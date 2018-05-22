Сборные Франции и Испании, которые не едут на ЧМ-2018. Кто сильнее?

Сборные Франции и Испании – одни из фаворитов чемпионата мира — 2018. У обеих команд настолько сильные составы, что вместить всех звёзд в заявку на ЧМ тренерам не удалось. «Чемпионат» составил альтернативные сборные Франции и Испании: они целиком состоят из игроков, которые либо включены в резервный список, либо не попали даже в него. Игроков, которые не могут принять участие в турнире из-за травмы, в альтернативных сборных нет – только те, которых не вызвали тренеры.

Тренеров мы тоже поменяли. В лонг-лист кандидатов попали тренеры с французским и испанским паспортами, которые сейчас находятся без работы. Почему альтернативную сборную Испании возглавил не Луис Энрике? Раз уж он не договорился с «Челси» и «Арсеналом», то точно посчитает, что слишком хорош для альтернативной сборной. Эдуардо Бериццо – хороший тренер, который поборол тяжёлую болезнь и готов вернуться к работе.

Ради того чтобы разместить на поле всех лучших, пришлось пойти на пару компромиссов. Например, Кюрзава оказался на правом фланге, а Мартинес в центре защиты. Но оба имеют опыт игры на этих позициях. Сборная Испании не играет с тремя защитниками, но под оказавшихся в альтернативной сборной игроков лучше всего подходит именно эта схема. Сравните — как думаете, кто сильнее?

В стартовый состав сборной Франции, которая не едет на чемпионат мира, не попали (могут выйти на замену): Стефан Руффье; Клеман Лангле, Матье Дебюши, Курт Зума; Янн Мвила, Уссем Ауар, Люка Тусар, Тьемуэ Бакайоко; Виссам Бен-Йеддер.

В стартовый состав сборной Испании, которая не едет на чемпионат мира, не попали: Висенте Гуаита, Икер Касильяс; Хосе Гайя, Серхио Эскудеро, Ариц Элустондо; Дани Парехо, Асьер Ильярраменди, Луис Альберто; Хосе Кальехон, Педро.

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