«Теперь это твой пуховик!» Как в Англии встретили назначение Эмери

Удивительно, но «Арсенал» о назначении Эмери объявил почти на 10 часов позже самого тренера. У баска есть официальный сайт, и там новость о подписании контракта с лондонцами появилась ещё ночью.
Основная реакция связана с шансами «Арсенала» на победу в еврокубках: “Обречённые” точно выиграют Лигу Европы в следующем сезоне”. Эмери брал этот кубок трижды подряд.
У многих болельщиков назначение вызвало скепсис. «Единственное, на что можно рассчитывать с Эмери, – успешная кампания в Европе. Но даже в этом у меня нет уверенности».
«Унаи Эмери не внушает мне даже малейшей уверенности».
Зато британский телеведущий и журналист Пирс Морган уже «респектнул» назначению Эмери. «Я хотел видеть в клубе молодого, прогрессирующего менеджера с послужным списком. Эмери брал требл с «ПСЖ», выигрывал Лигу Европы с «Севильей», он победитель».
Журналисты, работающие в Испании, вспоминают истории игроков о бесконечных видеоразборах, которые устраивает Эмери в своих командах. «Игрокам «Арсенала» надо готовиться смотреть много видео. Известная шутка от Хоакина: «У меня закончился попкорн, а Эмери продолжал показывать свои ролики». Это всё реально может вымотать».
Главный специалист по испанскому футболу в Англии Гильем Балаге подробно разобрал приход Эмери в «Арсенал». И выделил главную проблему – плохой английский тренера. «Его английский обязательно станет лучше, но пока он слаб. Важно, чтобы прогресс пошёл максимально быстро, потому что часть магии работы Эмери – в постоянном контакте и общении с игроками. Он давно научился делать свои тренировки не такими скучными и повёрнутыми на тактике, в них много интересных упражнений».
«При всём этом Эмери за три сезона в «Севилье» выиграл больше крупных трофеев, чем Клопп и Почеттино за всю свою тренерскую карьеру».
И вторая похожая шутка: «Не руководил «Арсеналом» ни в одной игре, но уже имеет столько же кубков, сколько Почеттино в «Тоттенхэме».
Разумеется, Эмери припомнили работу и увольнение из «Спартака».
Конечно, уже есть и первые мемы по назначению: “Первая тренировка Эмери в “Арсенале”.
Эмери: В Испании моя команда уступала только «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико».
«Арсенал»: То есть вы стабильно были четвёртым?
Эмери: Да.
«Арсенал»: Вы приняты!
«Если бы у Гари Невилла и Локи был ребёнок… это был бы Эмери».
Или такое сравнение:
Самое неловкое объяснение назначения Эмери, но не лишённое логики.
Не обошлось и без шуток в российских соцсетях.
Ну а здесь всё понятно без слов.