«Включите мне солнце». Место, где Черчесов – царь

Главная причина, почему перед ЧМ-2018 мы тренируемся в Австрии, а не дома.

Самый странный вопрос о сборной звучит так: «Зачем они поехали в Австрию, если играть будут в России?». И дело не только в утомительных разговорах о трате бюджетных денег. На бесполезные причитания из серии «лучше бы эти выездные расходы РФС пустить на детский футбол или на пенсии» разумные люди давно не обращают внимания.



Куда интереснее, что болельщики не до конца имеют представление, насколько игрокам важно хотя бы пару недель существовать в непривычных, но комфортных условиях. Например, в том же отеле Нойштифта до команды Черчесова уже останавливались Франция и Испания, хотя и они могли бы тусоваться дома. Но не стали, потому что заграничные сборы перед крупными турнирами необходимы.

Во-первых, для того чтобы банально сменить картинку.



Футболист только что закончил тяжёлый сезон и, сколько бы он ни зарабатывал, всё равно утомлён декорациями равнинной полосы России от Петербурга до Урала. Для этапа подготовительной работы к чемпионату мира необходим горный климат, непривычный пейзаж и хорошие условия для тренировок. Сочи не подходит – там слишком жарко для двухразовых занятий и просто нет инфраструктуры. Загазованная Москва не рассматривается. А вот спокойная, пустынная Австрия и её ласковые "+18" – идеальный вариант.

Во-вторых, чтобы абстрагироваться от стресса.

Необходимость краткосрочного бегства из страны демонстрирует случай, произошедший со мной на паспортном контроле в Домодедово.

Девушка-офицер уже заносила печать над визой, как вдруг поинтересовалась:

— Зачем вам в Мюнхен?

— Оттуда еду в Австрию работать со сборной России по футболу.

— Ой, вы тренер?! – и этот вопрос был уже не официальным.

— Нет-нет.

— Да ладно, всё равно не скажете, а то вас прямо здесь побьют.

Очередь расширялась, как змейка, но диалог так понравился людям, что они не возмущались.

— Побьём! – крикнули из-за спины. – И Дзюбе это передайте с приветом.

— Передам, но я не тренер, у меня усов нет, — почему-то вырвалось у меня.

— Так ему что, — девушка взяла паузу и шлёпнула штамп. — Усы тренировать мешают?..



Для максимально критикуемой команды Черчесова довольно проблематично оставаться на территории, где даже представители самых молчаливых профессий готовы то ли издеваться над тобой, то ли злиться.



В Австрии же у команды будет 11 дней тишины с вечерними прогулками по улицам, где тебя не знают и где просто нет прохожих.

(Если хотите, можно прочитать историю и с паспортного контроля в Германии.)

В-третьих, нужно ехать туда, где будешь чувствовать любовь.

Нойштифт и весь район Инсбрука – место, где фамилию Черчесова уважают. Продавщица на заправке, ваш сосед по отелю, официанты, мэр города, хозяин отеля, который просто счастлив от того, что ещё год назад ты подарил ему свою футболку, – все помнят легендарного вратаря и тренера местного «Тироля».

Они готовы были встречать Стаса с музыкантами, задаривать алкоголем и разгонять тучи. Тренер сборной, кстати, от двух предложений отказался, а вот о последнем сказал по-немецки.

— Включите солнце! – показал он на небо.

— Обеспечим! — ответил мэр.

Не таким уж утрированием выглядит и его шутка о закрытых в городе дискотеках.

— Не работают, — жаловался в своём тексте один из журналистов.

— Так вы бы сказали заранее, я бы вопрос разрулил.

Черчесов здесь царь, он чувствует силу, знает, что его любят – и часть этого почитания обязательно достанется молодой команде (и Игнашевичу, конечно), которой в нынешней ситуации просто нужно раскрепоститься и улыбнуться. У тройки форвардов – Дзюба – Смолов – Чалов это уже отлично получается.



Сегодня же начинается работа на поле, зажатом между гор в одном из самых живописных мест Европы. Россия в тренера и его ребят отчаянно не верит. Но просто стоит напомнить, что страна полтора года назад снисходительно подшучивала и над другим своим спецом, но сейчас у него в руках кубок и чемпионство, а на голове – корона.



Интересно, что случится с Черчесовым. Во всяком случае условия для подготовки к ЧМ ему создали идеальные.