Что происходит с Дзюбой и Дзагоевым?

Сборная России начала сбор 17 мая, но к 21-му числу в общей группе всё ещё отсутствуют Артём Дзюба и Алан Дзагоев. Оба – важные, но традиционно проблемные игроки в сборной Черчесова, поэтому их состояние вызывает отдельные вопросы. На них и ответил глава медицинского штаба РФС Эдуард Безуглов.

– У Артёма – фолликулярная ангина, — сказал Безуглов. — Он с ней приехал, и с первого же дня терапия.

— Но Черчесов сказал, что Дзюба был готов тренироваться уже в Москве, но его не выпустили из-за дождя. Но сейчас же солнце.

— Сам по себе Артём чувствует себя хорошо, но есть небольшая температура. И если для обычного человека она не критична, то на сборе перенести нагрузки он не сможет. То есть тренировочного эффекта не будет. Плюс некоторые проблемы таким образом можно усугубить. Сегодня будет контрольное исследование: посмотрим кровь, другие показатели. Каждый день ждём улучшений.

— Что с Дзагоевым, он опять работал в зале?

— У него небольшое воспаление мышц голени. Вчера и сегодня тренировался индивидуально. Планируем, что завтра Алан вернётся в общую группу.

— Как вообще можно оценить состояние игроков?

— Все приехали в хорошем состоянии – даже лучше, чем обычно. Видно, что хорошо провели пять дней отпуска. Ряд ключевых параметров были на достойном уровне. Постараемся, чтобы в дальнейшем эти параметры улучшались. И главное, чтобы не было провалов по финальным показателям. По ходу тестов всё это будем выявлять и корректировать.

– Команда тренируется на высоте 900 метров.

– 994 метра. Это не бог весть какое среднегорье, но, опять-таки, эффект, который может дать высота, – тренер на него рассчитывает. Главное – не переборщить. В прошлом году, когда мы спустились отсюда же после Кубка конфедераций, польза была хорошей.

– Как себя чувствует Игнашевич? Многие переживают из-за его возраста.

– О нём и так уже много сказана. Сергей в отличной форме. Никаких поблажек ему не делается, он занимается наравне со всеми. О его влиянии на микроклимат команды, наверное, нужно спрашивать не меня. Но я вижу только позитивные моменты от его приезда в сборную.

– Ожидаете ли приезд допинг-офицеров? Вас извещают об этом?

– Если бы извещали, это было бы жесточайшим нарушением правил. По опыту прошлых лет могу сказать, что перед каждым крупным турниром один раз точно приезжает допинг-инспектор из ФИФА. Ждём его здесь. Логично, что он это сделает, пока мы в Австрии. Из РУСАДА к нам уже приезжали, проверяли 8 человек. Троих, правда, не было в России – все об этом знали, кроме РУСАДА, похоже, но ладно.

— Их отсутствие как-то может сказаться?

— Да ничего страшного, они пройдут контроль позже. Нам скрывать нечего, мы ничего не боимся и спокойно относимся ко всем проверкам.