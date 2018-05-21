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Интервью с Миодрагом Божовичем об отставке из Тулы, «Зените» и «Спартаке»

Миодраг Божович
Олег Лысенко
Фото: arsenaltula.ru
Ждать ли Божовича в «Спартаке» или «Зените»? Послушаем Миодрага
Миодраг Божович – об отставке из тульского «Арсенала» и слухах, циркулирующих вокруг его фигуры.
Футбол / РФПЛ

— Лучший результат в истории клуба – и вдруг отставка. Как-то это не вяжется. Объясните, пожалуйста.
— Не думаю, что сейчас надо поднимать какой-то шум по этому поводу. Контракт с «Арсеналом» был подписан по формуле «1+1». По прошествии одного года я поразмыслил над будущим и решил не продлевать соглашение.

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В то время как многие российские специалисты годами сидят без работы, Божович меняет команды, как перчатки. Ждём в «Зените»?

— Почему?
— Просто ушёл и всё. Не знаю, перед кем я должен оправдываться.

— Долго раздумывали над решением или приняли его спонтанно?
— Такие решения принимаются чуть ли не ежедневно во всём мире. Я уехал из Тулы, сохранив самые добрые воспоминания о местных болельщиках. Вообще туляки – замечательные люди. Мне было хорошо в их городе, но теперь я ухожу. Имею право?

— Правда, что новый контракт вам предложили после победы над «Локомотивом»?
— Предложили, да.

— И вы его отклонили?
— Не сразу. Пару дней подумал и ответил отказом.

— Сложно поверить, что вы ушли фактически в никуда, не имея «запасного аэродрома».
— Тем не менее так и есть. Пока у меня никаких предложений нет.

— Слухи о «Зените» имеют под собой почву?
— Со мной никто на этот счёт не разговаривал.

— Сегодня прошла информация насчёт «Спартака».
— Тоже никто не связывался. О всех новостях такого рода, как и вы, узнаю из СМИ.

— Признайтесь, после «Арсенала» было бы интересно поработать на качественно ином уровне?
— Не хочу говорить о том, чего нет.

— Кому ещё помимо болельщиков хотели бы выразить признательность?
— Губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, который сделал много хорошего для «Арсенала» и болельщиков. Публика, повторюсь, в Туле прекрасная.

— Её ваше решение наверняка расстроило.
— Наверное, да. Но если бы не было результата и меня уволили, не думаю, что кто-то по этому поводу огорчился бы. Нам было хорошо вместе. Мы порадовали горожан в этом сезоне, а они нас здорово поддерживали. Воспоминания об этом периоде у меня останутся положительные.

— Когда планируете возобновить практику?
— Не знаю.

— Какое-то время понадобится для отдыха?
— Надеюсь. Сейчас я дома, в Сербии, отдыхаю с детьми.

— Почему вы так редко задерживаетесь на одном месте надолго?
— Кто сказал, что я нигде долго не работаю? Я два года был в «Црвене Звезде», два с половиной – в «Ростове». Дважды приходил в «Амкар», четырежды – в «Борац»из Чачака. Футбол – такая работа, в которой мало кто долго задерживается на продолжительный срок на одном месте. Редкому тренеру это удаётся.

— За Дзюбу на ЧМ-2018 будете болеть?
— Не только за Дзюбу – за всю сборную России.

— Способен Артём выстрелить на турнире?
— Если будет здоров – без сомнения.

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