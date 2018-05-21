«Спартак» больше всех бил, ЦСКА чаще других подавал угловые. Важные цифры РФПЛ

Чемпионат России по футболу сезона-2017/18 завершился, и пришла пора подвести итоги по основным статистическим показателям всех 16 клубов РФПЛ.



В заключительном обзоре мы представляем данные как за сезон в целом, так и за последние 5 туров, включая отложенные с 23-го тура три игры («Локомотив» — «Ахмат», ЦСКА — «Амкар» и «Зенит» — «Динамо»), которые были сыграны 18 апреля.

Голы

В 43 матчах после последнего обзора забит 91 мяч (в среднем за игру 2,12 гола). Тем самым результативность матчей снизилась с 2,28 до 2,25. Наши надежды на повышение результативности в очередной раз не сбылись. Правда, по сравнению с предыдущим первенством (2,13) зафиксирован рост, но ориентиром должны быть цифры сезонов после перехода на систему «осень-весна»:



2015/16 – 2,45;

2014/15 – 2,43;

2013/14 – 2,55;

2012/13 – 2,61.



По забитым мячам впереди бронзовый призёр московский «Спартак», в 30 матчах отличившийся 51 раз (1,70). За ним следует серебряный призёр московский ЦСКА (49; 1,63). Всего 16 мячей забил безоговорочный аутсайдер сезона «СКА-Хабаровск» (0,53) и 20 — пермский «Амкар» (0,67).



Меньше остальных пропустили чемпион страны московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» — по 21 (0,70), а больше – махачкалинский «Анжи» и «СКА-Хабаровск» — по 55 (1,83).



Наиболее результативными оказались матчи с участием «Анжи» (86; 2,87) и «Спартака» (83; 2,77), а наименее – «Амкара» (50; 1,67) и «Ростова» (55; 1,83).



За последние 43 игры больше всех мячей (по 6) забито в играх 27-го тура «Арсенал» — «Зенит» (3:3), 29-го тура ЦСКА — «Арсенал» (6:0) и 30-го тура «Зенит» — «СКА-Хабаровск» (6:0). С начала сезона только в одном матче забито 7 голов – игра 7-го тура «Спартак» — «Локомотив» (3:4).



30 игр из 240 сыгранных (12,5%) завершились со счётом 0:0. По одному голу забито в 59 матчах (24,6%).



Лучшим бомбардиром чемпионата России стал спартаковец Квинси Промес – 15 голов. На мяч отстал лауреат предыдущих двух сезонов Фёдор Смолов из «Краснодара». Пятеро футболистов забили по 10 голов.

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Пенальти

В 43 играх назначено 7 пенальти, 4 попытки из которых были удачны (57,1%). За весь сезон забито 42 из назначенных 65 11-метровых ударов (64,6%). Процент реализации намного меньше, чем в предыдущем сезоне (76,8%).



8 раз исполняли 11-метровые удары игроки «Ростова» (6 удачно) и по 7(4) – ЦСКА и екатеринбургского «Урала». «Уфа» ни разу не получила право на пробитие пенальти.



10(7) раз били в ворота «Тосно» и по 6 — «Уфы» (3 удачно) и «Амкара» (2). Всего по одному 11-метровому удару назначено в сторону ворот ЦСКА (не забит), «Зенита» и грозненского «Ахмата» (не забит).



Ни в одном из последних 43 матчей не назначено более одного пенальти.

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Предупреждения

В 43 матчах после последнего обзора показаны 182 жёлтые карточки (в среднем 4,23), а с начала сезона в 240 играх – 903 (3,76).



Наибольшее количество предупреждений у футболистов «Ахмата» (69; 2,30), а наименьшее – «Краснодара» (46; 1,53). 77 (2,57) жёлтых карточек у соперников «Зенита» и всего 37 (1,23) – «Уфы».



Максимум «горчичников» зафиксирован в играх «Ахмата» — 136 (4,53), а минимум – «Краснодара» (87; 2,90).



8 предупреждений было в кавказском дерби 29-го тура «Анжи» — «Ахмат» (3+5). К тому же в составе хозяев было удаление (Гурам Тетрашвили). Рекордными в сезоне остались матчи 14-го тура ЦСКА — «Зенит» и 19-го тура «Краснодар» — «Ахмат». В них показано по 10 (6+4) жёлтых карточек.



К 7 играм без единого предупреждения добавились ещё две: «Рубин» — «Ростов» (27-й тур) и «СКА-Хабаровск» — «Краснодар» (29-й тур).



По итогам сезона 11 «горчичников» имеет на личном счету Леандро Паредес («Зенит»), 10 — Владимир Гранат (казанский «Рубин») и по 9 – Александр Гацкан («Ростов») и Самба Соу (московское «Динамо»).

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Удаления

За 240 игр было всего 34 удаления (23 за две жёлтые карточки и 11 прямых). Это намного меньше, чем в предыдущем сезоне – 53 (33+20).



По 4 раза красные карточки показаны футболистам «Ахмата», «Амкара» и «Тосно». Ни одного удаления в составах «Уфы» и «Динамо». Интересно, что и у их соперников нет красных карточек.



По 6 удалений у оппонентов тульского «Арсенала» и «Амкара» и по 5 – «Локомотива» и «Зенита». Кроме вышеупомянутых двух клубов, и в матчах «Краснодара» и «СКА-Хабаровск» у соперников не было ни одного удаления.



В последних 43 играх ни в одном матче не было более одной красной карточки.



По итогам сезона ни у одного футболиста РФПЛ нет больше одного удаления.

Фолы

Максимум фолов у «Арсенала» — 464 (15,5), а минимум – у «Зенита» (366; 12,2). По фолам соперников – соответственно «Урал» (517; 17,2) и «Краснодар» (323; 10,8).



В матчах «Урала» зафиксировано наибольшее количество фолов – 928 (30,9), а наименьшее — «Краснодара» — 724 (24,1).



46 (28+18) фолов было в перенесенном матче 23-го тура «Локомотив»-«Ахмат». Этот показатель повторяет максимум с начала сезона: игра 6-го тура «Арсенал» — «Урал» — 46(28+18).



За последние 43 игры минимальное количество фолов было в перенесенном матче 23-го тура ЦСКА — «Амкар» — 15 (9+6). Столько же ранее встретилось в 3 матчах: «Краснодар» — «Тосно» (2-й тур), «Локомотив» — «Динамо» (12-й тур) – оба по 8+7 и ЦСКА — «Динамо» 7+8 в 25-м туре.

Удары по воротам

По чужим воротам: максимум – «Спартак» (516; 17,2), минимум – «СКА-Хабаровск» (244; 8,1).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (573; 19,1), минимум – «Зенит» (270; 9,0).



Всего в играх: максимум – «Краснодар» (834; 27,8), минимум – «Рубин» (579; 19,3).



37 (20+17) ударов по воротам произвели соперники в матче 28-го тура «Краснодар» — «Локомотив». Максимум (43) ранее был в играх 10-го тура «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (19+24) и 22-го тура «Спартак» — «СКА-Хабаровск» (41+2).



Всего 13 (по 7+6) ударов по воротам произведено в матчах 28-го тура «Динамо» — «Рубин» и 29-го тура «Локомотив»-«Зенит». Минимум с начала сезона был в матче 8-го тура «Рубин» — «Тосно» — 12 (3+9).

Удары в створ ворот

По чужим воротам: максимум – «Спартак» (182; 6,1), минимум – «СКА-Хабаровск» (76; 2,5).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (217; 7,2), минимум – «Зенит» (82; 2,7).



Всего в играх: максимум – «СКА-Хабаровск» (293; 9,8), минимум – «Амкар» (195; 6,5).



15 (9+6) ударов в створ ворот было в матче 30-го тура «Спартак» — «Динамо». Максимум с начала сезона: вышеупомянутый матч 10-го тура «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — 18 (8+10).



Всего по 3 удара в створ ворот было в играх 26-го тура «Ахмат» — «Тосно» (2+1) и 28-го тура «Динамо» — «Рубин» (1+2). Антирекорд с начала сезона – матч 5-го тура «Амкар» — «Уфа» — 1 (0+1).

Угловые удары

У чужих ворот: максимум – ЦСКА (189; 6,3), минимум – «Амкар» (103; 3,4).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (173; 5,8), минимум – ЦСКА (102; 3,4).



Всего в играх: максимум – «Зенит» (315; 10,5), минимум – «Рубин» (226; 7,5).



За период после предыдущего обзора наибольшее количество угловых ударов (по 16) было в перенесенной игре 23-го тура «Локомотив» — «Ахмат» (9+7) и матче 29-го тура «Анжи» — «Ахмат» (13+3). А рекордным с начала сезона остался матч 8-го тура «Зенит» — «Ростов» — 18 (13+5).



В матче 26-го тура «Ахмат» — «Тосно» было всего 5 (2+3) корнеров. А минимумом с начала сезона являются показатели двух матчей, в которых было всего по 2 угловых удара. Это игры 14-го тура «Урал» — «Ахмат» (1+1) и 16-го тура «СКА-Хабаровск» — «Арсенал» (0+2).

Офсайды

У чужих ворот: максимум – «Ахмат» (71; 2,4), минимум – «Урал» (39; 1,3).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (75; 2,5), минимум – «Краснодар» (36; 1,2).



Всего в играх: максимум – «Ростов» (135; 4,5), минимум – «Локомотив» (87; 2,9).

7 (5+2) раз попадали футболисты в положение вне игры в матче 26-го тура «Краснодар» — «Арсенал». Максимум с начала сезона (10) был в играх 11-го тура «Спартак» — «Анжи» (6+4) и 18-го тура «Ахмат» — «Уфа» (4+6).



К 5 играм без единого офсайда прибавились ещё две: «Динамо» — «Локомотив» (26-й тур) и «Урал» — «Амкар» (29-й тур).

Владение мячом

По этому показателю, как и прежде, впереди «Краснодар» (58,7%) и «Зенит» (58,4%).



Меньше остальных владели мячом «Амкар» (41,5%) и «СКА-Хабаровск» (42,4%).



Наибольшая разница в контроле за мячом за 43 игры встретилась в матче 27-го тура «Спартак» — «Ахмат» (75/25), а с начала сезона в игре 22-го тура «Спартак» — «СКА-Хабаровск» (79/21).

В конце итогового обзора приведём средние цифры по частоте тех или иных событий.

Голы: 39,9 мин.

Пенальти: 332,3 мин или 3,69 матча.

Предупреждения: 23,9 мин.

Удаления: 635,3 мин или 7,06 матча.

Фолы: 3,3 мин.

Удары по воротам: 3,8 мин.

Удары в створ ворот: 11,4 мин.

Угловые удары: 9,7 мин.

Офсайды: 25,4 мин.