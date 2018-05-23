Сарри, Анчелотти, «Зенит» и «Наполи». Объясняем, что происходит

17 мая Corriere Dello Sport сообщила, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис и тренер Маурицио Сарри пришли к согласию по новому контракту. Это была последняя нормальная новость из Неаполя: с тех пор слухи противоречат друг другу, устраивают любовные треугольники и откровенно утомляют.

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В Неаполе случился конфликт

Де Лаурентис с начала мая не скрывал своего недовольства тренером. Сначала он раскритиковал работу Сарри с составом: «Мы рано начали сезон из-за квалификации в Лигу чемпионов. Весной у нас кончилось топливо. Это неизбежно, если не использовать всех игроков, какие есть в обойме. Мы могли позволить себе передышку пару раз по ходу сезона, чтобы лучше подготовиться к финишному рывку. Но играли всегда одни и те же. Если бы не травмы, как у Фаузи Гуляма, мы бы не открыли новых игроков, вроде Марио Руя, который провёл хороший сезон, за исключением катастрофических ошибок в матче с «Ромой».

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Из этих слов ясно, во-первых, что в Неаполе своя атмосфера. Попробуйте вспомнить любого президента солидного европейского клуба, который ругает своего тренера в прессе, а ошибки своего футболиста называет катастрофическими. Нет? Ну, это Неаполь. А во-вторых, ясно, что Де Лаурентис считает, что Сарри не выжал из команды максимум.

Неважно, насколько справедливы упрёки в адрес Сарри за то, что он мало ротировал состав (кстати, они несправедливы). Важно другое: в клубе не считают работу тренера безупречной, теперь об этом можно говорить с уверенностью.

Ещё одно доказательство появилось 21 мая, когда Де Лаурентис прокомментировал новость о продлении контракта. «Три года – это очень много. Люди ждут перемен: в команде, в руководстве или ещё в чём-то. Насчёт нового контракта – спрашивайте у Сарри. Он постоянно отделывался от меня, отправлял к своему агенту, а тот не говорил ничего конкретного. Теперь время вышло. Я должен думать о будущем клуба».

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Все ведут переговоры

Никаких слухов: перечислим только те встречи, о которых точно известно. 22 мая Карло Анчелотти зашёл в офис Filmauro – кинокомпании Аурелио Де Лаурентиса в Риме. Президент «Наполи» уже был там. Встреча длилась три часа.

Тем временем Маурицио Сарри тоже ведёт активную социальную жизнь. Он принял в своём доме гостей: юриста Джулио Дини, а также Максима Митрофанова и Александра Дюкова.

Дальше начинаются слухи: якобы Де Лаурентис и Анчелотти нашли общий язык, якобы «Зенит» предложил Сарри пять млн евро в год, якобы неаполитанец взял паузу/отверг/принял/снова отверг предложение «Зенита». Якобы Анчелотти и Де Лаурентис уже обсудили будущую трансферную кампанию. Якобы Сарри хочет в «Челси». Но вот ещё пара фактов: зарплата Сарри в «Наполи» — меньше полутора млн евро в год. Если бы он хотел уйти из клуба, сумма неустойки – восемь млн евро. Эта неустойка действует до 31 мая, потом она сгорает. А если «Наполи» его увольняет, то платит компенсацию всего в 500 тыс. евро.

Маурицио Сарри Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Время работает на «Наполи»

Это объясняет слова Де Лаурентиса, сказанные накануне: «Время вышло». Если «Наполи» получит предложение по тренеру до 31 мая, может заработать восемь млн. Если позже этого срока – столько, сколько захочет. В то же время, если клубу действительно удастся договориться с кем-то на замену Сарри (необязательно с Анчелотти, а и с Марко Джампаоло, например), расторжение действующего контракта обойдётся недорого.

Теперь политика руководства «Наполи» выглядит логично: клуб никуда не торопится, чтобы иметь возможность получить максимальные отступные за тренера, с которым и так готов расстаться. После 31 мая Де Лаурентис может себе позволить, скажем, заключить устное соглашение или предварительный контракт с преемником Сарри, одновременно торгуясь с клубами, которые претендуют на этого тренера. До 31 мая он может принять любое предложение и заработать восемь млн – немного, зато с гарантией. С финансовой точки зрения, главное для «Наполи» — чтобы инициатива расставания исходила не от клуба, а от тренера. Кто предложит – тот и платит.

Возможно, вас смущает, что всё это выглядит несколько неэтично? Что ж, тогда пора напомнить, что Де Лаурентису не всегда удавалось расстаться с предыдущими тренерами «Наполи» по-хорошему. Эди Рейе он сказал: «Не стану бить старика, но я тебя уволю». Уход Вальтера Маццарри в «Интер» сравнил с изменой жены. Доставалось и футболистам: например, трансфер Эсекьеля Лавесси в «ПСЖ» он прокомментировал фразой: «Неаполю не нужны такие, как Лавесси».

В общем, президент «Наполи» не слишком сентиментален, но при этом добился огромных успехов с командой при минимальных финансовых вложениях. Так что текущий расклад с тренером – типичный для его клуба. Кстати, «Наполи» одним из первых применил правило отступных в контракте с тренером. Поэтому они по меркам современных цен невелики.

Всё это не повод считать, что мощная рокировка с участием Сарри, «Наполи», Анчелотти и «Зенита»/«Челси» обязательно состоится. Но первый ход уже сделан. Это пост Де Лаурентиса в «твиттере», который он сделал буквально полчаса назад. Он благодарит тренера за проделанную работу. Значит, им всё-таки удалось разойтись красиво. Теперь ждём, кто сделает следующий ход.