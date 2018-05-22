Игрок штрафной для ЦСКА. Что за нападающий Факундо Феррейра

Фонсека сделал с аргентинцем то, чего не смог Луческу

Статистика Факундо Феррейры в минувшем сезоне, казалось бы, не оставляет сомнений: ЦСКА в лице аргентинца получит настоящее золото. 27-летний нападающий сыграл за «Шахтёр» 42 матча в разных турнирах и стал автором 30 голов. Феррейра – лучший бомбардиром чемпионата Украины, а в Лиге чемпионов забивал «Наполи» и «Фейеноорду» на групповом этапе и «Роме» в 1/8 финала. Тем более речь идёт о свободном агенте, который покинул украинский клуб по истечении пятилетнего контракта.

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Тем не менее, даже в этом трансфере для ЦСКА заложен риск. Если бы речь действительно шла о золоте, Феррейру наверняка забрал бы уже большой клуб из топового чемпионата. Во-первых, бесплатный аргентинец только условно. Издание Record сообщило о предложенном игроку подписном бонусе в размере 5 млн евро. Правда, сперва, видимо, по ошибке, в качестве будущего клуба нападающего был назван «Спартак», но теперь Record пишет, что Факундо «в шаге от подписания контракта с ЦСКА». Кроме того, под Феррейру придётся затачивать всю атаку, скорее всего, корректировать игровой стиль.

Официальный сайт донецкого клуба подсчитал: в завершившемся сезоне аргентинец забил за «горняков» больше, чем за три предыдущих вместе взятых. Факундо очень тяжело находил себя в «Шахтёре». В общем-то раскрыть его удалось только Паулу Фонсеке, да и то не с первого дня совместной работы, а Мирчу Луческу нападающий разочаровывал. Феррейра совсем не похож, к примеру, на скоростного, способного открываться на флангах и эффективного в контратаках Ахмеда Мусу. Это типичный форвард штрафной. Украинские СМИ как-то подготовили разбор голов аргентинца. Почти всегда он забивал в позиционных атаках, ударом в касание, а расстояние до ворот при этом в среднем составляло шесть метров. «Шахтёр» Фонсеки превосходно держит мяч благодаря своим бразильцам и готовит такие ситуации – отсюда прорыв Факундо. В остальном ждать от Феррейры чего-то особенного не стоит. В России аргентинец, пожалуй, пригодился бы прежнему «Зениту» Роберто Манчини с его бесконечными кроссами, а вот подойдёт ли ЦСКА – это вопрос на миллион. Вернее, на пять миллионов.

Сезон в «Ньюкасле» как приговор

Феррейра выступает в Европе с лета 2013-го. По данным Transfermarkt, «Шахтёр» выкупил аргентинца у «Велес Сарсфилд» за 7 млн евро. Уже через год нападающий, не имевший стабильного места в основе, попытался сбежать из Донецка. Факундо обратился в ФИФА с просьбой разорвать контракт из-за обострившейся до предела ситуации в стране. В ФИФА ему отказали. Феррейра попытался спровоцировать конфликт – вместе с некоторыми другими легионерами «горняков» отказался возвращаться на Украину.



«Шахтёр» принял решение отдать Феррейру в аренду на сезон-2014/15 в «Ньюкасл». В английском клубе посмотрели на нового нападающего и быстро поставили на нём крест: Факундо лишь трижды попадал в заявку на матчи АПЛ, но лишь для того, чтобы протирать скамейку запасных. Весь его урожай в Англии: восемь матчей за фарм-клуб «сорок», в которых он забил один гол. Возможно, из-за того неудачного путешествия Феррейры в «Ньюкасл» серьёзные европейские клубы и опасаются связываться сейчас со свободным агентом.



«Хотел бы попробовать себя в другом, более сильном чемпионате, – признался аргентинец перед расставанием с «горняками». – У меня такой возраст и такой этап в карьере, когда это надо делать. При том, что мне очень комфортно в донецком клубе, а работа с таким тренером, как Фонсека, доставляет радость». Действительно, РФПЛ на сегодняшний день сильнее чемпионата Украины, но будет ли Фонсеке комфортно и радостно вне «Шахтёра»?

Скандал с боллбоем в Лиге чемпионов

Аргентинец мог стать героем дуэли «Шахтёра» с «Ромой» в 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов, а превратился в антигероя. В первом матче на Украине Феррейра в начале второго тайма отыграл пропущенный хозяевами гол и вдохновил команду на потрясающие 40 минут с того самого момента и до финального свистка. Кстати, забил не в обычной для себя манере: реализовал выход один на один, здорово обыграв по пути Костаса Маноласа, после феноменальной длинной передачи Ярослава Ракицкого. Зато в компенсированное время Факундо загубил идеальный шанс сделать счёт 3:1. Бил с линии вратарской в открытые ворота, когда голкипер и защитник «Ромы» уже лежали на земле, и умудрился попасть в выставленную руку Алиссона. Это был промах года! Одного гола «горнякам» как раз не хватило, чтобы попасть в четвертьфинал.



В ответном матче в Риме Феррейра просто растворился на поле. Хуже того, едва не оставил свою команду вдевятером на 80-й минуте. Аргентинец спровоцировал потасовку на поле, толкнув не торопившегося подавать мяч боллбоя «Ромы». Бедняга упал за рекламный щит, получил травму, его увёз электромобиль. Трибуны негодовали, но к счастью для Факундо никто из болельщиков не выскочил на поле, чтобы тут же расправиться с ним. Судья пожалел аргентинца – ограничился жёлтой карточкой.



Эпизод с толчком боллбоя. Видео



«Шахтёр» послал письмо «Роме» с извинениями за поведение Феррейры. Да и боллбой на удивление спокойно отреагировал на эту историю: «Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Это была всего лишь неконтролируемая вспышка гнева со стороны игрока. Он тоже человек», – написал мальчик в одной из соцсетей. Всё забыто, все довольны. Только имидж потенциального новичка ЦСКА получил ещё одну пробоину.