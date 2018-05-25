Японцам несказанно повезло. К ним приехала Легенда!

Иньеста продолжит карьеру в Японии, Кубок России подвергнется реформации, а «Амкар» может покинуть РФПЛ. Главное — в обзоре дня.

«Виссел Кобе» объявил о переходе Иньесты

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста официально стал игроком японского «Виссел Кобе», о чём клуб сообщил в своём «твиттере».



Как ожидалось ранее, о подписании контракта было объявлено на специальной пресс-конференции, которая прошла сегодня, 24 мая. Об условиях соглашения стороны не сообщают. В новой команде Иньеста будет выступать под номером 8, сообщает официальный «твиттер» Soccer King JP.

Иньеста является воспитанником «Барселоны» и дебютировал в составе команды в 2002 году. За это время он 9 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 раз – Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза – в Суперкубке УЕФА и 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.

«Виссел Кобе» объявил о переходе Иньесты Фото: Официальный «твиттер» Soccer King JP

Выбран девиз сборной России на чемпионате мира—2018

Стали известны девизы сборных стран-участниц чемпионата мира—2018, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля, сообщает пресс-служба ФИФА.



Девиз национальной команды России – «Играй с открытым сердцем».

Девизы сборных — участниц ЧМ-2018. Чей вам нравится больше всего? Стали известны девизы сборных стран — участниц чемпионата мира—2018

Кубок России может подвергнуться реформе

Исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в регламенте Кубка России.



«Шли дискуссии по формату Кубка России. Принято решение подготовить предложения о возможном внедрении двухраундовой системы на стадии 1/4 финала и полуфинала. Этот вопрос будет обсуждаться», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



В настоящий момент по регламенту на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка России между соперниками проводится один матч.

Пономарёв: никому не нужен этот дурацкий Кубок, он скончался к чёртовой матери

Почеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом» до лета 2023 года

«Тоттенхэм Хотспур» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Новое соглашение 46-летнего аргентинского специалиста будет рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт лондонского клуба.



Новые контракты с «Тоттенхэмом» подписали также помощники главного тренера Хесус Перес, Мигель Д’Агостино и Тони Хименес.



Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. В минувшем сезоне английской Премьер-лиге команда заняла третье место в итоговой турнирной таблице.

Президент «Амкара» допустил возможность снятия команды с чемпионата

Президент пермского «Амкара» Геннадий Шилов допустил возможность снятия команды с чемпионата России.



«Допускаю ли, что «Амкар» может не пройти переаттестации 30 мая и сняться с чемпионата? Допускаю», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.



Ранее издание Sport24 сообщило, что «Амкар» может отказаться от участия в чемпионате России в связи с финансовыми проблемами. Место пермского клуба может занять махачкалинский «Анжи».



«Амкару» было отказано в выдаче лицензии РФС для участия во внутренних соревнованиях. Переаттестация должна пройти 30 мая.

Фото: РИА Новости

«Валенсия» выкупила Кондогбиа у «Интера»

«Валенсия» на своём официальном сайте объявила о выкупе у «Интера» контракта полузащитника Жоффрея Кондогбиа, который выступал за «летучих мышей» в прошедшем сезоне на правах аренды.



С французским футболистом подписан контракт до лета 2022 года, сумма отступных составила € 80 млн.



В завершившемся сезоне-2017/18 25-летний полузащитник принял участие в 31 матче испанской Примеры, в которых отметился 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. С ним в составе команда заняла четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, что позволило ей напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Официальный сайт ФК «Валенсия» Фото: «Валенсия» выкупила Кондогбиа у «Интера»

Кондогбиа: в «Интере» царит хаос, в клубе поменялось 4-5 тренеров за два года

Задай вопрос Виктору Гончаренко!

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко станет очередным гостем «Чемпионата».



У читателей «Чемпионата» есть уникальная возможность прислать свои вопросы 40-летнему специалисту на электронный адрес champvopros@rambler.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.

Виктор Гончаренко – двукратный серебряный призёр чемпионата России, шестикратный чемпион Беларуси, лучший тренер Беларуси 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 и 2017 годов. 2 октября 2012 года БАТЭ под руководством Гончаренко победил «Баварию» (3:1), сотворив одну из главных сенсаций сезона в Лиге чемпионов. В 2013 году он стал наставником «Кубани», затем работал в «Урале», «Уфе», а с декабря 2016 года возглавляет ЦСКА.

Булатов назначен новым главным тренером «Спартака-2»

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что новым главным тренером «Спартака-2» был назначен Виктор Булатов.



«Соответствует ли действительности информация о назначении Булатова на пост главного тренера «Спартака-2»? Соответствует», — коротко ответил Федун.



По итогам минувшего сезона Футбольной национальной лиги «Спартак-2» под руководством Дмитрия Гунько финишировал на 14-й строчке в итоговой турнирной таблице.



Последним местом работы 46-летнего Булатова был клуб ПФЛ «Чайка», который он покинул в апреле этого года.