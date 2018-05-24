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Как соцсети отреагировали на девиз сборной России на ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Артём Дзюба и Алан Дзагоев
«Чемпионат»
Фото: rfs.ru
«Вообще-то играть надо ногами и умом». Болельщики отреагировали на девиз
Официальный девиз сборной России «Играй с открытым сердцем» болельщикам не нравится. А кто его выбирал-то?
Футбол / ЧМ по футболу 2018

24 мая ФИФА объявила итоги голосования, в ходе которого болельщики выбирали девизы для 32 сборных. Для автобуса сборной России предлагались варианты «Русские медведи движутся к победе», «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Играй с открытым сердцем». Победил последний – к счастью, обошлось без медведей. Но пользователи социальных сетей всё равно не упустили шанса блеснуть чувством юмора.

Девизы сборных — участниц ЧМ-2018. Чей вам нравится больше всего?
Стали известны девизы сборных стран — участниц чемпионата мира—2018

А вот приятных отзывов очень мало. Точнее, их почти нет.

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