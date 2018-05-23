Лунёв назвал Дзюбу петрушечным. Проиграл «Тампой» его «Вашингтону»

Кому фартит в NHL, за кого футболисты играют в FIFA и подпишут ли Сарри в «Зенит» – в интервью с голкипером сборной.

На чемпионате мира сыграет молодая, но очень серьёзная команда. Сразу несколько игроков взяли паузу на выступление в публичном пространстве вплоть до окончания турнира.

— Засуха! – говорят они.

Готовятся. Не хотят распылятся.

Есть, правда, другой тип спортсменов. Этакий европейский вариант, когда человек спокоен и получает удовольствие от того, что происходит вокруг. Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв – красавчик.

— Отлично проходят сборы, тренируемся, работаем, — доволен он.

— Есть иерархия среди вратарей?

— Вопросы к тренерскому штабу. Кто как себя проявит.

— Габулов присоединился. Стало легче?

— Он только приехал, остаётся работать дополнительно, компенсирует. В остальном всё так же.

— Как поздравили его с чемпионством в Бельгии?

— Сказали: «Поздравляем». Как ещё? — смеётся Лунёв.

«Час ночи, а 20 тысяч поют!» Удивительные истории Габулова про Бельгию Первое интервью с Владимиром Габуловым после перехода в «Брюгге».

— Что делаете в Нойштифте в свободное время?

— В приставку играем. В NHL, в FIFA, я ещё в Call of Duty.

— Кто главный соперник?

— Дзюбентер.

— Он же обыгрывает всех?

— Да ну, он же петрушечный вообще. Играет за счёт фарта, не более.

— Кто за кого?

— Он за «Вашингтон», я за «Тампу». Да, уступил ему, но по броскам у меня было больше в три раза. Ему фартит невероятно.

— А в футбол кто за кого?

— Я промолчу.

— Знаете, что РФПЛ подписал эксклюзивный контракт и теперь лига будет в Pes, а не в FIFA?

— В FIFA не будет российских команд?

— Ага.

— Да я за них и не играл никогда…

— Почему у вас настроение такое хорошее?

— А чего грустить?! Приехали на сборы. Тренировка была, всё хорошо. Хоть нагрузочная, хоть восстановительная – всё приятно.

— Тяжело вообще без отдыха? Семья не наседает?

— Да я что? Месяц же пропустил. Но сейчас всё идеально. Жена вот да, хотела вместе съездить куда-то. Но поехала в Уфу.

— Следите за новостями из «Зенита»?

— Зашёл вот, посмотрел. То Сарри подписывают, то не подписывают, то ещё что-то, то визу какую-то делают. Чушь какая-то. Не знаю, кто это пишет вообще.

— То есть Семак будет?

— Я откуда знаю?

— А кого бы хотели?

— Не могу сказать, к сожалению.

— Новости эти не особо отвлекают?

— Да приедем и будем тренироваться.

— Сами?

— Ага, индивидуально, — улыбнулся Андрей и поехал в отель рубиться с «петрушечным». Сегодня у сборной лишь одна тренировка.