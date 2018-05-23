«От вылета я уже спасался. Теперь хочется решать другие задачи»

Виктор Скрипник уехал в Германию 22 года назад. Сначала собирал кубки за «Вердер» в качестве игрока. Потом готовил для клуба молодёжь. А затем тренировал и главную команду Бремена, успешно спасая её от вылета из Бундеслиги.



Два последних сезона Скрипник работал в структуре «Вердера». Но сейчас готов изменить обстановку и вернуться к тренерской деятельности.

«В слухах про интерес «Локомотива» не было дыма без огня»

– Про вас почти два года толком нет новостей – куда пропали?

– А я и не старался быть на виду. Появилось больше времени на себя. Но сейчас соглашение с клубом заканчивается, я твёрдо решил заняться своей карьерой. Смотрю во все стороны с готовностью начать новый этап.



– Контракт остался тот же, по которому работали тренером, с той же зарплатой?

– Да, остался прежний контракт – только кабинет рабочий изменился.



– В эти два года были интересные поездки и встречи?

– Да, конечно. В Германии система обучения построена так, что на получении лицензии ничего не заканчивается. Нужно посещать разные семинары тренеров, раз в год быть на конгрессах. Я всё это выполнял. Плюс изучал движение футбола в мире. Раньше был зациклен только на «Вердере» и Бундеслиге, в последнее время смотрю футбол более глобально.



– 22 года в немецком футболе – не надоело?

– Не могу сказать, что надоело. Но за пределами Бремена и Германии есть прекрасные чемпионаты и команды. Футбол не может надоесть, но взгляды сейчас точно стали шире. Думаю, в скором будущем меня можно будет увидеть за рулём какой-нибудь новой команды.

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– Какие предпочтения?

– Я уже поработал в «Вердере», когда его надо было спасать от вылета – такой опыт есть. Теперь хочется побороться за другие места. Это только желание, посмотрим, что будет в итоге. Но надеюсь, что новом месте работы придётся думать не о выживании, а о других задачах.



– Год назад были слухи о том, что вас хотят видеть в «Локомотиве» – насколько это близко к правде?

– С моей стороны несолидно сейчас вспоминать прошлое в деталях. Но дыма без огня не бывает, так скажу. Хотя будущее показало, что в смене тренера «Локомотив» не нуждался: клуб взял Кубок, а теперь и чемпионство. Для меня это тоже уже пройденный этап – прошлым не живу.



– Но со спортивным директором «Локо» Эриком Штоффельсхаусом вы знакомы?

– Мы познакомились, но знали друг о друге ещё со времён его работы в «Шальке» и моей игровой карьеры в «Вердере». Может быть, он из-за этого обратил на меня внимание, плюс опыт моей тренерской работы, допускаю, мог сказаться. Определённые воспоминания обо мне у него точно должны были сохраниться. Возможно, это было каким-то фактором в мою пользу. Но я повторяю – всё в прошлом.



– Почему не согласились тренировать сборную Беларуси?

– В клубе ты всегда можешь на проблемную позицию найти игрока в «молодёжке», купить, обучить кого-то из состава. В сборной всё это невозможно. Я приезжал в Беларусь, обсуждал с местными чиновниками их национальную команду. Не столько поставленные задачи смутили, сколько почувствовал, что пока не готов к такой работе. Хотелось видеть игроков каждый день, а не собирать в один-два месяца. Тогда были такие мысли.

– Приехать работать в Россию вы готовы?

– Ничего не исключаю. Главное – цели, которые будут ставить передо мной. Хочется помогать будущему клубу делать новый шаг в развитии. В Германии клубы всегда имеют огромное значение для жителей города, в котором базируются. Вот я бы хотел возглавить команду и привить игрокам такие же ценности. Чтобы они чётко понимали, за какую команду и ради кого они играют.

История пишется победителями, и поучаствовать в написании истории – дорогого стоит. Но это пока лишь мечты.



– Конкретные варианты из РФПЛ есть?

– Мои представители ведут переговоры – много разных вариантов. Звонков и интереса хватает, хочется всё посмотреть. Не принять ошибочного решения. Называть конкретные клубы, когда в них работают другие специалисты, я считаю некорректным. Могу только вновь повторить, что готов к любому опыту.



– Придётся работать без заполненных трибун, к которым так привыкли...

– Мы любим футбол не только за трибуны. А если твоя работа позволит повысить посещаемость – это только плюс. И в той же России, уверен, после ЧМ будет футбольный бум и хорошая посещаемость.



– Вы смотрели много матчей РФПЛ? После Германии не кажется, что играют в режиме «slow mo»?

– Смотрел почти все ключевые игры прошедшего сезона. В Германии полузащита работает более интенсивно. Тут все привыкли играть суббота-среда-суббота. В моё время в СССР ключевые игроки всегда попадали в основу. А в Германии каждый боролся за возможность сыграть. Игроки сборной сидят на лавках в «Шальке», «Баварии» или «Боруссии» Д. У нас же «сборник» будет играть всегда: хорошая у него форма или нет. Потому что у него большая зарплата, его хотят продать или ещё какие-то причины.



А ещё, возможно, сказывается разница в трансляциях. Если камера медленная, то и футбол будет казаться таким же. Тут всё давно прописано, как и со скольких камер надо показывать игру.

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«В Германии Черчесова знают получше многих тренеров, которые приедут на чемпионат мира»

– Что в Германии говорят о ЧМ-2018?

– Что это главный футбольный праздник, который все ждут. Сборная Германии намерена подтвердить свой статус чемпиона мира – тут все мечтают об этом. Пока ещё определённое внимание прессы и экспертов перетягивает финал Лиги чемпионов. Но как только он пройдёт, будут говорить только о чемпионате мира.



– А что говорят именно об организации турнира? Не боятся провокаций или скандалов?

– Пишут и говорят о строительстве новых стадионов, об инфраструктуре, о допинге. Я же надеюсь, что всё будет нормально. Олимпиада в России прошла на высоком уровне, ЧМ не должен пройти хуже. Это будет праздник для всех.



– Для Германии главная звезда сборной России Черчесов?

– Человек играл в Германии, знает и спокойно общается на немецком языке. Конечно, к нему повышенное внимание. Знакомое лицо, с которым легко пообщаться и взять интервью на немецком языке. Его тут знают больше многих других тренеров, которые приедут на ЧМ, это естественно. Но не могу сказать, что на этом знания о сборной России заканчиваются.



– Знают ещё как минимум Рауша и Нойштедтера?

– Рауш мне очень нравился, потому что у него нет страха на поле. Он действует очень смело. Его, конечно, не назвать на поле изобретателем или творцом, но он работяга – в хорошем смысле слова. Уже в качестве тренера, я играл против его команд – и Рауш всегда был неудобным соперником.



С папой Нойштедтера мы играли вместе, обсуждали и Ромку тоже. Его карьера развивается, сейчас он в Турции и сборной. Его плюс в возможности сыграть на нескольких позициях: в опорной зоне или центре защиты.

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«Современные футболисты постоянно пропадают в «плейстейшн» и гаджетах»

– Вы уже себя немцем ощущаете?

– Ох… ментальность, конечно, потихоньку поменялась. Появились особенности характера, которые необходимы для жизни здесь. Мне кажется, я стал более пунктуальным. Но при этом во мне осталось вот это украинское, русское, советское… И я со стороны вижу этот менталитет. В Германии есть определённое предубеждение относительно игроков из стран бывшего СССР: им главное подписать контракт, а дальше они ничего не делают. Я всегда с этим спорю и привожу свою карьеру в пример: никогда не был особо талантливым, но всегда выкладывался на тренировках. И эта упёртость, считаю, тоже часть нашей ментальности. Здесь иначе нельзя: в Германии покупают иностранца только при условии, что он лучше любого местного игрока на конкретной позиции.

– А в чём были главные проблемы адаптации?

– Не секрет, что в советское время за нас всё решали и нас контролировали. Футболистов закрывали на базе. А тут ты ночуешь в отеле одну ночь, всё остальное время предоставлен себе. Пришёл на тренировку, отработал – и свобода. Но если использовать её во вред, то быстро отправишься на скамейку, трибуну или вообще из команды.

Современные футболисты – другие. Они постоянно пропадают в гаджетах, в «плейстейшн» – из-за этого иногда забывают соблюдать элементарные правила режима.

Виктор Скрипник Фото: TF-Images/Getty Images

– В бытовом плане понятно, но профессионально – вы чисто немецкий тренер?

– Да, конечно. Я первоначально лицензию получал на Украине, но потом понял, что надо и здесь отучиться. Начал всё заново: лицензии B, А, Pro. В 2007-м получил лицензию Pro и дальше подтверждаю её каждый год на специальных курсах.

Здесь от тренера требуется главное – результат, специалиста выбирают строго по профессиональной квалификации и человеческому фактору. Если результата нет – прошлые заслуги не помогут.



– Что вы знаете о Хайо Зеппельте?

– Это журналист, который никак не мог получить российскую визу, верно?



– Да, но потом ситуация изменилась в его пользу – визу обещали выдать.

– Да, я читал о нём, знаю о его работах.



– Как к нему относятся в Германии?

– Всё индивидуально. Кто-то читает и радуется, кто-то – злится, кому-то – неважно. Мне сам факт футбола нравится, мне хочется присутствовать на праздниках. А вот все эти околоспортивные разговоры и попытки найти правых и виноватых – не хочется на них терять время.

Виктор Скрипник: украинский революционер в Бремене Виктор Скрипник дебютирует в Бундеслиге в роли наставника «Вердера», и к первой игре в этом статусе тренер подходит с желанием изменить всё.

«Если бы мог, набрал половину состава академии из украинцев и россиян»

– Кто изменил немецкий футбол больше — Клопп или Гвардиола?

– Клинсман. С его подачи началась работа с ребятами из семей мигрантов, которые имели шансы заиграть в сборной Германии. Если бы не он, никогда не появились в национальной команде Озил, Хедира, Боатенг и другие.



При этом были жёсткие ограничения на приглашение тех, кто не мог быть полезен сборной. Я же тренировал академию «Вердера». Если бы мог, точно набрал бы половину состава из Украины и России. Но правила запрещали.



Но Гвардиола – фанат футбола, я его прекрасно знаю, мы общались. Немцы не стесняются учиться. Посмотрите, они переняли испанский стиль контроля мяча и сейчас владеют им больше самой сборной Испании иногда.

– Давайте историю про встречу с Гвардиолой.

– Мы с ним общались перед играми в подтрибунных помещениях. Обсуждали футбол, конечно. Ещё он говорил, что немецкая пресса более требовательная к результатам, чем испанская.



Знаю, что он фанат футбола. Может прямо во время ужина на салфетках начать рисовать и объяснять какие-то свои тактические задумки. Что он хотел бы видеть от своей команды в следующей игре. Футбол в его крови, он болеет им.



Ещё мне очень нравится его стремление не оглядываться назад. Он всегда говорит, что «Барселона» – его родина, но возвращаться туда не намерен. Потому что только постоянные изменения мотивируют работать.



– Кажется, что в Германии его так особо и не полюбили – вспомнить хотя бы конфликт с врачом «Баварии».

– Это эмоции. В команде что-то не заладилось, начались проблемы. Гвардиола принял решение, клуб это решение поддержал. На месте этого доктора публично высказывания делать, наверное, тоже было не лучшим решением. Обстоятельства тогда сложились так. Потом врача вернули всё равно.