Ждать ли Божовича в «Спартаке» или «Зените»? Послушаем Миодрага

— Лучший результат в истории клуба – и вдруг отставка. Как-то это не вяжется. Объясните, пожалуйста.

— Не думаю, что сейчас надо поднимать какой-то шум по этому поводу. Контракт с «Арсеналом» был подписан по формуле «1+1». По прошествии одного года я поразмыслил над будущим и решил не продлевать соглашение.

Графское это дело. Самые востребованные тренеры-иностранцы в РФПЛ В то время как многие российские специалисты годами сидят без работы, Божович меняет команды, как перчатки. Ждём в «Зените»?

— Почему?

— Просто ушёл и всё. Не знаю, перед кем я должен оправдываться.



— Долго раздумывали над решением или приняли его спонтанно?

— Такие решения принимаются чуть ли не ежедневно во всём мире. Я уехал из Тулы, сохранив самые добрые воспоминания о местных болельщиках. Вообще туляки – замечательные люди. Мне было хорошо в их городе, но теперь я ухожу. Имею право?

— Правда, что новый контракт вам предложили после победы над «Локомотивом»?

— Предложили, да.



— И вы его отклонили?

— Не сразу. Пару дней подумал и ответил отказом.



— Сложно поверить, что вы ушли фактически в никуда, не имея «запасного аэродрома».

— Тем не менее так и есть. Пока у меня никаких предложений нет.



— Слухи о «Зените» имеют под собой почву?

— Со мной никто на этот счёт не разговаривал.

— Сегодня прошла информация насчёт «Спартака».

— Тоже никто не связывался. О всех новостях такого рода, как и вы, узнаю из СМИ.



— Признайтесь, после «Арсенала» было бы интересно поработать на качественно ином уровне?

— Не хочу говорить о том, чего нет.



— Кому ещё помимо болельщиков хотели бы выразить признательность?

— Губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, который сделал много хорошего для «Арсенала» и болельщиков. Публика, повторюсь, в Туле прекрасная.



— Её ваше решение наверняка расстроило.

— Наверное, да. Но если бы не было результата и меня уволили, не думаю, что кто-то по этому поводу огорчился бы. Нам было хорошо вместе. Мы порадовали горожан в этом сезоне, а они нас здорово поддерживали. Воспоминания об этом периоде у меня останутся положительные.



— Когда планируете возобновить практику?

— Не знаю.

— Какое-то время понадобится для отдыха?

— Надеюсь. Сейчас я дома, в Сербии, отдыхаю с детьми.



— Почему вы так редко задерживаетесь на одном месте надолго?

— Кто сказал, что я нигде долго не работаю? Я два года был в «Црвене Звезде», два с половиной – в «Ростове». Дважды приходил в «Амкар», четырежды – в «Борац»из Чачака. Футбол – такая работа, в которой мало кто долго задерживается на продолжительный срок на одном месте. Редкому тренеру это удаётся.



— За Дзюбу на ЧМ-2018 будете болеть?

— Не только за Дзюбу – за всю сборную России.



— Способен Артём выстрелить на турнире?

— Если будет здоров – без сомнения.