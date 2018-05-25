Фанаты «Спартака» могут сесть на 15 лет. Россия сдала своих Англии?

На этой неделе один из представителей английских хулиганов пообещал «устроить ад во время чемпионата мира — 2018» и отомстить за события на Евро-2016. Эта тема уже дошла до игроков сборной России, тренирующихся в Австрии.

— Те, кто к нам придёт с мечом, не выйдет даже из самолёта, — предупредил Артём Дзюба. – Так что англичане будут нежными.

К достоверности новостей английских СМИ о местных или российских фанатах всегда есть вопросы. Но сообщение о будущих беспорядках, фейковое оно или нет, звучит особенно странно на фоне процесса, который в данный момент набирает ход в Марселе. Британский «Скотланд Ярд» и французские жандармы полны желания посадить двух фанатов «Спартака» на максимально возможный срок. Похоже, машина европейского возмездия движется, не соблюдая никаких правил.

Наказать Россию

14 июня 2016 года появились сообщения о смерти гражданина Великобритании, госпитализированного перед матчем сборных России и Англии в Марселе. В тот же день западные СМИ опубликовали фотографии человека, лежащего на асфальте в луже крови. Уточнялось, что 51-летний Гарри Баче пострадал от российских хулиганов, бивших его по голове кастетами, стульями и железными прутьями.

Фото: Carl Court/Getty Images

В феврале 2018 в Германии, по запросу британско-французской команды следователей, Интерпол задержал двоих фанатов «Спартака», путешествовавших на матч их команды в Бильбао. Обоим предъявили обвинения в участии в беспорядках на Евро-2016 и покушении на жизнь Баче. Уже в тюрьме Марселя россияне узнали, что могут остаться во Франции на срок до 15 лет.

Приступив к изучению дела, сложно было предположить, со сколькими удивительными обстоятельствами придётся столкнуться.

Во-первых, доказательная база основана не на видеозаписях и даже не на протоколах полиции Марселя, а на дистанционных выводах англичан.

Во-вторых, российских болельщиков обвиняют в намеренном, вооружённом покушении на убийство конкретного человека.

В-третьих, сам Баче не только жив, но и, судя по его постам в соцсетях, ведёт нормальный образ жизни.

Фото: Carl Court/Getty Images

Ален Дюфло, французский адвокат арестованного Павла Косова, с которым мы встретились в Москве, напрямую называет дело политическим.

— Это эпизод из серии про Солсбери и Скрипаля, только речь не о шпионах, а о фанатах. Нет ни доказательств, ни данных о состоянии пострадавшего. Есть лишь установка – найти и жёстко наказать любого русского. Если ваши чиновники не включатся, то двое парней станут жертвами самого странного обвинения в моей практике. Признаться, я удивлён, так как слышал, что в России своих людей не бросают, хотя на деле вижу обратное. Что происходит?

Ален уверен, что молчание российской стороны унизительно и означает согласие с любым приговором. Но перед стартующим чемпионатом мира проблема лежит в другой плоскости: для того чтобы выступить в поддержку людей, реально участвовавших в беспорядках, нужно обладать серьёзной политической волей.

Как задерживает Интерпол

Утром 20 февраля Павел Косов закрыл смену на работе и выехал в аэропорт. Матч Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком» был частью путешествия по Испании, которое 30-летний фанат собирался провести с друзьями.

— После Евро Павлик уже был на выезде в Словении. Если бы какие-то подозрения были, я просто порвала бы его загранник, — говорит Ирина Косова. В последний раз сын звонил ей перед прохождением паспортного контроля на пересадке в Германии.

Тогда пограничник долго рассматривал документы Павла и отложил их в сторону:

— У вас проблемы с французской полицией, — сказал он и вышел из кабины. Через два часа фанат «Спартака» уже был в изоляторе Кёльна – сдавал вещи и выслушивал обвинение:

— 13 июня 2016 года в Марселе вы совершили нападение на гражданина Великобритании Гарри Баче, находясь в футболке с надписью кириллицей, — зачитал прокурор. — У вас есть два пути: согласие на мгновенную депортацию во Францию или протест и ожидание в тюрьме Германии.

Косову не позволили позвонить в Москву, и он выбрал второй вариант, потребовав адвоката. Это решение лишь усложнило процесс и на месяц затянуло переезд в тюрьму Марселя – ведь шансов избежать заключения у россиянина не было.

— Во время Евро-2016 французская и британская полиция подписали соглашение о совместном расследовании беспорядков, — объясняет адвокат. – Конкретный случай с Баче был парадоксален тем, что отсутствовали не только чёткие записи с камер наблюдения, но и любые данные в протоколах у марсельской полиции. Тогда всю работу на себя взяли британцы. Они искали видео в социальных сетях, писали российским болельщикам во «ВКонтакте» и пытались вычислить всех, кто находился в эпицентре драки в Марселе. Работа шла сложно и долго, завершившись лишь к ноябрю 2017-го, когда суд согласовал задержание россиян и перевёл документы в Интерпол. Вот почему Павел полтора года спокойно ездил в Европу и не подозревал об опасности.

На вопрос, почему российские полицейские не задержали сами или не предупредили Косова, адвокат отвечает растерянно.

— Я не знаю. Есть вероятность, что они просто могли не знать, ведь Россия была отрезана от расследования. Но в это верится слабо. Может, всем так было нужно?..

15 лет за голову фаната из Англии

Учитывая отсутствие прямых улик, было бы странным задержание кого-то другого, кроме Косова. В отличие от реальных бойцов, он не прикрывал лицо и открыто танцевал на переднем плане в белой майке с надписью «Ярусский». Для обычного фаната, никогда не состоявшего в хулиганских фирмах, драка в Марселе стала минутой славы: фотографии в агентствах и поисковиках, мемы, стикеры в «Телеграме», футболки – Павлу было чем гордиться. Только сначала он рассказывал о своих выступлениях внимательным друзьям, а чуть позже — следователям, которых его слова, похоже, мало интересовали.

Фото: Carl Court/Getty Images

— Да, я дрался. Как и все. Ударил его один раз и побежал дальше. Вот и всё, — признавал он и в Германии, и во Франции. Но его дело всё равно было квалифицировано как особо тяжёлое.

— Во Франции есть три уровня, — объясняет адвокат. — Первый – мелкое нарушение со штрафом. Второй – участие в беспорядках, там срок до двух лет, который и получили болельщики «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала» (я работал над делом тульского фаната). Дело Косова же квалифицируется как криминал, и он действительно может получить 15 лет. Дело в том, что, во-первых, следствие трактует это событие как вооружённое нападение — не важно, с пистолетами, прутьями или стульями. Во-вторых, отмечается, что англичанин находился в коме на грани смерти и остался парализованным.

Составные части обвинения оказалось не так сложно проверить – достаточно было представить себя британским полицейским и залезть в соцсети.

Как «убивали» британца

В течение недели удалось найти несколько видеозаписей, которые в разной степени помогут понять, почему Гарри Баче оказался в коме.

1. Удар Косова



Первый ролик — из самой гущи драки. Мы видим, что Косов догоняет Баче и отправляет англичанина в нокаут ударом кулаком. Даже несмотря на то что в руках у россиянина нет ни кастета, ни стульев, ни прутьев, эпизод выглядит страшно. Однако у него есть предыстория.

2. Стул Баче



На втором ролике — русские и британские фанаты закидывают друг друга тем, что попадается под руку.

Если обратить внимание на первые секунды, то можно увидеть, что Баче тоже держит стул, но его бросок накрывают. До этого преимуществом в драке владели англичане – они били бутылки об головы, кидались стульями и при неудачном стечении обстоятельств опасные повреждения мог получить любой из россиян.

— Баче был одним из тех, кто в начале потасовки зажал нас на лестнице. Он дрался, был в первых рядах, — рассказывал Косов. – В этой ситуации уже либо ты, либо тебя.

3. Появление Косова и ошибка Баче



Третий эпизод – детализация действий Косова. Он появляется в кадре на дальнем фланге драки, его руки и здесь свободны. В этот же момент англичанин, стоящий рядом с Баче, бросает в Павла стулом и попадает. Россиян делает ответный бросок, но промахивается. Стул отскакивает к ногам Баче, но тот не реагирует.

Кажется, в этот момент англичанин уже теряет ориентацию в пространстве и перестаёт реально оценивать происходящее. Баче не пытается убежать или отойти в сторону – он застывает и оказывается брошенным своими друзьями.

Но об этом подробно в отдельном параграфе.

Жив ли Баче и что случилось с англичанином?

Британская пресса и следствие заявляют, что на мирного болельщика из Портсмута напали несколько русских хулиганов с прутьями и кастетами, заранее намереваясь убить его. Об этом писал и брат Гарри Буче, Дьюк.



Страница Гарри Баче в «Фейсбуке» (https://www.facebook.com/harry.bache)



Однако нам нужно вновь вернуться к видео и разделить его на три фрагмента.

1. Гарри в эпицентре драки со стулом в руках.

2. Гарри не замечает железяк, летящих в его лицо от русских и в спину от своих.

3. Уже через 20 секунд Гарри спасает французский полицейский, запуская ему сердце после остановки.

— В деле указано, что в крови Буче было обнаружено 1,9 промилле алкоголя, — говорит Дюфло. – Я ни на что не намекаю, но все мы видели кровь на асфальте после падения, но ничего не знаем о травмах, нанесённых ударом железом. Также непонятно, почему Баче вообще никак не реагирует на серьёзную угрозу.

Для разъяснений мы обратились к врачу сборной России по футболу Эдуарду Безуглову, несколько лет работавшему в скорой помощи.

— 1,9 промилле – это ещё не угроза жизни, но человек, скажем так, пьян просто в лоскуты. Он ещё соображает, но координация сильно нарушена, и, можно сказать, он не чувствует опасности. Могло ли сердце 51-летнего, пьяного, полного человека не выдержать стресса, вызванного жарой и ударом?! При опьянении от 2,5 промилле об этом можно было бы говорить без сомнений.

Состояние здоровья Баче до сих пор держится в тайне. Как говорит Дюфло, в деле нет ни материалов о повреждениях, ни данных о нынешнем самочувствии. Однако, если ориентироваться на страницу в «Фейсбуке», то можно сделать вывод, что Баче посещает свадьбы, пьёт пиво и не имеет видимых повреждений на лице после жестокого избиения.

Фото: facebook.com/harry.bache

Мы пробовали связаться с Гарри и его братом, но не получили ответа.

— Скорее всего, ему запретили отвечать на вопросы в «Скотланд Ярде», — рассказывает адвокат. – Он ведь проходит основным потерпевшим.

Во всём виноваты русские?

В деле может появиться ещё одно видео, снято мной в самом зародыше конфликта.

Русские фанаты приходят на площадь в тот момент, когда полиция уже несколько часов распыляет слезоточивый газ, пытаясь остановить англичан, дерущихся с агрессивными марсельскими арабами.

На ролике видно, что именно британцы толпой преследуют российских хулиганов в переулке, после чего начинается драка.

— Я попал в передел, их было больше, нас щемили, кидали что попало, — рассказывал Косов. – Англичан было много. Но в итоге они убежали, а мы догнали. Каждый знал, на что шёл.

Тем не менее максимальный срок для задержанных английских фанатов составил три месяца, россиян же по схожим обвинениям осудили на два года.

— На прошлом суде я защищал фаната тульского «Арсенала» Сергея Горбачёва и поэтому вижу, что материалы нового дела совпадают на 60 процентов, — говорит Дюфло. — И опять никому не интересно, что до появления ваших фанатов беспорядки в Марселе продолжались уже сутки. Там летали стулья, были раненые среди местных жителей, но вся Европа говорила только о русских.

Как один из российских журналистов я также могу заявить, что в Марселе четверо из нас были зажаты у дверей гостиницы и попали под обстрел стеклянными бутылками, устроенный британцами. В Лилле корреспонденту Sports.ru англичане разбили телефон, а Иван Карпов из «Чемпионата», после попытки отнять растоптанный российский флаг, оказался в больнице. При этом когда наши сотрудники СМИ обратились в полицию, то вместо помощи получили…предупреждение от УЕФА.

— Ещё в первый же день, когда наших фанатов не было, во время драки британцев и марсельских арабов меня чуть не прибили бутылками, огонь был повсюду, — рассказывает Иван. – И как я удивился, когда утром прочитал, что беспорядки устроили наши.

Вот видео Ивана. Примерно так Марсель выглядел без русских за сутки до игры.

— Охота на русских – это самый простой способ снять вину с себя, — предполагает Дюфло. – Если ты посадишь человека на 15 лет, то монстром станет он, а твои ошибки, твоя неспособность сдержать своих же болельщиков или организовать безопасность в городе — всё это забудется.

Что будет дальше?

Дюфло уверен, что процесс постараются закончить до ЧМ-2018, чтобы во всеуслышание объявить о возмездии за прошлый турнир и ещё раз напугать мир Россией.

— В один момент меня заинтересовало, а почему Косова не задержали сразу?! А потом из полиции пришёл ответ, что русские были огромными, подготовленными спортсменами, с которыми было бесполезно бороться. Но рост Павла – чуть за 170. Он худой, не похож на спортсмена и вряд напугает вас даже в тёмном переулке.

Павел Косов Фото: Из личного архива Павла Косова

— Когда я разговариваю с французскими полицейскими, то они смеются и говорят: «Это политика, но мы ничего не можем сделать», — продолжает Дюфло. – Если любой из вас посмотрит материалы дела, то поймёт, что никакого криминала нет в принципе. Это не правосудие.

Последний месяц Дюфло ждал хоть какой-то заинтересованности в своих гражданах со стороны России, но видел лишь полное безразличие.

— У меня есть подозрение, что российские политики чувствуют вину. То есть в нынешней политической обстановке они могут защищать только кристально чистых людей. Фанаты же всё-таки дрались, поэтому поддержка может плохо отразиться на и так напряжённой международной обстановке. В такой ситуации, похоже, людьми просто жертвуют.

P.S. По французскому ТВ перед чемпионатом мира вновь набирает силу кампания, предостерегающая от поездки в Россию на ЧМ.

— Говорят, что это опасно, — говорит Дюфло. – Говорят, что в России дикие и непредсказуемые люди. Постоянно ищут ваших шпионов внутри Франции. Но моя жена – русская, и я, как каждый адекватный человек, побывавший в России, знаю, что подобные обвинения — это просто враньё. Но ваши политики, похоже, этому вранью противостоять уже не могут…