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Сборная России в Австрии: интервью Антона Миранчука

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Алексей и Антон Миранчуки
Дмитрий Егоров
Фото: РИА Новости
Миранчуки выбирают книги, а не приставки
Положительное на тренировках сборной России.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Команда Станислава Черчесова продолжает готовиться к чемпионату мира в австрийском Нойштифте. На этот раз стоит остановиться на нескольких положительных вещах.

1. Получивший повреждение голени Федор Смолов все еще работает в тренажерном зале, но уже не хромает и «возится» с мячом.

2. Артем Дзюба и Алан Дзагоев впервые после болезни и травмы проводят занятие в общей группе.

3. Несмотря на печальный прогноз погоды – в Нойштифте до сих пор с этим всё неплохо.

Фото: РИА Новости

Хорошее настроение и у игроков. Сослану Джанаеву особенно понравился девиз сборной на ЧМ-2018: «Играй с открытым сердцем».

— Он полностью соответствует российскому менталитету и характеризует нашу нацию, — отметил голкипер.

Антон Миранчук, в свою очередь, рассказал о том, как тренируется и проводит свободное время.

— Хорошая работа идет, — говорит он. – Сейчас уже больше интенсивности, игровых упражнений, до этого чуть сильнее нагружались, пытались продышаться.

— На какой позиции вас планируют использовать?
— Не знаю, у тренера надо спросить. Я — атакующий игрок. Где скажут играть, там и буду.

— Полтора года назад вы играли в Эстонии: могли ли тогда представить, что сыграете на чемпионате мира?
— Не знаю, я делаю свою работу – то, что я люблю. И это дает свои результаты.

— Лунев сказал, что в свободное время они рубятся в плей-стейшн. Что делаете вы?
— Читаю, общаюсь с друзьями.

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Кому фартит в NHL, за кого футболисты играют в FIFA и подпишут ли Сарри в «Зенит» – в интервью с голкипером сборной.

— Зачем, если можно в приставку играть?
— Вот как? – смеется Миранчук. – Когда не читаем – говорите, что надо. Когда читаем – сразу зовете в приставку играть. Мне нравится книга «Портрет Дориана Грея». Интересная, мама посоветовала.

— То есть, на сборы реально с книгой?
— Да, приставка уже надоела, хочется чего-то поспокойнее перед тренировками.

— Кто в российском футболе похож на Дориана Грея?
— По прическе?

— По сути. Хотя можно и по прическе.
— Узбек (Виталий Денисов, игрок «Локо» — прим. «Чемпионата»). Но я только начал читать, поэтому не знаю.

— То есть, вам не говорить, чем закончится?
— Нет-нет. Не надо.

— В статусе чемпиона РФ каково приехать на сбор?
— Да нормально, никто даже не шутит над этим, не подкалывает. Такой же режим, такое же настроение, даже не думаешь. Уже новые задачи, новые цели.

— Вас с братом в этой сборной часто путают?
— Нет. Только в «Локомотиве» Юрий Павлович, бывает, иногда, а здесь все уже нас знают.

Отметим, что скоро на «Чемпионате» можно будет прочитать интервью с главным врачом сборной России Эдуардом Безугловым, где он расскажет о травме Георгии Джикии и Александра Селихова, ответит на вопросы о состоянии Артема Дзюбы и Федора Смолова, а также поднимет некоторые важные проблемы российского спорта и медицины.

Почувствуй себя Черчесовым. Отцепи лишних игроков из сборной России
Выбери, кого бы ты хотел оставить в сборной, а кого – убрать.
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