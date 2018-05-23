6 игроков чемпионского «Локомотива», которые могут уйти

Чемпион рискует остаться без восьми футболистов. У шестерых из них в конце июня заканчиваются контракты, а ещё у двух — Ари и Эдера — подходят к концу сроки аренды.

Вообще-то, в «Локо» так работали ещё в нулевых. В филатовские времена значимые футболисты знали, что их не обидят, поэтому контракты зачастую продлевали в последний момент.

Может, в «Локомотиве» Геркуса решили вернуться к старой схеме. Но есть вероятность, что кто-то из футболистов клубу оказался не нужен. Пытаемся разобраться с каждым случаем в отдельности.

Геркус: Денисов подошёл на сборах и сказал: «Ну что, надо выигрывать чемпионат!» Большое и яркое интервью с президентом «Локомотива» – про отношения с Юрием Сёминым, трансферы, болельщиков и ключевых игроков клуба.

Кого могут отпустить?

Антон Коченков

Возраст: 31

Трансферная стоимость: 900 тыс. евро

Статистика сезона: 10 матчей, 12 пропущенных мячей

В «Локо» сейчас три сильных кипера с опытом игры в РФПЛ. Взяв прошлым летом молодого Медведева, клуб почему-то оставил в команде Коченкова. В итоге именно он стал дублёром Гилерме, когда основной вратарь получил травму. Антон неплохо справился со своей ролью, но настало время сделать выбор между Медведевым и Коченковым. Держать кого-то из них третьим вратарём — вариант сомнительный. Учитывая возраст, логично сделать ставку на Медведева. А Коченков по примеру Абаева может заиграть в другом клубе РФПЛ.

Тарас Михалик

Возраст: 34

Трансферная стоимость: 100 тыс. евро

Статистика сезона: 13 матчей, 1 мяч

Украинца любит Юрий Палыч: с ним они пересеклись ещё в киевском «Динамо». Одно время Тарас здорово выручал команду, закрывая позиции в центре защиты и опорной зоне. На скамейке такой игрок был незаменим, но в последнее время перестал исполнять даже роль подменяющего. Оставлять ли его в клубе, во многом зависит от запросов футболиста. Но есть ощущение, что его судьба будет решаться главным тренером. Скажет, что нужен, — останется.

Виталий Денисов

Возраст: 31

Трансферная стоимость: 4 млн евро

Статистика сезона: 11 матчей

Ещё недавно был одним из лучших крайних защитников лиги, а многие грустили об отсутствии у Денисова российского паспорта. Но в том году травма оставила его за бортом чемпионского состава. По ходу сезона узбекистанец получил несколько шансов, но воспользовался ими плохо. В итоге проиграл конкуренцию Лысову и Рыбусю, став лишь третьим кандидатом на позицию. Вряд ли кто-то сильно удивится, если Денисов покинет Москву летом.

Кого продлевать обязательно?

Неманья Пейчинович

Возраст: 30

Трансферная стоимость: 2,5 млн евро

Статистика сезона: 35 матчей

Серб классно справился с подменой травмированного Чорлуки и в паре с Кверквелией образовал надёжную связку в центре защиты. С возвращением хорвата присел на скамейку, но всё равно регулярно появлялся на поле. Русскоязычный адаптированный защитник без явных слабых мест — в ротации такой футболист точно пригодится. За Пейчиновича и то, что он может сыграть флангового защитника, с этой ролью он не раз справлялся по ходу сезона.

Дмитрий Тарасов

Возраст: 31

Трансферная стоимость: 2 млн евро

Статистика сезона: 34 матча, 2 мяча

Одна из самых неоднозначных персон в российском футболе. Кто-то ругает его за технические пробелы, но, воспользовавшись положением, отнесу Тарасова к группе эффективных игроков, которые нужны нынешнему «Локо». Дмитрий на какое-то время присел в запас, но по весне снова вернулся в стартовый состав. Игра по позиции, цепкость и отличные физические данные — полезных качеств у Тарасова и впрямь много. В свете слухов об отъезде Денисова в Питер за него стоит держаться. Опорников такого уровня в России почти нет.

Где были футболисты «золотого» «Локомотива»-2018 в год предыдущего триумфа клуба Триумфаторы сезона вспоминают год, когда «Локо» в предыдущий раз стал чемпионом России.

Джефферсон Фарфан

Возраст: 33

Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

Статистика сезона: 32 матча, 14 мяча

Да-да, Джефф пока тоже не продлил контракт с «Локо». И сейчас его продление — едва ли не главная трансферная задача клуба на лето. Балотелли — где-то далеко. А Джефф здесь. С ним «Локо» стал чемпионом.