Спаси, но не сохраняй. «Амкар» летит вниз?

Парни Евсеева бились до последнего тура, победили в стыках, а теперь команда может сняться с чемпионата.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что клуб может сняться с чемпионата. Президент «Амкара» подтвердил «Чемпионату», что вероятность этого существует. Это произойдёт, если клуб не пройдёт переаттестацию 30 мая.

Кто может занять его место

В возникшей ситуации быстро подсуетился «Анжи», который по регламенту может претендовать на место в лиге. Дагестанский клуб вылетел в ФНЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем», но всё ещё полон надежд остаться в главной лиге страны. Клуб уже направил письмо на имя Алаева и Прядкина, в котором выразил готовность занять место «Амкара» в случае, если тот не пройдёт переаттестацию.

«Спартак» больше всех бил, ЦСКА чаще других подавал угловые. Важные цифры РФПЛ Итоги.

Проблемы в Перми начались ещё зимой

В том году в регионе сменился министр спорта. Пришедший на пост Олег Глызин тогда сказал: «Мы должны чётко определить, что для нас важнее – современные спортплощадки и залы для жителей или миллионные гонорары легионеров». Частные средства, говорите…

В клубе росли долги, а финансовой помощи не поступало. Со временем ситуация осточертела Гаджи Гаджиеву. Главный тренер долго мирился с финансовыми неурядицами и полным непониманием того, куда плывёт клуб. Когда ситуация накалилась, Гаджиев ушёл, а тренером стал Вадим Евсеев.

Что теперь ждёт клуб

Вариантов множество. По слухам, одним из наиболее вероятных является переезд команды в Нижний Новгород. В противном случае появление нового инвестора клубу пока не светит, и придётся вести очередную трансферная кампанию, не имея на неё бюджета. Клуб уже покинули Салугин, Прокофьев, Белоруков, Рязанцев, Эззатолахи и Оланаре.



Но в Перми продолжают надеяться на удачный исход. Частных средств в клубе, может, и нет. Зато родное «авось» работает как надо. В последние годы этого было достаточно.