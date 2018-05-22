Стоит ли россиянам ехать на ЧМ-2022? Путеводитель по Катару

Корреспондент «Чемпионата» побывал в Катаре, где через четыре года пройдёт чемпионат мира.

Путешественники (не путать с туристами) утверждают, что самые интересные страны для посещения сейчас — Китай и ОАЭ. Там настолько стремительно всё меняется, что, вернувшись через год в Дубай или Шанхай, можно оказаться в совершенно незнакомом месте. В ближайшие годы в этом смысле будет интересно понаблюдать за Катаром, который активно готовится к ЧМ-2022. В этой нефтегазовой державе пытаются идти по пути ОАЭ и слезть с сырьевой иглы. Чемпионат мира не конечная цель всех преобразований в государстве, а только часть многолетнего плана, в основе которого лежит развитие туризма. Что ж, оставим за скобками стадионы (нет сомнений, что катарцы их построят в срок, и сделают это на высшем уровне), и посмотрим на страну именно с точки зрения туриста.

Почему фанатам не стоит лететь в Катар на ЧМ-2022 За семь лет до чемпионата мира по футболу в Катаре не всё так гладко, как хотелось бы. Наш спецкор в Дохе объясняет почему.

Погода

Катарцы утверждают, что и сейчас готовы снабдить все стадионы уникальной системой охлаждения, благодаря которой и футболисты, и болельщики во время матчей будут чувствовать себя комфортно. Верим. Но 12 мая температура в Дохе поднялась до плюс 47 и сопровождалась песчаной бурей, символизирующей переход от весны к лету. В ближайшие месяцы в Катаре будет парилка, когда даже ветер с Персидского залива не освежает, а обжигает. Нет, такой чемпионат мира нам не нужен. Уж лучше в декабре, когда температура упадёт до вполне терпимых плюс 20-30 градусов.

Фото : Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Цены

Здесь очень дорого. Дороже чем в Москве по всем позициям. За исключением, пожалуй, такси. Эта позиция в Катаре даже дешевле, хотя бензин стоит столько же. Хорошо работает UBER. Кстати, такси в Катаре на данный момент единственный вариант наземного транспорта. Автобусная сеть только начинается развиваться, а система метро (40 станций) будет введена в эксплуатацию в 2019 году.

Алкоголь

Если попытаетесь привезти алкоголь с собой, то его отберут в аэропорту Дохи и выдадут квитанцию. На обратном пути сможете забрать. Нельзя купить спиртное в обычном магазине, им торгуют всего несколько точек, и для покупки вам понадобится специальная карта. Она выдаётся иностранцам, работающим в Катаре. По ней вы сможете купить алкоголя на сумму, не превышающую 10 процентов от вашего официального дохода. Бутылка водки в таком магазине, если вы договоритесь с кем-то из русскоязычных людей, живущих в Катаре, обойдётся в 1600 рублей. Бутылка пива 0,33 в баре — минимум в 600 рублей.

Не рекомендуется распивать алкоголь на улице — это чревато большими денежными штрафами. Впрочем, в Москве тоже запрещено распитие спиртного в общественных местах.

Алкоголь свободно продаётся в барах отелей, ресторанах, ночных клубах.

Официальный представитель оргкомитета Халид Аль-Нама рассказал, что во время чемпионата мира будут работать фан-зоны для болельщиков, в которых алкоголь будет продаваться свободно.

Официальный представитель Оргкомитета Халид Аль-Нама Фото : Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Женщины

В мусульманских странах свои законы и обычаи, не всегда понятные для европейцев. Например, манера местных женщин одеваться. Впрочем, в современном Катаре лицо уже почти никто не закрывает, да и вообще традиции здесь тесно переплетаются с современностью. Например, вполне можно увидеть традиционное чёрное платье в сочетании с розовыми туфлями на высоком каблуке. Никто не бросает удивлённых взглядов, когда видит девушку с покрытой головой, но в джинсах. Дети же на 99 процентов одеты по-европейски. Мама и папа в традиционных одеждах, а девочка в шортах и со скейтом — нормальная история.

Ловите нокаутирующий удар по стереотипам. Это директор PR-департамента катарского оргкомитета чемпионата мира по футболу — 2022 Фатма Аль-Найми. Женщина занимает высокий пост в мусульманской стране.

Директор PR-департамента катарского оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 Фатма Аль-Найми Фото : Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Ну и справка для туристов. Никаких дресс-кодов не существует, и женщины вольны одеваться так, как хотят.

Развлечения

В Катаре есть чем заняться помимо посещения баров, ресторанов и ночных клубов. Этих заведений в Дохе хватает с избытком. Можно съездить за город на пляж, позагорать и искупаться в Персидском заливе. Можно отправиться на экскурсию в пустыню и погонять по пескам на джипе.

Сафари на джипах по пустыне Khor Al Adaid Фото : Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Или покататься на верблюдах.

Катание на верблюдах в пустыне Khor Al Adaid

Можно посетить Музей исламского искусства.

Сходить в Национальную библиотеку.

Национальная библиотека Катара Фото : Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Поглазеть на дворец эмира Катара.

Эмирский дворец

Прогуляться по рынку Souq Waqif. Это почти классический восточный базар, где наряду со всяким барахлом продаются специи и местные сладости.

Рынок Souq Waqif в Дохе Фото : Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Здесь можно купить сокола.

Продажа соколов в катарском городе Доха

Или попугая.

Фото : Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Фото : Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Кот не продаётся, но он клёвый!

Фото : Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Любопытно съездить в Деревню культурного наследия Катара (Katara), где концертная площадка выполнена в виде Колизея.

Деревня культурного наследия Катара (Katara

Деревня культурного наследия Катара (Katara

Через год, пообещали нам, откроется ещё несколько музеев, концертных комплексов и других интересных объектов. Проекты подобных зданий катарцы заказывают у ведущих архитектурных бюро мира. Чтобы это наверняка стало достопримечательностью.

Интернационал

В Катаре сейчас собрана очень разношёрстная компания. Местного населения в стране всего 20 процентов, остальные 80 — рабочая сила со всего мира. Есть очень высокооплачиваемые специалисты — в оргкомитете ЧМ-2022, к примеру, работают англичане. На самых грязных и непрестижных позициях работают выходцы из Бангладеша. Есть и наши люди. Всю поездку нас сопровождала гид Наталья, она работает с туристами из России. У переводчицы Дарьи в Катаре работают родители, а сама она учится в местном университете. Марина работает менеджером в отеле. В баре встретили официантку из Узбекистана.

Подростки играют в футбол у стадиона «Халифа» Фото : Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Некоторые из них оказались в Катаре не от хорошей жизни, но условиями в целом довольны. Здесь непросто получить разрешение на работу и вид на жительство, но вместе с ними рабочие получают страховку и вполне достойный соцпакет.

Безопасность

С местной полицией столкнулись только один раз. Возвращались ночью в отель и попали под местный план «Перехват». Заглянув в машину, полицейский улыбнулся и пошутил: «Вы явно не те, кого мы ищем». И мы поехали дальше. По-английски в Катаре говорят абсолютно все.

В забитом до отказа баре наш сосед (позже мы познакомились, он оказался малайцем) встал и отправился в туалет, оставив на столе телефон и бумажник. В баре полном личностей с пониженной социальной ответственностью. Мы удивились, но здесь это нормально. В Катаре абсолютно безопасно.