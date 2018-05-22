«Зениту» нужен Месси, чтобы он выиграл Лигу чемпионов»

— Вы уже третий раз в России. Успели проникнуться нашей культурой, попробовать местную кухню, узнать несколько слов на русском?

– Всё это мне очень любопытно. В первые два раза я был в России в качестве футболиста, поэтому в основном играл. Тогда я сумел посетить Красную площадь в Москве, но это было быстро и мало мне запомнилось. Я хотел бы, конечно, познакомиться со страной поближе и узнать о ней больше. Она безусловно этого заслуживает.



— Кого считаете главными соперниками сборной Аргентины на предстоящем Кубке мира?

– Мне кажется, Испания и Германия находятся на более высоком и качественном уровне, чем наша сборная. Если выделить ещё три команды, то это будут Бразилия, Англия и Франция.



— Будете ли поддерживать сборную России?

– Всё зависит от того, как со мной будут обращаться здесь, в России (смеётся). А если серьёзно, всегда хочется поддерживать хозяев турнира. Это создаёт определённую страсть и энтузиазм. Для тех, кто любит футбол, это здорово, поэтому будем надеяться, что Россия продвинется по турнирной сетке как можно дальше. Это поможет развитию всего российского футбола.

— Что пожелаете игрокам сборной России?

– Наслаждаться тем, что происходит такое событие в их стране. Для каждого игрока участие в чемпионате мира – большая честь. И особенно когда турнир домашний.



— Ваше самое сильное воспоминание за три чемпионата мира?

– Первый матч на моём третьем чемпионате. Когда я выходил на поле, понимал, что должен быть примером для более молодого поколения – Месси, Маскерано. Я ощущал определённое давление, представляя свою страну на этом турнире.



— И как удалось справиться с ним?

– Я играл на позиции форварда, а от нападающего всегда ждут голов. Я тогда забил, мы выиграли – 2:1, и для меня это было своеобразным освобождением от давления.



— С кем из нынешних форвардов сборной Аргентины вам было бы интересно сыграть в паре?

– К сожалению, я уже достаточно стар, чтобы играть (смеётся). Но если бы вдруг, теоретически, я снова смог поучаствовать в чемпионате мира, то мне было бы абсолютно всё равно, с кем играть в нападении, хоть со своей мамой.

— И всё-таки?

– Конечно же с Месси!



— Это слишком очевидно. С кем помимо него?

– Сложно сказать. Если взять Агуэро и Игуаина, то они форварды немного другого плана, чем я. По манере игры мне было бы комфортнее с Павоном, но он ещё очень молод. Думаю, если бы со мной рядом были Месси и Ди Мария, этого вполне хватило бы для победы.



— Сборная Аргентины сыграет с Нигерией в Петербурге. Чего ожидаете от этой игры?

– Матч будет сложным, но мы в Аргентине надеемся, что к этому времени досрочно выйдем из группы.



— Чего ждёте от сборной Аргентины в глобальном масштабе?

– Надеюсь, она выиграет трофей, а лучшим бомбардиром станет кто-то из наших форвардов. Хотелось бы, чтобы Месси выиграл в составе сборной Кубок мира. Но сюда приедут лучшие команды и игроки со всей планеты, поэтому сложно предсказать итог. Турнир может преподнести сюрпризы.

— Летом исполнится 40 лет с момента победы сборной Аргентины на домашнем чемпионате мира. Какие у вас чувства в связи с этим?

– Мне тогда было три года. Чётко ничего не помню из игры, но помню, как радостно наша семья что-то отмечала. А вот 1986 год с Марадоной очень хорошо помню.

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— Вы поиграли за множество клубов. За какими из них продолжаете следить?

– Я слежу за всеми своими бывшими командами, а не за кем-то конкретно.



— Как оцените прошедший сезон, например, «Интера» и «Челси»?

– Они хорошо выступают, несмотря на непопадание в Лигу чемпионов. В этих клубах прошли важные этапы моей карьеры, желаю им всего наилучшего.



— Но сейчас вы в Италии, и её отсутствие на ЧМ до сих пор удивляет. Помните день после поражения? Какой была реакция у людей вокруг?

– Да, я помню тот день. Это было ужасно, все в Италии очень тяжело перенесли поражение. Я думаю, будет хуже только тогда, когда начнётся чемпионат мира.



— Отдельно хотелось бы поговорить о «Парме», в которой вы являетесь вице-президентом. За счёт чего удалось добиться такого стремительного взлёта команды в Серию А?

– Это была командная работа, мы заслужили результат все вместе: игроки, руководители, техническая команда. Я вписал себя в историю «Пармы» не только как игрок, но и как руководитель. Думаю, сейчас клуб вернулся на тот уровень и на то место, которое он заслуживает. Я очень горжусь этим результатом, поскольку хорошо помню, что именно в «Парме» начинал свою европейскую карьеру. Это был очень важный для меня этап.



— Последний матч за «Ювентус» провёл Буффон. Может, предложите ему вернуться в «Парму»?

– Если он захочет вернуться в «Парму» на бесплатной основе, мы не будем возражать (смеётся). Купить игрока уровня Буффона мы себе позволить не можем.



— Какие цели у «Пармы» на следующий сезон? На какие позиции ждать усиление?

– Пока не могу сказать, ведь о выходе в Серию А стало известно лишь в минувшую пятницу. Мы ещё не успели подумать об этом, поэтому нам предстоит проделать огромную работу. Но самое главное, что постараемся поддерживать высокий уровень игры.



— Российские футболисты смогли бы заиграть в чемпионате Италии без опыта выступления в Европе? Может, пригласите кого-нибудь в «Парму»?

– Когда мы играли в низших дивизионах, вообще не могли себе позволить покупать иностранных игроков. Сейчас же будут какие-то изменения и покупки – давайте немного подождём. А вообще, у российского футбола и ваших футболистов есть хорошие примеры, у которых был позитивный опыт выступлений в Серии А. Мы знаем, что ваши игроки смогут достаточно хорошо адаптироваться к нашему чемпионату. Если мы и будем делать какое-то предложение, то оно должно быть хорошо продумано не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения спортивной составляющей.

— В «Зените» сейчас много аргентинцев. Кого из них знаете?

– Я знаком с Дриусси и Краневиттером, поскольку они, как и я, начинали в «Ривер Плейт». О Паредесе много знаю. Успел поиграть с Кришито в своё время. Он и Манчини уже ушли из «Зенита», но хорошо отзывались о клубе.



— Какие воспоминания остались от сотрудничества с Манчини?

– Очень хорошие. Я не знаю, как дело обстояло в «Зените», но в «Интере» мы два года подряд выигрывали чемпионат Италии.



— Почему у него не получилось в России?

– Я не могу дать конкретных комментариев, поскольку не следил за «Зенитом» в этом сезоне. Я был сосредоточен на своей работе в «Парме».



— Какой ещё аргентинский игрок нужен «Зениту», чтобы выиграть Лигу чемпионов?

– Месси (смеётся)! Он очень дорого стоит, но с таким игроком можно добиться данной цели. Только учтите, что «Барселона» потребует много денег.



— А кто, по-вашему, победит в финале в этой Лиге чемпионов?

– Будет логично, если «Реал». Но мне очень интересно, как оборона испанцев справится с мощной атакой «Ливерпуля».