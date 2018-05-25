Японцам несказанно повезло. К ним приехала Легенда!

«Виссел Кобе» объявил о переходе Иньесты
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста официально стал игроком японского «Виссел Кобе», о чём клуб сообщил в своём «твиттере».
Как ожидалось ранее, о подписании контракта было объявлено на специальной пресс-конференции, которая прошла сегодня, 24 мая. Об условиях соглашения стороны не сообщают. В новой команде Иньеста будет выступать под номером 8, сообщает официальный «твиттер» Soccer King JP.
Иньеста является воспитанником «Барселоны» и дебютировал в составе команды в 2002 году. За это время он 9 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 раз – Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза – в Суперкубке УЕФА и 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.
Выбран девиз сборной России на чемпионате мира—2018
Стали известны девизы сборных стран-участниц чемпионата мира—2018, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля, сообщает пресс-служба ФИФА.
Девиз национальной команды России – «Играй с открытым сердцем».
Кубок России может подвергнуться реформе
Исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в регламенте Кубка России.
«Шли дискуссии по формату Кубка России. Принято решение подготовить предложения о возможном внедрении двухраундовой системы на стадии 1/4 финала и полуфинала. Этот вопрос будет обсуждаться», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
В настоящий момент по регламенту на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка России между соперниками проводится один матч.
Почеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом» до лета 2023 года
«Тоттенхэм Хотспур» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Новое соглашение 46-летнего аргентинского специалиста будет рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Новые контракты с «Тоттенхэмом» подписали также помощники главного тренера Хесус Перес, Мигель Д’Агостино и Тони Хименес.
Почеттино возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. В минувшем сезоне английской Премьер-лиге команда заняла третье место в итоговой турнирной таблице.
Президент «Амкара» допустил возможность снятия команды с чемпионата
Президент пермского «Амкара» Геннадий Шилов допустил возможность снятия команды с чемпионата России.
«Допускаю ли, что «Амкар» может не пройти переаттестации 30 мая и сняться с чемпионата? Допускаю», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Ранее издание Sport24 сообщило, что «Амкар» может отказаться от участия в чемпионате России в связи с финансовыми проблемами. Место пермского клуба может занять махачкалинский «Анжи».
«Амкару» было отказано в выдаче лицензии РФС для участия во внутренних соревнованиях. Переаттестация должна пройти 30 мая.
«Валенсия» выкупила Кондогбиа у «Интера»
«Валенсия» на своём официальном сайте объявила о выкупе у «Интера» контракта полузащитника Жоффрея Кондогбиа, который выступал за «летучих мышей» в прошедшем сезоне на правах аренды.
С французским футболистом подписан контракт до лета 2022 года, сумма отступных составила € 80 млн.
В завершившемся сезоне-2017/18 25-летний полузащитник принял участие в 31 матче испанской Примеры, в которых отметился 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. С ним в составе команда заняла четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, что позволило ей напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Задай вопрос Виктору Гончаренко!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко станет очередным гостем «Чемпионата».
У читателей «Чемпионата» есть уникальная возможность прислать свои вопросы 40-летнему специалисту на электронный адрес champvopros@rambler.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.
Виктор Гончаренко – двукратный серебряный призёр чемпионата России, шестикратный чемпион Беларуси, лучший тренер Беларуси 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 и 2017 годов. 2 октября 2012 года БАТЭ под руководством Гончаренко победил «Баварию» (3:1), сотворив одну из главных сенсаций сезона в Лиге чемпионов. В 2013 году он стал наставником «Кубани», затем работал в «Урале», «Уфе», а с декабря 2016 года возглавляет ЦСКА.
Булатов назначен новым главным тренером «Спартака-2»
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что новым главным тренером «Спартака-2» был назначен Виктор Булатов.
«Соответствует ли действительности информация о назначении Булатова на пост главного тренера «Спартака-2»? Соответствует», — коротко ответил Федун.
По итогам минувшего сезона Футбольной национальной лиги «Спартак-2» под руководством Дмитрия Гунько финишировал на 14-й строчке в итоговой турнирной таблице.
Последним местом работы 46-летнего Булатова был клуб ПФЛ «Чайка», который он покинул в апреле этого года.