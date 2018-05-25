Его назвали инвалидом в «Таврии». А он попал в сборную

Луис Адвинкула – не на первых ролях в не самой звёздной сборной Перу. В отсутствие дисквалифицированного капитана Паоло Герреро наибольшее узнавание в Европе вызывают Гвидо Каррильо и Джефферсон Фарфан. Но для Адвинкулы это достижение стоит больше, чем для многих других.

Ребёнком он продавал пирожные, чтобы прокормить семью. И дорос до ЧМ Самый нераскрученный талант сборной Колумбии, который восхищает Рикельме, получает подарки от Тевеса и злит Хамеса.

В его карьере не было резких взлётов, но были падения. Адвинкула начал карьеру вингером, но после первых 30 матчей, в которых он забил всего раз, тренер Луис Суарес (не родственник) перевёл его в защиту. Там парня заметили сразу в нескольких клубах и в сборной: культовый для Латинской Америки тренер Серхио Маркарян пробовал его сразу на нескольких позициях.

Из провинциального клуба «Хуан Аурич» вингер-защитник перебрался в местный град. «Спортинг Кристал» — серьёзный по перуанским меркам клуб, 10 лет назад в нём работал Хорхе Сампаоли. При 18 чемпионских титулах клуб ещё 13 раз финишировал вторым и однажды добрался до финала Кубка Либертадорес. Один чемпионский титул с этим клубом завоевал и Адвинкула, которого опять вернули на фланг атаки.

Получилось не так чтобы очень результативно: в 70 матчах у него 14 голов и голевых передач. Но этого хватило, чтобы заинтересовать клуб из США. «Динамо Хьюстон» внезапно рассмотрело в нём форварда и сделало предложение. Более того, перуанская пресса в лице El Comercio даже сообщила, что контракт подписан, когда трансфер всё-таки сорвался. Возможно, скауты выяснили, что Луис – не центрфорвард, возможно, были другие причины, но в любом случае уже через месяц Адвинкула всё-таки сменил команду. Получилось радикально: вместо Хьюстона он оказался в Крыму. И это было самое странное путешествие, которое можно представить.

Путешествие в «Таврию» и обратно: инвалид

В 2012 году «Таврия» играла в украинской Премьер-лиге, тренировал её Олег Лужный, а вице-президентом тогда был футбольный агент Дмитрий Селюк. Адвинкула прибыл в расположение клуба, провёл там месяц и отправился обратно в Перу. Не сыграв ни одного матча. Он вернулся в тот же «Спортинг Кристал», теперь на правах аренды. Что это было? Версии серьёзно отличаются.

Версия «Спортинга»: Луиса не смогли заявить из-за лимита на легионеров. Версия звучала странно, потому футболист уехал из Украины за месяц до конца заявочного периода.

Другую версию назвал Дмитрий Селюк. Клубный сайт приводит его слова: «Адвинкула является инвалидом. Он не то что играть, а тренироваться не может». Выберите сами, какую версию считать менее необычной.

Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков связался с Селюком, и тот повторил свои слова про Адвинкулу. «Адвинкула действительно был инвалид. Если я так говорил, значит, так и есть. У него одно нога короче другой на 10 сантиметров. Он даже не сыграл ни одного матча. Если он сейчас приедет в Россию со сборной Перу и это действительно будет он, а не другой человек, под его именем, то я бы посоветовал ему съездить в научно-исследовательский институт Склифосовского, где умеют увеличивать конечности».

Вот версия нынешнего президента «Таврии» Сергея Куницына (взята с официального сайта клуба): «Человек, который в 22 года сыграл 23 матча за сборную, априори не может быть плохим футболистом. Я всегда привожу пример Гарринчи, у которого одна нога была на 8 сантиметров короче, а он вместе с Пеле такое творил». Из этих слов ясно как минимум одно: проблема с разной длиной ног действительно была.

В общем, Адвинкула затерялся среди других легионеров и был возвращён бывшему клубу, а в придачу получил жутковатый диагноз.

Что дальше? Дальше он ещё полгода отыграл в Перу в аренде, а потом был продан «Хоффенхайму». Согласно Transfermarkt, сделка принесла «Таврии» 900 тыс. евро. Немного, но только не в том случае, если речь идёт о недееспособном человеке.

Он пропустил гол после паса судьи. Самый странный вратарь чемпионата мира Кажется, однажды он даже подписал контракт с двумя клубами одновременно.

Играть получается только в Латинской Америке

В «Хоффенхайме» неприятности начались снова. Луис попал в аварию, при этом всего дважды за полгода вышел на поле (оба раза на замену), а потом до самого конца контракта начались бесконечные аренды. В «Понте Прету», в тот же «Спортинг Кристал», в «Виторию Сетубал», снова в «Спортинг». Но в Европе у него не ладилось.

Правда, в «Витории» Адвинкула запомнился, но не игрой: он стал героем мемов, когда отреагировал на красную карточку.

Летом 2015 года «Хоффенхайм» всё-таки нашёл на него покупателей в Европе: это был турецкий «Бурсаспор». Приготовьтесь к дежавю, потому что в Турции наш герой не заиграл и отправился в аренду в Аргентину.

Складывается впечатление, что Адвинкуле комфортно играть только в Латинской Америке. Звучит как-то размыто, но и в Перу, и в Аргентине, и в Мексике он постоянно выходит в основе и прогрессирует.

Лучшим решением Луиса был переход в «Тигрес»: там он установил рекорд скорости, который (как настаивает Федерация футбола Перу) является мировым. В матче с «Лобос» Адвинкула пробежал 68 метров со скоростью 36,15 км/час и отобрал мяч у соперника. Это не мировой рекорд (Гарет Бэйл однажды сделал рывок со скоростью 36,9 км/час), но рекорд для футболиста из Перу и рекорд чемпионата Мексики. Учитывая разницу в длине ног, это впечатляет.

Вот этот момент.

В общем, после того забега его купил «Лобос». Параллельно Адвинкула вернулся в сборную (он потерял место на год после поездки в «Таврию»), сначала в качестве запасного, а в последних матчах – в основе. Он попал в расширенную заявку на чемпионат мира.

Сейчас Луис готовится к главному турниру в своей жизни: «Я никогда столько не тренировался». А его жена даёт трогательные интервью, в которых признаётся мужу в любви и желает сборной удачи. Кстати, она говорит, что он хорошо играет в футбол, но танцует ещё лучше.