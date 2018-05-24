Почувствуй себя Черчесовым. Отцепи лишних игроков из сборной России

Выбери, кого бы ты хотел оставить в сборной, а кого – убрать.

Окончательный состав сборной России на чемпионат мира станет известен между 30 мая и 4 июня. У Станислава Черчесова есть неделя, чтобы принять решение, кому покинуть команду и остаться без домашнего ЧМ.

Почувствуй себя тренером сборной и прими решение. Ниже – список всех 28 футболистов, которые вызваны на сбор. Оставить можно только 23 из них. Выбери пятерых лишних и проголосуй за них. Заодно ты узнаешь, каких игроков хотят отцепить другие читатели «Чемпионата».

Важно: в заявке не может быть меньше трёх вратарей, поэтому голосовать за двух вратарей нельзя.

Проголосовать можно также по данной ссылке.

Через сутки «Чемпионат» опубликует результаты голосования и назовёт пятерых футболистов, которых выбрало большинство.