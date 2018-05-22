Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Футбол /

ЧМ-2022 в Катаре. Достопримечательности, цены, развлечения

Антон Третяк
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Стоит ли россиянам ехать на ЧМ-2022? Путеводитель по Катару
Корреспондент «Чемпионата» побывал в Катаре, где через четыре года пройдёт чемпионат мира.
Футбол / Прочие турниры

Путешественники (не путать с туристами) утверждают, что самые интересные страны для посещения сейчас — Китай и ОАЭ. Там настолько стремительно всё меняется, что, вернувшись через год в Дубай или Шанхай, можно оказаться в совершенно незнакомом месте. В ближайшие годы в этом смысле будет интересно понаблюдать за Катаром, который активно готовится к ЧМ-2022. В этой нефтегазовой державе пытаются идти по пути ОАЭ и слезть с сырьевой иглы. Чемпионат мира не конечная цель всех преобразований в государстве, а только часть многолетнего плана, в основе которого лежит развитие туризма. Что ж, оставим за скобками стадионы (нет сомнений, что катарцы их построят в срок, и сделают это на высшем уровне), и посмотрим на страну именно с точки зрения туриста.

Почему фанатам не стоит лететь в Катар на ЧМ-2022
За семь лет до чемпионата мира по футболу в Катаре не всё так гладко, как хотелось бы. Наш спецкор в Дохе объясняет почему.

Погода

Катарцы утверждают, что и сейчас готовы снабдить все стадионы уникальной системой охлаждения, благодаря которой и футболисты, и болельщики во время матчей будут чувствовать себя комфортно. Верим. Но 12 мая температура в Дохе поднялась до плюс 47 и сопровождалась песчаной бурей, символизирующей переход от весны к лету. В ближайшие месяцы в Катаре будет парилка, когда даже ветер с Персидского залива не освежает, а обжигает. Нет, такой чемпионат мира нам не нужен. Уж лучше в декабре, когда температура упадёт до вполне терпимых плюс 20-30 градусов.

Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Цены

Здесь очень дорого. Дороже чем в Москве по всем позициям. За исключением, пожалуй, такси. Эта позиция в Катаре даже дешевле, хотя бензин стоит столько же. Хорошо работает UBER. Кстати, такси в Катаре на данный момент единственный вариант наземного транспорта. Автобусная сеть только начинается развиваться, а система метро (40 станций) будет введена в эксплуатацию в 2019 году.

Алкоголь

Если попытаетесь привезти алкоголь с собой, то его отберут в аэропорту Дохи и выдадут квитанцию. На обратном пути сможете забрать. Нельзя купить спиртное в обычном магазине, им торгуют всего несколько точек, и для покупки вам понадобится специальная карта. Она выдаётся иностранцам, работающим в Катаре. По ней вы сможете купить алкоголя на сумму, не превышающую 10 процентов от вашего официального дохода. Бутылка водки в таком магазине, если вы договоритесь с кем-то из русскоязычных людей, живущих в Катаре, обойдётся в 1600 рублей. Бутылка пива 0,33 в баре — минимум в 600 рублей.

Не рекомендуется распивать алкоголь на улице — это чревато большими денежными штрафами. Впрочем, в Москве тоже запрещено распитие спиртного в общественных местах.

Алкоголь свободно продаётся в барах отелей, ресторанах, ночных клубах.

Официальный представитель оргкомитета Халид Аль-Нама рассказал, что во время чемпионата мира будут работать фан-зоны для болельщиков, в которых алкоголь будет продаваться свободно.

Официальный представитель Оргкомитета Халид Аль-Нама
Официальный представитель Оргкомитета Халид Аль-Нама
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Женщины

В мусульманских странах свои законы и обычаи, не всегда понятные для европейцев. Например, манера местных женщин одеваться. Впрочем, в современном Катаре лицо уже почти никто не закрывает, да и вообще традиции здесь тесно переплетаются с современностью. Например, вполне можно увидеть традиционное чёрное платье в сочетании с розовыми туфлями на высоком каблуке. Никто не бросает удивлённых взглядов, когда видит девушку с покрытой головой, но в джинсах. Дети же на 99 процентов одеты по-европейски. Мама и папа в традиционных одеждах, а девочка в шортах и со скейтом — нормальная история.

Ловите нокаутирующий удар по стереотипам. Это директор PR-департамента катарского оргкомитета чемпионата мира по футболу — 2022 Фатма Аль-Найми. Женщина занимает высокий пост в мусульманской стране.

Директор PR-департамента катарского оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 Фатма Аль-Найми
Директор PR-департамента катарского оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 Фатма Аль-Найми
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Ну и справка для туристов. Никаких дресс-кодов не существует, и женщины вольны одеваться так, как хотят.

Развлечения

В Катаре есть чем заняться помимо посещения баров, ресторанов и ночных клубов. Этих заведений в Дохе хватает с избытком. Можно съездить за город на пляж, позагорать и искупаться в Персидском заливе. Можно отправиться на экскурсию в пустыню и погонять по пескам на джипе.

Сафари на джипах по пустыне Khor Al Adaid
Сафари на джипах по пустыне Khor Al Adaid
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Или покататься на верблюдах.

Катание на верблюдах в пустыне Khor Al Adaid
Катание на верблюдах в пустыне Khor Al Adaid

Можно посетить Музей исламского искусства.

Сходить в Национальную библиотеку.

Национальная библиотека Катара
Национальная библиотека Катара
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Поглазеть на дворец эмира Катара.

Эмирский дворец
Эмирский дворец

Прогуляться по рынку Souq Waqif. Это почти классический восточный базар, где наряду со всяким барахлом продаются специи и местные сладости.

Рынок Souq Waqif в Дохе
Рынок Souq Waqif в Дохе
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Здесь можно купить сокола.

Продажа соколов в катарском городе Доха
Продажа соколов в катарском городе Доха

Или попугая.

Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Кот не продаётся, но он клёвый!

Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Любопытно съездить в Деревню культурного наследия Катара (Katara), где концертная площадка выполнена в виде Колизея.

Деревня культурного наследия Катара (Katara
Деревня культурного наследия Катара (Katara
Деревня культурного наследия Катара (Katara
Деревня культурного наследия Катара (Katara

Через год, пообещали нам, откроется ещё несколько музеев, концертных комплексов и других интересных объектов. Проекты подобных зданий катарцы заказывают у ведущих архитектурных бюро мира. Чтобы это наверняка стало достопримечательностью.

Интернационал

В Катаре сейчас собрана очень разношёрстная компания. Местного населения в стране всего 20 процентов, остальные 80 — рабочая сила со всего мира. Есть очень высокооплачиваемые специалисты — в оргкомитете ЧМ-2022, к примеру, работают англичане. На самых грязных и непрестижных позициях работают выходцы из Бангладеша. Есть и наши люди. Всю поездку нас сопровождала гид Наталья, она работает с туристами из России. У переводчицы Дарьи в Катаре работают родители, а сама она учится в местном университете. Марина работает менеджером в отеле. В баре встретили официантку из Узбекистана.

Подростки играют в футбол у стадиона «Халифа»
Подростки играют в футбол у стадиона «Халифа»
Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Некоторые из них оказались в Катаре не от хорошей жизни, но условиями в целом довольны. Здесь непросто получить разрешение на работу и вид на жительство, но вместе с ними рабочие получают страховку и вполне достойный соцпакет.

Безопасность

С местной полицией столкнулись только один раз. Возвращались ночью в отель и попали под местный план «Перехват». Заглянув в машину, полицейский улыбнулся и пошутил: «Вы явно не те, кого мы ищем». И мы поехали дальше. По-английски в Катаре говорят абсолютно все.

В забитом до отказа баре наш сосед (позже мы познакомились, он оказался малайцем) встал и отправился в туалет, оставив на столе телефон и бумажник. В баре полном личностей с пониженной социальной ответственностью. Мы удивились, но здесь это нормально. В Катаре абсолютно безопасно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Фото ЧМ-2022 Катар •••
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент