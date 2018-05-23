«Золотая бутса»: Месси – Роналду — 5:4

Как мы и предполагали в предыдущем обзоре, победителем «Золотой бутсы» сезона-2017/18 стал лидер испанской «Барселоны» Лионель Месси. Он второй год подряд и в пятый раз за карьеру выиграл престижный трофей. Таким образом, аргентинец стал единоличным рекордсменом в этой номинации, на один приз опередив извечного конкурента по индивидуальным достижениям Криштиану Роналду из мадридского «Реала». Напомним, что у них по пять «Золотых мячей» — приза лучшему футболисту мира, который вручается не по итогам сезона, а за календарный год.

Вспомним предыдущие достижения Месси. Первую «Золотую бутсу» он получил по итогам сезона-2009/10, забив 34 гола (68 очков). Далее: 2011/12 – 50 (100), 2012/13 – 46 (92) и 2016/17 – 37 (74). Показатель 50 мячей (100 очков) в сезоне-2011/12 является абсолютным рекордом за всю историю награды.

На этот раз Лионель остановился на отметке 34 мяча (68 очков) за 36 игр. Забив по голу в ворота «Реала» и «Вильярреала», он в оставшихся двух матчах «Барселоны» сыграл всего полтайма. К этому времени судьба приза уже была предрешена. Времена, когда по заказу в последнем туре претенденты на «Золотую бутсу» забивали по 5-6 мячей, давно в прошлом. За сезон-2017/18 Месси однажды оформил покер, трижды – хет-трик, 4 раза дубль и в 13 матчах отличился по разу.

Основной конкурент Месси Мохамед Салах из «Ливерпуля» к концу чемпионата Англии сбил прицел, но успел в последнем туре в матче с «Брайтоном» забить 32-й мяч и превзойти бомбардирский рекорд АПЛ в формате 20 клубов – 31 гол, принадлежащий Алану Ширеру («Блэкберн») в сезоне-1995/96, который позже был повторен Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») в сезоне-2007/08 и Луисом Суаресом («Ливерпуль) в сезоне-2013/14.

Перейдём к показателям бомбардиров в национальных лигах, имеющих представителей в топ-30 «Золотой бутсы».

Испанская Примера. Несмотря на то что Криштиану Роналду сыграл всего в 27 матчах из 38, он забил 26 голов (52 очка). В своих последних 13 играх португалец стал автором 22 (!) голов, а незавершенная голевая серия составила 10 матчей. На третьем месте в борьбе за приз Пичичи лучшего бомбардира чемпионата Испании оказался двукратный обладатель «Золотой бутсы» одноклубник Месси Луис Суарес (25; 50; 33).

Вслед за тремя титулованными голеадорами расположились Яго Аспас из «Сельты» (22; 44; 34), Кристиан Стуани из «Жироны» (21; 42; 33) и Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико» (19; 38; 32).

Английская Премьер-лига. Второе место в гонке занял обладатель двух предыдущих английских «Золотых бутс» Гарри Кейн из лондонского «Тоттенхэма» — 30 голов (60 очков) в 37 играх. Интересно, что он в этом сезоне забил больше, чем в тех, где становился победителем: сезон-2015/16 – 25 мячей и сезон-2016/17 – 29.

Далее следуют много пропустивший из-за травм игр Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» (21; 42; 25), Джейми Варди из «Лестера» (20; 40; 37) и Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» (18; 36; 33). Отдельно надо отметить достижение Пьер-Эмерика Обамейянга, который зимой перешёл из дортмундской «Боруссии» в лондонский «Арсенал». К своим 13 голам за 16 игр он добавил 10 мячей в 13 матчах и с 46 очками (23х2) занял 11-е место в общем зачёте.

Германская Бундеслига 1. Роберт Левандовски из мюнхенской «Баварии» так и остался единственным представителем чемпионата Германии. В прошлом обзоре было отмечено, что, лишившись конкуренции как в командном, так и в личном плане на внутренней арене, поляк основное внимание уделил Лиге чемпионов. В итоге у него 29 голов (58 очков) за 30 матчей.

Итальянская Серия А. Судьба как последней путёвки в Лигу чемпионов, так и бомбардирской гонки чемпионата Италии решалась в матче последнего тура «Лацио» — «Интер». Форвард хозяев Чиро Иммобиле, возвратившийся в строй после травмы именно к этому важнейшему матчу, голов не забивал, но был заменён на 75-й минуте при комфортном счёте 2:1 (ничья в пользу «Лацио»). И тут всё перевернулось. Через три минуты преследователь Иммобиле Мауро Икарди реализует пенальти, а в дальнейшем «Интер» забивает победный гол и через семь лет возвращается в главный европейский клубный турнир.

Таким образом, Иммобиле (29; 58; 33) и Икарди (29; 58; 34) составили дуэт лучших бомбардиров Серии А сезона-2017/18. За ними на приличном расстоянии Пауло Дибала из туринского «Ювентуса» (22; 44; 33), Фабио Квальярелла из генуэзской «Сампдории» (19; 38; 35) и Дрис Мертенс из «Наполи» (18; 36; 38).

Французская Лига 1. Эту лигу в топ-30 представляют сразу 8 футболистов, трое из которых играют за «Лион». Как мы отмечали ранее, форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани ударно начал сезон (17 голов в 14 играх), но затем снизил темпы и выпал из борьбы за «Золотую бутсу». Показатели уругвайца – 28; 56; 32.

На втором месте в бомбардирской гонке чемпионата Франции закрепился Флорьян Товен из «Марселя» (22; 44; 35). Третье место разделили не играющий с 25 февраля из-за тяжелой травмы Неймар из «ПСЖ» (19; 38; 20) и обеспечивший в последнем туре своим хет-триком участие «Лиона» в Лиге чемпионов Мемфис Депай (19; 38; 36).

Далее следуют четверо бомбардиров, забившие по 18 мячей (36 очков): Радамель Фалькао из «Монако» (26 игр), Марио Балотелли из Ниццы» (28) и лионцы Набиль Фекир (30) и Мариано Диас (34).

Португальская Примейра. Пропустив 4 игры из-за травмы, лучший бомбардир чемпионата Португалии Жонас (лиссабонская «Бенфика») в конце сезона вернулся на поле и довел число забитых мячей до 34 в 30 матчах. Это принесло ему всего 51 очко, так как коэффициент повышения в Примейре 1,5, а не 2, как в предыдущих нескольких сезонах. За ним следует Бас Дост (лиссабонский «Спортинг»). Его показатели – 27; 40,5; 30. В прошлом розыгрыше «Золотой бутсы» голландец занял 2-е место вслед за Месси (34; 68; 31).

Турецкая Суперлига. Лучшим бомбардиром чемпионата Турции стал известный выступлениями за французские «Сент-Этьен», «Лион», «Марсель» и валлийский «Суонси» из АПЛ Бафетимби Гомис. Экстравагантный француз забил 29 мячей (43,5 очка) в 33 матчах в составе чемпиона страны «Галатасарая».

Израильская Премьер-лига. Лучшим бомбардиром чемпионата Израиля стал Диа Саба из «Маккаби» Нетания (24; 36; 33), намного опередивший своих преследователей.

Польская Экстракласса. Упорная борьба между двумя испанцами за звание лучшего бомбардира чемпионата Польши завершилась в пользу Карлоса Лопеса из краковской «Вислы» (24; 36; 36), на мяч опередившего Игора Ангуло («Гурник» Забже).

Так как обладатель «Золотой бутсы» имеет в своей коллекции и «Золотой мяч» (да не один), представим полный список обладателей обоих высших индивидуальных трофеев.

Их всего семеро, а таблица составлена в хронологическом порядке.

Легендарный Эйсебио все призы получил в качестве игрока лиссабонской «Бенфики».

Герд Мюллер признавался лауреатом также в составе одного клуба — мюнхенской «Баварии».

Марко ван Бастен «Золотую бутсу» выиграл за амстердамский «Аякс», а все три «Золотых мяча» за «Милан».

Христо Стоичков «Золотую бутсу» получил, выступая за софийский ЦСКА, а «Золотой мяч» — в составе «Барселоны».

Бразилец Роналдо оба «Золотых мяча» завоевал, выступая в составе двух клубов за календарный год. Первый- за «Барселону» и миланский «Интер», второй – за «Интер» и мадридский «Реал». «Золотая бутса» им получена в составе «Барселоны».

Криштиану Роналду первых призов удостоился в «Манчестер Юнайтед», а остальные за «Реал».

И, наконец, Лионель Месси все эти годы играл только за «Барселону».