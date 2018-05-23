Лунёв назвал Дзюбу петрушечным. Проиграл «Тампой» его «Вашингтону»

На чемпионате мира сыграет молодая, но очень серьёзная команда. Сразу несколько игроков взяли паузу на выступление в публичном пространстве вплоть до окончания турнира.
— Засуха! – говорят они.
Готовятся. Не хотят распылятся.
Есть, правда, другой тип спортсменов. Этакий европейский вариант, когда человек спокоен и получает удовольствие от того, что происходит вокруг. Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв – красавчик.
— Отлично проходят сборы, тренируемся, работаем, — доволен он.
— Есть иерархия среди вратарей?
— Вопросы к тренерскому штабу. Кто как себя проявит.
— Габулов присоединился. Стало легче?
— Он только приехал, остаётся работать дополнительно, компенсирует. В остальном всё так же.
— Как поздравили его с чемпионством в Бельгии?
— Сказали: «Поздравляем». Как ещё? — смеётся Лунёв.
— Что делаете в Нойштифте в свободное время?
— В приставку играем. В NHL, в FIFA, я ещё в Call of Duty.
— Кто главный соперник?
— Дзюбентер.
— Он же обыгрывает всех?
— Да ну, он же петрушечный вообще. Играет за счёт фарта, не более.
— Кто за кого?
— Он за «Вашингтон», я за «Тампу». Да, уступил ему, но по броскам у меня было больше в три раза. Ему фартит невероятно.
— А в футбол кто за кого?
— Я промолчу.
— Знаете, что РФПЛ подписал эксклюзивный контракт и теперь лига будет в Pes, а не в FIFA?
— В FIFA не будет российских команд?
— Ага.
— Да я за них и не играл никогда…
— Почему у вас настроение такое хорошее?
— А чего грустить?! Приехали на сборы. Тренировка была, всё хорошо. Хоть нагрузочная, хоть восстановительная – всё приятно.
— Тяжело вообще без отдыха? Семья не наседает?
— Да я что? Месяц же пропустил. Но сейчас всё идеально. Жена вот да, хотела вместе съездить куда-то. Но поехала в Уфу.
— Следите за новостями из «Зенита»?
— Зашёл вот, посмотрел. То Сарри подписывают, то не подписывают, то ещё что-то, то визу какую-то делают. Чушь какая-то. Не знаю, кто это пишет вообще.
— То есть Семак будет?
— Я откуда знаю?
— А кого бы хотели?
— Не могу сказать, к сожалению.
— Новости эти не особо отвлекают?
— Да приедем и будем тренироваться.
— Сами?
— Ага, индивидуально, — улыбнулся Андрей и поехал в отель рубиться с «петрушечным». Сегодня у сборной лишь одна тренировка.