Помогите Зеппельту! Как в сборной России скрывают допинг (видео)

Два дня назад, ровно к приезду в Австрию сборной России, немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт выпустил новый блокбастер о допинге в российском спорте. В этот раз он обнажил проблемы нашего футбола, где положительные пробы скрывали или уничтожали ФСБ, Виталий Мутко и другие министры с вице-премьерами.

В отличие от олимпийских расследований, на этот раз у Зеппельта было совсем мало времени, чтобы добиться дисквалификации сборной Черчесова. Если бы он сделал всё немного раньше, то лучшие следователи из Великобритании, Канады, США, Украины и Эстонии смогли бы продавить решение, параллельно победив и коррупцию в ФИФА.

Сейчас же Зеппельту нужна шокирующая доказательная база. И первая её часть уже впечатляет. Во-первых, напротив Зеппельта вновь сидели очки на чёрной балаклаве – так после новой вивисекции (это что-то вроде хирургического превращения) выглядит Григорий Родченков.



Во-вторых, очки на балаклаве рассказали, что московская лаборатория подавала в ВАДА неверные данные, и есть 155 подозрительных проб, которые навсегда исчезли благодаря неведомым действиям Мутко.



В-третьих, прозвучали уверенные слова о том, что Путин купил ФИФА, Инфантино, Блаттера и весь мир, поэтому о допинге в нашем футболе вряд ли кто-то узнает.

Но, к счастью, в мире остаются неподкупные люди. Помимо очков с капюшоном и самого Зеппельта есть ещё один человек, который тоже не получал денег от Мутко (про ипотеку – это всё неправда). В помощь немецкому журналисту я решил провести собственное расследование и за 15 минут, открытых для прессы, нашёл минимум восемь подозрительных вещей, которые всё доказывают.

1. Не пускают детей

Тренировочное поле ограждено забором. Австрийские дети страдают, они тянутся к игрокам, цепляются пальцами за забор, лезут, но их никто не пускает. Ведь у этой сборной есть тайна…

Фото: «Чемпионат»

2. Вооружённая охрана

По периметру стадиона стоят люди устрашающей внешности. В руках у них рации. И даже женщины следят за игроками с оружием наперевес.

Фото: «Чемпионат»

3. Подозрительные таблетки

Глава медицинского штаба не расстаётся с подозрительным чёрным ящиком, который не запрещено открывать на людях. В один из моментов рядом с докторами удалось сфотографировать неизвестного с таблетками в руках. От комментариев он отказался и спешно покинул стадион.

Фото: «Чемпионат»

4. Зелёный Дзюба

В начале сборов исчез самый большой игрок сборной России. Его пропажа уже наводит на подозрения, потому что вернулся он ещё здоровее, чем был. Как, кстати, и Дзагоев.

Внимание от манипуляций пытались отвлечь ангиной, слухами о температуре, поездками к врачу в Австрии. Но мы успели заснять, как перед тренировкой Дзюба пьёт подозрительный зелёный напиток и морщится. Значит, это не сладкий тархун.

Что в стакане – вот секрет, с которыми необходимо разобраться.

«Три-четыре дня как в аду был». Интервью с Дзюбой после тренировки сборной Артём рассказывает, как давал имена лампочкам, и учит англичан нежности.

5. Газы

Рядом с полем замечена красная канистра, подсоединённая к серебряному резервуару резиновым шнуром. Что это: капельница новой русской разработки?

Может, специальный газ, который помогает сборной бежать быстрее?

Мы ведь помним, как хорошо после сборов в том же Нойштифте Россия подготовилась к Кубку конфедераций, где задавила соперников физухой.

Фото: «Чемпионат»

6. Побочные эффекты и потеря чувства реальности

Возможно, что нам удалось наблюдать полную дезориентацию игроков после употребления запрещённых веществ. Зеппельту стоит обратить внимание на то, что в один момент сборная России побежала задом, причём делала это быстрее, чем передом.

7. Эффект и точные передачи

К 10-й минуте игроки сборной России выдают серию из точных передач. Ну, почти точных.

8. Вывод препаратов

Мы знаем, что русские научились прятать запрещённые вещества под действием замещающих напитков. В Сочи это был «дюшес». В Австрии – сами видите что.

Так что если РУСАДА, ВАДА или кто-то ещё возьмут пробы прямо сейчас, то, как обычно, ничего не найдут. Но теперь-то мы всё понимаем.

Надеемся, Зеппельту помогут наши наблюдения, и он использует их во время дачи показаний после приезда на чемпионат мира. Благо визу в Россию ему всё-таки дали, даже несмотря на невыплаченный штраф.

Напоследок мы ради приличия решили обратиться к человеку, который с 2014 года курирует медицину в сборной. Но Эдуард Безуглов, не зная о наших доказательствах, вновь завёл привычную пластинку. Но ничего, пусть высказывается, пока можно.

— На все вопросы Зеппельта в фильме ФИФА давно дала ответы — странно, что такой уважаемый борец за чистоту спорта не нашёл время зайти на сайт ФИФА и с этими данными ознакомиться. Вопросов к нам нет и быть не может. Так что если этот человек действительно считает себя журналистом, то пусть изучает хотя бы открытые источники, а не пользуется мифическими информаторами. Фильм его мы не смотрели, так как этот фарс давно уже даже не смешит, а раздражает, — сказал Безуглов, сжимая в руках большой, устрашающий чёрный чемодан.