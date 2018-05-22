Сильнейшая девятка Аргентины мимо ЧМ. Кто виноват?

Мауро Икарди не едет на чемпионат мира? Признайтесь, вы не удивлены. Да, он первый аргентинец после Месси по голам в этом сезоне, забил в Серии А на 13 голов больше Игуаина и на семь больше Дибалы, но это не имеет значения. Как не имеет значения, чем именно Хорхе Сампаоли объясняет отсутствие Икарди в сборной. Собственно, тренер не был оригинален: «Мы выбрали тех футболистов, которые лучше всего подходят под наш стиль игры». Конечно, сейчас Икарди не подходит под стиль игры Сампаоли, а раньше не подходил под стиль Херардо Мартино и Эдгардо Баусы. Уникально неподходящий футболист.

Единственным тренером, кто говорил прямо, был Тата Мартино. «С годами я понял, что не стоит делить жизнь на чёрное и белое. Но в случае с Икарди всё иначе. Мы все понимаем, что правильно, а что нет», — отрезал он в 2014 году. С тех пор никто не был честен, но по сути ничего не изменилось: Икарди остался без сборной.

4 гола за 22 минуты. Икарди – наркотик «Интера» У Мауро Икарди столько же голов в матче с «Сампдорией», сколько точных пасов.

Эта история разделила Аргентину. Четыре года прошло, но ничего не изменилось: сейчас тему обсуждают так же страстно. В последней статье про сборную в аргентинском издании Clarín комментарии заплюсованы и заминусованы почти поровну, сторонников и противников невызова Икарди оказалось примерно одинаковое количество. Главный спортивный портал страны, Olé, вынес невызванного игрока «Интера» в заголовок. «Единственная несправедливость – Икарди».

La Nación – самое популярное издание Аргентины – предлагает читателям выбрать состав сборной самостоятельно. Новость, в которой Сампаоли объясняет решение по Икарди, набрала сотни комментариев – в них нет единодушия. «Сампаоли гений, гении имеют право на странности», — так защищают тренера. И возражение: «Мы когда-нибудь научимся формировать команду по спортивному принципу, а не по интригам и кланам?» Причину, по которой Мауро не попал в сборную, уже не обсуждают: она слишком давно известна. Но эмоциональный градус обсуждения не снизился, и в ситуации кого только не обвиняют. Вы и сами, наверное, знаете все версии – кто виноват.

Кто виноват?

Конечно, во всём виноват Икарди – нечего было уводить жену друга. Ещё виновата Ванда: нашла футболиста моложе-перспективнее и бросила мужа. Стоп, на самом деле, виноваты тренеры: это они идут на поводу у Месси, который дружит с Макси Лопесом со времён академии в «Барселоне» и требует не включать Икарди в сборную. И вот мы добрались до того, кто виноват: Месси. Этот тихоня управляет сборной и, вступившись за друга, лишил команду полезного игрока. Список виноватых можно продолжать, включить в него Диего Марадону, президента ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапию и ещё пару миллионов жителей Росарио, где родился Икарди. Но почему-то все забывают ещё об одном участнике событий.

Макси Лопес постоянно выглядит жертвой. Он жертва, хотя няня его троих детей обвинила его в сексуальных домогательствах ещё до того, как на горизонте Ванды Нары возник Икарди. Хотя, по словам адвоката Аны Розенфельд, Нара и раньше подавала на развод, указывая в качестве причины неверность мужа, но потом «передумала из-за детей». Он жертва, хотя во время его громкого развода с Нарой в суде всплыла запись звонка с угрозами в адрес жены. Наконец, он жертва, хотя кое-кто в сборной Аргентины, кажется, оказался готов лишить команду топ-форварда по старой дружбе.

Креспо: Икарди не поедет на ЧМ-2018 из-за конфликта с Месси, это ужасная ошибка

Это не преувеличение. Тут одно из двух: или Икарди как-то уникально несовместим со всеми тренерами сборной по очереди, или прав Эрнан Креспо, и Мауро не зовут по настоянию Месси. Но личной неприязни с Месси у Икарди не было. Как она может быть, если совместное фото Мауро подписал: «С лучшим футболистом в истории»?



Важное уточнение: это не попытка заступиться за кого-то из участников. Они все допустили много ошибок. И все несут за них ответственность. Нормально, когда личная жизнь футболиста влияет на его карьеру: мы видели подобные примеры (как и обратные). Нормально, что вызывающее поведение Икарди и Нары после развода встретило осуждение многих аргентинцев. Можно понять Месси, который мог и захотеть вступиться за парня, с которым играл в детской команде. И тренеров сборной Аргентины, которые не идут на конфликт с лучшим игроком, имея возможность просто выпустить Игуаина. Понять можно всех, но ситуация тянется годами, хотя один-единственный человек мог бы всё упростить. Макси Лопес.

От него требуется не так уж много. Просто проявить профессионализм. И сказать (желательно в микрофон) что-то вроде: «Личные проблемы одного человека не должны сказываться на сборной Аргентины». Вместо этого Лопес предпочитает говорить, что он ни при чём. А тренерам приходится выдумывать фантастические тактические схемы, в которые не вписывается Икарди.



У Икарди не было конфликта с тренером сборной. Собственно, не было конфликта и с Месси тоже. Не было конфликта ни с кем в команде. У него была проблема только с Макси Лопесом – футболистом, который ни разу не сыграл за сборную Аргентины на взрослом уровне. Но и без единой игры Лопес сумел оставить след в сборной.



И если уж перечислять список виноватых в том, что перед чемпионатом мира в Аргентине (да и во всём мире) обсуждают не слабую полузащиту сборной, не расстановку 2-3-3-2, которую наигрывает Сампаоли, не проблему вратаря, а кланы, интриги и иллюминатов – то список будет неполным без главной жертвы этой истории.