Залечь на дно в РФПЛ. Как появляются футболисты-призраки

Александр Салугин покинул пермский «Амкар» — так мы смогли узнать, что Александр Салугин по-прежнему играет в футбол. Но есть еще два более серьезных откровения. Первое: Салугину всего 30 лет. Второе: он продолжает играть в Премьер-Лиге нападающим.

Второй факт удивителен, исходя из простейшей статистики. Салугин забивал последний раз 10 сентября 2016 года — это раз. В 113 матчах в Премьер-Лиге за карьеру нападающий кинул целых семь мячей — это два. Мягко говоря, это очень слабые цифры, особенно учитывая тот факт, что Салугина действительно ставили в завершение, а не в подыгрыш (цифры по ассистам тоже так себе: шесть за 113 матчей). Но, несмотря на низкую продуктивность, за 10 последних лет Салугин восемь сезонов не опускался ниже РФПЛ.



И в этом феномен. В российском футболе есть целая каста игроков, которые путешествуют из клуба в клуб по низам РФПЛ, не показывая при этом уровень игры, необходимый для элитной лиги. Салугин входит в эту касту, но эталонный пример игрока-призрака — Александр Прудников. Он ни разу в карьере не оказывался в ФНЛ, сменив в вышке 10 команд со статистикой в 20 голов за 160 матчей.



Эта каста сложилась по трем причинам. Первая: именно здесь, а не относительно сборной, лучше всего ощущается печальное воздействие лимита на легионеров. В цивилизованных европейских чемпионатах касте призраков противодействует конкуренция. Там тоже есть свое дно таблицы и свои бедные клубы, но даже в них ростер составляется не исходя из паспорта, а исходя из умений. Если можно найти дешевого иностранного игрока с умениями не хуже местного, выбран будет легионер. В выигрыше все: и клуб, добавивший в качестве за копейки, и местный футболист, который получил сигнал к необходимости добавлять и доказывать. В России удобнее превратиться в призрака, которого никто не критикует по причине того, что о нем все забыли, и которому ничего не надо доказывать — лимит все равно поможет найти клуб.



Вторая причина заключается в неправильной оценке футболиста. Тот самый последний мяч Салугина за «Амкар», случившийся более полутора лет назад, залетел в ворота «Томи» с 40 метров. Вы должны помнить этот скример, а если и не помните, то вот: пресс-служба Перми выкладывает его отдельно, в качестве прощальной открытки нападающему.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФК «Амкар».

За три игровых месяца после гола Салугин провел на поле всего 189 минут, но зимой «Амкар», по моей информации, все равно расценивал переподписание истекающего контракта с ним как приоритет. По факту именно выстрел по томским воротам принес ему контракт — в клубе почему-то решили, что такие рандомные голы можно поставить на поток. Это большая ошибка в работе с оценкой футболиста.

Другая ошибка заключается в том, что роль футболистов за пределами поля переоценивается. Салугин — отличный парень, убедиться в этом можно было в выпуске передачи «Культ тура» с ним. Одноклубники говорили, что за атмосферу в раздевалке отвечает именно он. Однако «отличный парень» — не позиция на поле, а когда речь идет об умеренно депрессивном клубе с ограниченным бюджетом, то лучше найти хорошего футболиста, который поможет тебе набирать очки, чем душу раздевалки. Кстати, знаете кого называли ответственным за атмосферу в «Амкаре» вместе с Салугиным? Верно, Прудникова. Похоже, для призраков, гоняющих по низам РФПЛ, это главная функция.



Наконец, третья причина возникновения касты ответственных за раздевалку — тотальный отказ наших менеджеров от риска. Проблемными обычно автоматически становятся повысившиеся из ФНЛ клубы, а с появлением переходных матчей стало возможным получить три-четыре новых команды, ростеры которых моментально накрываются облаком призраков.

Происходит это потому что состав, вышедший из ФНЛ, вычищается процентов на 60-70 — руководители идеей фикс видят набор игроков С ОПЫТОМ игры в Премьер-Лиге. В итоге набирается отряд ронинов без особой привязанности к клубу, и этот отряд чаще всего оставляет клуб в бедственном финансовом положении, о чем смертельно боящиеся рисковать менеджеры наших клубов стараются не задумываться.



В Европе повысившаяся команда тоже может вылететь в первый же сезон, но она при этом не получит мощный финансовый удар и не поставит под сомнение собственное физическое существование, как теперь происходит в «Тосно», например. Зато, если удастся выстоять в первый сезон, европейский новичок элиты получает стабилизацию своего положения, чего в России не бывает почти никогда. Политика привлечения футболистов без мотивации, но С ОПЫТОМ губительна хотя бы поэтому.



Летом в Премьер-Лигу заходят три новых клуба. Александр Салугин, напомню, отличный парень, но с двумя голами за два с половиной года он не должен играть в элите. Но будет. Призраки на дне РФПЛ не вышли из моды.