«Секрет подготовки к ЧМ? Вот с Ромкой на турнир приехал»

18 команд боролись между собой за право носить звание победителя. Помимо самого Романа на турнир приехал его лучший друг — Денис Глушаков, что стало дополнительным сюрпризом для ребят.

После приветственных слов и представления главного трофея турнира футболисты отправились на организованную раздачу автографов. Вместо запланированного часа Роман и Денис простояли около двух под палящим солнцем. Дети и их родители уходили счастливыми, кто-то умудрялся проскользнуть через толпу по два раза, чтобы получить автограф не только для себя, но и для своих друзей.

На вопрос журналистов о том, ожидали ли такого ажиотажа, Шишкин ответил просто: «Мы привыкли к такому повышенному вниманию. Специально дарим своё время детям и их родителям, именно для этого и приезжаем».

Дальше внимание переключилось на Глушакова. Один из воронежских коллег, видимо, настолько ждёт его на чемпионате мира, что не совсем верно трактовал последние новости по спискам вызванных игроков. Диалог получился забавным.



— Денис, как готовитесь к чемпионату мира? Всё же вы попали в расширенный состав сборной России.

— Куда попал? Я не попал, — с улыбкой ответил Денис.



— Но вы же как-то поддерживаете себя в форме? Есть секрет?

— Секрет? Вот с Ромкой на турнир приехал (смеётся). Двигаюсь, конечно, поддерживаю форму.



Тут ответ подхватил Шишкин:



— Сейчас турнир закончим, и тренироваться.

На этом вопросы к Денису не закончились.



— По поводу будущего в «Спартаке» есть определённость?

— У меня контракт со «Спартаком», я игрок этого клуба. Давайте всё же про детский турнир поговорим.

— Вы не в первый раз приезжаете по приглашению Романа в Воронеж, какое впечатление у вас сложилось о городе?

— У меня супруга здесь училась, так что более-менее знаю город. Узнаю места, гулял здесь. Но самое главное – турнир. Здесь я вижу много заинтересованных детей, они хотят играть. Это счастье для родителей, и всех нас. Дай бог, чтобы они стали хорошими спортсменами. Думаю, каждый профессиональный игрок должен развивать футбол в том городе, где родился. Дети должны ориентироваться на него, потому что человек многого добился. Нужно готовить себе смену.

«Не я это, вы перепутали!» Как прошёл детский турнир Шишкина в Воронеже Роман Шишкин провёл очередной детский турнир у себя на родине. Чемпионом стал СДЮСШОР 15.

Затем у Романа Шишкина попытались узнать, что он чувствует из-за невызова в национальную команду, но защитник «Краснодара» дал понять, что сегодня говорить стоит только о детях и турнире.

— Роман, вспоминаете, как сами участвовали в Воронеже в детских турнирах?

— Конечно! До этого мы проводили турнир на стадионе «Чайка». Там я в детстве иногда тренировался и в турнирах участвовал.



— Не планируете возвращаться в Воронеж после завершения карьеры? Или останетесь в Краснодаре?



Глушаков: Вы хотите, чтобы он закончил уже? Дайте поиграть.



Шишкин: Да, дайте поиграть! Я пока не заканчиваю.



После этого Роман и Денис решили немного передохнуть, а дети в это время отправились участвовать в конкурсе на лучший рисунок на асфальте. Задание – изобразить Глушакова и Шишкина. Победила команда «Энергия» из Воронежа, победителя выявлял Роман.

А вот ещё несколько вариаций на тему:



Шишкин и Погба:

Шишкин глазами ребёнка:

Здесь дети креативно обыграли имя и фамилию организатора турнира: шишка и ромашка.

«Большие звёзды светят малым». Репортаж с турнира имени Шишкина Дождь не сумел помешать проведению турнира имени Шишкина в Воронеже, а победу в финале отпраздновала копия дортмундской «Боруссии».

Помимо праздника для детей в этом году на турнире была организована благотворительная акция совместно с организацией «Fan&Help». 990 рублей, отданные за футболку с изображением игрока РФПЛ, отдавались в фонд помощи нуждающимся детям.

К финальному матчу футболки с изображениями Шишкина и Глушакова уже закончились. А родители и дети рассекали в них по всему стадиону и готовились поддерживать одну из команд финалистов.

Матч между СДЮСШОР 15 из Воронежа и командой «Оскол-СГОК», по мнению одного из болельщиков, по накалу страстей был схож с финалом Лиги чемпионов.



В основное время победителя выявить не удалось. Что в первом, что во втором тайме команды быстро обменялись друг с другом голами. Родители эмоционально поддерживали своих детей и давали подсказки, перекрикивая тренеров команд.

Итоговый счёт основного времени матча — 2:2. Дополнительных таймов на детских турнирах не предусмотрено, так что всё решалось в серии пенальти. В самом начале розыгрыша «лотереи» тащил вратарь СДЮСШОР 15. Два суперсейва — казалось, что победа у воронежцев в кармане.

Но промахи полевых игроков СДЮСШОР и шикарная игра лучшего вратаря Кирилла Смирнова сделали прошлогодних бронзовых призёров – «Оскол-СГОК» — победителями. Радости не было предела, команда отплясывала под песню группы «Чайф».

К сожалению, погода не позволила сразу провести церемонию награждения победителей и призёров турнира, пошёл сильный ливень. Но нашёлся и тот, кому дождь был в радость.

За танцы под дождём Саше Хренову из команды «Труд» Глушаков и Шишкин решили вручить отдельный приз.



В подарочных пакетах ребят ждали мячи с автографами футболистов сборной России или «Краснодара», футболки игроков футбольного клуба «Краснодар» и подарки от спонсоров. После того как дождь стих, награждение всё же провели.

Отдельный приз «За волю к победе» был вручён Никите Лаврушину. Он отыграл на турнире со сломанной ключицей.

Подводя итог прошедшего турнира, Роман Шишкин отметил, что ребят ещё ожидают региональные соревнования в рамках международного фестиваля «Большие звёзды светят малым»:



«Считаю, что со своей задачей мы справились, хоть и погода немного подкачала. Второй год подряд турнир заканчивается серией пенальти. Есть интрига. Собрались не только родители и дети – вся трибуна болельщиков была заполнена. Лучших игроков выбирали с помощью голосования тренеров всех команд. По отзывам турнир всем понравился, и я этим очень горжусь. Для меня это важно!»