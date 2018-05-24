Роналдиньо станет многожёнцем. Нет, он не принял ислам

Что происходит?

Бразильские СМИ сообщили, что Роналдиньо планирует жениться. Церемония намечается на август, а женой экс-футболиста станет Присцилла Коэльо… и Беатриса Соузе. С Присциллой он встречается уже давно, но в 2016-м встретил Беатрису и вскоре понял, что она тоже стала важной частью его жизни. А вот как выглядят эти девушки.

Как так вышло?

Дело в том, что бразилец живёт в прогрессивном гражданском браке — на троих. В России такие семьи называются шведскими. Говорят, Роналдиньо отлично уживается с обеими пассиями в своём огромном особняке за несколько млн фунтов, построенном в Рио. Экс-футболист выделяет пособие любимым девушкам на личные траты и специально дарит одинаковые подарки, чтобы никого не обидеть. Он не стесняется брать женщин с собой на публичные мероприятия, а предложение девушкам сделал ещё в январе. Получив согласие, он вручил своим избранницам по кольцу, и трио начало планировать свадьбу.

Это вообще законно?

В Бразилии официально запрещено многожёнство, поэтому пока непонятно, как он собирается обойти этот «досадный пунктик» в законодательстве. Особая деликатность этой истории в том, что Роналдиньо собирался податься в политику, вступив в партию республиканцев. Уже сейчас известно, что партия выступит на выборах под номером 10 — это же число светилось на футболке бразильца в «Барсе».

Но новые подробности его личной жизни способны всерьёз повлиять на политические амбиции. Уже сейчас понятно, что в обществе такой брак точно не одобрят. Даже сестра Роналдиньо Дейзи уже сказала, что не будет присутствовать на возможной свадьбе этой троицы. Семья Присциллы пока тоже против. Но главным препятствием видится невозможность оформить брак юридически. В переезд Роналдиньо в одну из арабских стран верится с трудом, поэтому эта история может быстро утихнуть. А впрочем, кто его знает, этот пришелец слишком уж любит удивлять.

Чем он сейчас занимается?

Помимо политики и угара с девушками в жизни бразильца ещё много всего интересного. Роналдиньо снимается в рекламе, несёт на себе неведомую роль посланника «Барселоны» (кто-нибудь в курсе, чем занимаются эти послы?) и даже приезжает погостить в Чечню к Рамзану Кадырову. Не будем повторяться: о похождениях суперзвезды вы можете в нашей статье.