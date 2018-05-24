Миранчуки выбирают книги, а не приставки

Команда Станислава Черчесова продолжает готовиться к чемпионату мира в австрийском Нойштифте. На этот раз стоит остановиться на нескольких положительных вещах.

1. Получивший повреждение голени Федор Смолов все еще работает в тренажерном зале, но уже не хромает и «возится» с мячом.

2. Артем Дзюба и Алан Дзагоев впервые после болезни и травмы проводят занятие в общей группе.

3. Несмотря на печальный прогноз погоды – в Нойштифте до сих пор с этим всё неплохо.



Фото: РИА Новости

Хорошее настроение и у игроков. Сослану Джанаеву особенно понравился девиз сборной на ЧМ-2018: «Играй с открытым сердцем».

— Он полностью соответствует российскому менталитету и характеризует нашу нацию, — отметил голкипер.

Антон Миранчук, в свою очередь, рассказал о том, как тренируется и проводит свободное время.

— Хорошая работа идет, — говорит он. – Сейчас уже больше интенсивности, игровых упражнений, до этого чуть сильнее нагружались, пытались продышаться.

— На какой позиции вас планируют использовать?

— Не знаю, у тренера надо спросить. Я — атакующий игрок. Где скажут играть, там и буду.

— Полтора года назад вы играли в Эстонии: могли ли тогда представить, что сыграете на чемпионате мира?

— Не знаю, я делаю свою работу – то, что я люблю. И это дает свои результаты.

— Лунев сказал, что в свободное время они рубятся в плей-стейшн. Что делаете вы?

— Читаю, общаюсь с друзьями.

Лунёв назвал Дзюбу петрушечным. Проиграл «Тампой» его «Вашингтону» Кому фартит в NHL, за кого футболисты играют в FIFA и подпишут ли Сарри в «Зенит» – в интервью с голкипером сборной.

— Зачем, если можно в приставку играть?

— Вот как? – смеется Миранчук. – Когда не читаем – говорите, что надо. Когда читаем – сразу зовете в приставку играть. Мне нравится книга «Портрет Дориана Грея». Интересная, мама посоветовала.

— То есть, на сборы реально с книгой?

— Да, приставка уже надоела, хочется чего-то поспокойнее перед тренировками.

— Кто в российском футболе похож на Дориана Грея?

— По прическе?

— По сути. Хотя можно и по прическе.

— Узбек (Виталий Денисов, игрок «Локо» — прим. «Чемпионата»). Но я только начал читать, поэтому не знаю.

— То есть, вам не говорить, чем закончится?

— Нет-нет. Не надо.

— В статусе чемпиона РФ каково приехать на сбор?

— Да нормально, никто даже не шутит над этим, не подкалывает. Такой же режим, такое же настроение, даже не думаешь. Уже новые задачи, новые цели.

— Вас с братом в этой сборной часто путают?

— Нет. Только в «Локомотиве» Юрий Павлович, бывает, иногда, а здесь все уже нас знают.

Отметим, что скоро на «Чемпионате» можно будет прочитать интервью с главным врачом сборной России Эдуардом Безугловым, где он расскажет о травме Георгии Джикии и Александра Селихова, ответит на вопросы о состоянии Артема Дзюбы и Федора Смолова, а также поднимет некоторые важные проблемы российского спорта и медицины.