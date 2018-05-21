Луан и Жуниор Таварес в «Зените»? Бразильский акцент ярче аргентинского!

В последний месяц «Зенит» связали с двумя игроками из Бразилии – защитником «Сан-Пауло» Жуниором Таваресом и нападающим «Гремио» Луаном. Означает ли это, что петербургский клуб со сменой главного тренера отказывается от аргентинского рынка в пользу бразильского?

«Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Гремио» Луана

Сменщик Кришито и немного волшебства

В интервью перед стартом сезона-2017/18 я спросил Роберто Манчини, почему он сделал ставку в «Зените» на аргентинцев, а не на бразильцев, ведь опыт показывает, что последние лучше приживаются в России. Чувствовалось, этот вопрос здорово не понравился итальянцу. «Я не согласен с вами, – ответил тренер. – Наши новые аргентинцы – парни с характером. Что касается их адаптации, то я вот что скажу: в моих командах было много игроков из Аргентины, и все они были сильны духом». Позже кто-то раскрыл маленький секрет: Манчини просто не очень любит игроков из Бразилии.

Над аргентинцами из «Зенита» все смеялись. А они выросли в цене Кажется, их трансферы были не такими уж странными.

Теперь в «Зените» нет Манчини. Зато может возникнуть ситуация, при которой в команде окажутся сразу три бразильца и пять аргентинцев. 21-летний левша Таварес – замена по позиции Доменико Кришито. Техничный защитник с приличным кроссом, стремящийся действовать в стиле своего кумира Марсело. Однако не надо быть гением селекции, чтобы понять, что в своей первый сезон в Европе молодой бразилец не будет играть на уровне Кришито. Выиграл бы для начала конкуренцию у Эльмира Набиуллина. Другое дело – 25-летний Луан.

Это уже зрелый футболист, звезда чемпионата Бразилии на протяжении длительного времени. С Луана сразу спрос будет по-максимуму, пусть и он никогда не выступал в Европе. «Зениту» крайне необходим в группу атаки человек, способный решать эпизоды за счёт тонких ходов, обыгрыша один в один. В идеале такой игрок с волшебством в ногах, каким был Андрей Аршавин. Луан в этом смысле похожая фигура. Ещё одна параллель между Луаном и Аршавиным, несмотря на их разные физические данные и индивидуальные характеристики, – недостаточная выносливость. Звезде «Гремио» трудно работать все 90 минут в высоком темпе, на рывках, в сплошных единоборствах. Очевидно, поэтому Луан не уехал в топовые лиги. Чемпионат России с его интенсивностью бразильцу подходит больше.

Если Жуниор Таварес (ориентировочная сумма трансфера 6 млн евро) и Луан (20-25 млн) перейдут летом в «Зенит», а 24-летний центральный полузащитник Эрнани будет возвращён из аренды (17 матчей и четыре гола за «Сент-Этьен»), то сине-бело-голубые начнут следующий чемпионат с тремя бразильцами. Прежде подобное было только в сезоне-2016/17, когда под руководством Мирчи Луческу играли тот же Эрнани, Жозе Маурисио и Виктор Жулиано. Ещё раньше «Зенит» купил Халка. Вот и все «кудесники мяча» в истории петербургского клуба.

Ориентиры – ЦСКА и «Шахтёр»

Бразильцы действительно приживаются в нашей стране лучше, чем аргентинцы. Достаточно сказать, что в сумме соотечественники Пеле и Неймара сыграли 6009 матчей в чемпионате России и забили 868 голов, тогда как у соотечественников Марадоны и Месси – 1504 матча и 196 голов. Много ли вы вспомните футболистов из Аргентины, которые были по-настоящему хороши в РФПЛ? Эктор Бракамонте, Алехандро Домингес, Леандро Фернандес, Николас Пареха, Эсекиель Гарай, Кристиан Ансальди. Пожалуй, и всё. История с Фернандо Кавенаги – показательная. Зато вспомнить ярких игроков из Бразилии значительно проще: Халк, Жулиано, Маурисио, Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Жо, Марио Фернандес, Витиньо, Луис Адриано, Фернандо, Веллитон, Алекс, Ари, Вандерсон, Жоаозиньо, Гилерме, Лима, Робсон и так далее. Бразильцы не только талантливы, артистичны, невероятно техничны. Многие из них, кажется, изначально настроены на то, чтобы выживать в любых условиях.

Так у кого крепче характер?

Из-за финансового фэйр-плей даже «Зенит» не способен сегодня спорить за игроков на трансферном рынке как минимум с 10-15 самыми богатыми клубами Европы. Но если нет шансов побороться за лучших игроков, логично покупать тех, кто способен выйти на этот уровень через 3-5 лет. Не нужно открывать ничего нового – всё давным-давно проверено. Перед глазами примеры ЦСКА и «Шахтёра» Мирчи Луческу – двух самых успешных с футбольной точки зрения клубов постсоветского пространства. Победителей Лиги Европы (Кубка УЕФА), участников четвертьфинала Лиги чемпионов. Ориентир на бразильский рынок принёс им успех.

До сих пор не забыть поход «армейцев» за еврокубком с Карвальо и Вагнером в составе. Позже к ним присоединились Жо с Дуду. «Шахтёр» и вовсе за последние 10 лет продал бразильцев более чем на 200 млн евро. Клубу из Донецка приносили гигантские деньги трансферы Алекса Тейшейры (50 млн евро, по данным Transfermarkt), Фернандиньо (40 млн), Виллиана (35 млн), Дугласа Косты (30 млн), Матузалема (14,5 млн), Элано (12 млн), Фернандо (8 млн), Луиса Адриано (8 млн) и Брандао (6 млн). Кстати, последний финал Лиги Европы, в котором сошлись два клуба из нетопового европейского чемпионата – матч «Порту» – «Брага» в 2011-м. Помимо Халка в заявке соперников на игру находилось ещё 14 (!) футболистов из Бразилии. Конечно, в Португалии им проще адаптироваться в силу языка и климата, чем в любой другой стране Европе, однако ценен сам факт того, что до финала добрались две бразило-европейские команды.

«Зенит», не продавай Дриусси!

Если «Зенит» переориентируется на рынок Бразилии, то что будет с «бандой», собранной Манчини? Возможны конфликты, поскольку аргентинцы и бразильцы, мягко говоря, не питают друг к другу тёплых чувств. Две группы, делящие власть и деньги в команде, совсем не то же самое, что один-два легионера. Возможно, в Петербурге уже что-то решают по аргентинцам. В итальянских СМИ пишут о желании Леандро Паредеса уйти из «Зенита» и вернуться в Серию А, где к нему проявляет серьёзный интерес «Интер» Лучано Спаллетти.

Английские СМИ сообщали зимой о крупном предложении «Эвертона» по Эмилиано Ригони. Кстати, Манчини, уходя в сборную Италии, подтвердил наличие этих предложений. Краневиттер с Ригони – два главных разочарования в аргентинском квинтете «Зенита», поэтому несложно поверить, что этих двоих петербургский клуб продаст при первой возможности. Да и Паредеса наверняка тоже. У единственного зенитовца в предварительной заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018 вроде бы хорошая статистика (39 матчей, 6 голов и 11 передач), а вот характера лидера ему как раз недостаёт. Манчини что-то напутал.

Кого «Зениту» точно стоит сохранить в команде, так это Себастьяна Дриусси. 22-летний форвард, кажется, самый многообещающий футболист среди аргентинцев сине-бело-голубых. По игре Дриусси в чемпионате Аргентины бросалось в глаза, что он имеет все качества, чтобы заиграть в большом клубе. Себастьян техничен – здорово работает с мячом. У него достаточно высокая скорость — хорош в быстром футболе. Есть игровой интеллект, благодаря которому молодой легионер здорово открывается, находит пространство между линиями. Дриусси очень неплох в подыгрыше и стал лучшим ассистентом «Зенита» в РФПЛ с пятью голевыми передачами. Наконец, он обладает голевым чутьём, о чём свидетельствуют 17 голов в предыдущем чемпионате Аргентины. Его можно использовать на любой позиции в группе атаки.

Первый год ушёл у Дриусси на адаптацию к России и футболу в РФПЛ. Здесь забивать тяжелее, чем в Аргентине и к этому требуется привыкнуть. Кроме того, Себа должен просто возмужать, чтобы эффективнее вести борьбу за мяч. По статистике из нападающих «Зенита» меньше него в процентном отношении выигрывал единоборств только Дмитрий Полоз. Нужно чуть-чуть подождать, а в перспективе трио Луан – Дриусси – Кокорин выглядит устрашающе. Если они найдут друг с другом общий язык.