«Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком, который больше нужен «Краснодару»

Это уже очевидно больше, чем просто слухи. Об интересе «Спартака» к центральному защитнику «Зальцбурга» Дуе Чалета-Цару сообщалось зимой, но необходимость заплатить деньги посреди сезона и продвижение австрийского клуба в Лиге Европы фактически заблокировали сделку. «Спартак», работая по балканским защитникам, переключился на более безопасную аренду Николы Максимовича, а теперь вернулся к варианту с Чалета-Царом. Об этом сообщил главный российский инсайдер Нобель Арустамян, об этом сообщили австрийские журналисты.

Теперь в деле ещё и «Локомотив», и здесь тоже несложно провести логическую цепочку, если вспомнить, что в центре обороны у новых чемпионов России уже есть один хорват — Ведран Чорлука. Усиление перед Лигой чемпионов «Локо» необходимо, и в центр обороны в том числе. Рассчитывать, что стальной Саба Кверквелия проведёт ещё один сезон без замен, конечно, можно, но лучше иметь ещё один вариант.

Но дело в том, что кажущиеся на бумаге логичными варианты почти никак не совпадают с игровыми требованиями, под которые нужно подстроиться новичку в этой зоне. У Чалета-Цара есть ярко выраженные сильные стороны: он хорошо концентрируется, он имеет смелость сделать без сомнений тот же элемент, в котором ошибся минуту назад, он здорово выигрывает мячи. Но и слабые стороны хорвата очевидны. Главная из них — он плывёт под прессингом, часто бросая свою зону или плохо ориентируясь в подстраховке партнёра. Второстепенная: он хуже начинает атаки, и это заметно в сравнении с партнёром по «Зальцбургу» Рамальо, через которого стартуют все наступательные акции австрийцев.

В сумме два этих минуса дают такой: соперник, который играет достаточно высоко, может поджимать прессингом команду Чалета-Цара, вынуждая того беспорядочно запуливать мячи вперёд. Соответственно, чтобы сделать эту опцию для соперника недоступной, сама команда Чалета-Цара должна играть строго первым номером и высоко, не давая сопернику тревожить хорвата, не отвлекая его от работы, с которой он справляется.

И здесь как раз вопрос, насколько это подходит «Спартаку» и «Локомотиву». «Локо» при Сёмине почти наверняка не откажется от игры полуторным номером в большинстве матчей. С прессингом в большинстве матчей РФПЛ чемпионы в этом сочетании игроков справлялись, и только в Лиге Европы становились очевидными минусы такой игры через пасы в разреженный центр — там их накрывали шустрее. «Спартак» тоже взял, как показалось даже из трансферов, курс на небольшую перекройку философии: лучшие игры команда провела, когда отказывалась от ультимативного владения мячом и быстро разжимала пружину перехода из обороны в атаку. Этот вариант тоже позволяет сопернику прессинговать центральных защитников, он тоже не совсем для Чалета-Цара.

У «Спартака» внезапно появилась неплохая трансферная стратегия Не сглазить бы.

Зато есть в чемпионате России команда, которая вполне подходит хорвату по духу игры: обязательным условием игра первым номером сохраняется только в романтичном «Краснодаре». И вот там Чалета-Цар придётся к месту не только с точки зрения философии, но и с точки зрения персональной замены ушедшему игроку. Капитан «быков» Андреас Гранквист покинул южную футбольную столицу, оставив клуб с дилеммой: частично перестраиваться или искать гранквистозаменителя?

Перестройка обороны «Краснодара» — главная интрига трансферного лета Теперь это очевидно.

Швед был важен команде не только с точки зрения духа и эмоций, но и как футболист, готовый взять на себя объём оборонительной работы, выполняемый обычно двумя игроками — так «Краснодар» получал лишнее действующее лицо в наступлении. Чалета-Цар, несмотря на молодость, как раз из такой категории защитников — в прямом понимании этого амплуа. Выигрывающий мячи игрок «Зальцбурга» ещё способен прогрессировать, а австрийский климат и австрийские поля похожи на те, с которыми придётся работать в России — эти факторы адаптации тоже за хорвата.



Нобель Арустамян утверждал, что помимо «Спартака» интерес к Чалета-Цару проявляет и «Краснодар». Интересно посмотреть за разрешением этого треугольника: если футболист поедет в Россию, то туда, кто этого больше хочет, или туда, куда он сильнее нужен?