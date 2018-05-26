Разбираем «Реал» и «Ливерпуль» перед финалом ЛЧ

Кто и как будет играть, что повлияет на результат матча.

Сегодня вечером нас ждёт главный матч клубного сезона. Давайте подготовимся.

Кто выйдет в старте

«Ливерпуль» — команда, состав которой можно назвать во сне. Причин две, и первая – короткая «скамейка». Это одна из главных слабостей команды: при мощном старте по ходу игры в атаку могут выйти только Соланке и Ингз, в центр обороны – только Клаван. Вторая причина – группа атаки отлично сбалансирована и не нуждается в ротации.

Поэтому «Ливерпуль» как всегда сыграет в 4-3-3, причём после травмы Окслейд-Чемберлена тройка в полузащите из Милнера, Хендерсона и Вейналдума выглядит почти безальтернативной, ведь Лаллана и Джан только восстановились: один сыграл 15 минут после травмы, второй — ни одной минуты. Чтобы менять игру по ходу матча, Клоппу придётся проявить творческий подход.

Теперь «Реал» — здесь противоположная ситуация. Это одна из самых гибких команд сезона, настолько, что после матча с «Ювентусом» был повод сказать: «Реал» — это две разные команды.

«Реал» сейчас будут ненавидеть. Но он справедливо идёт дальше Извините, болельщики «Ювентуса». Всё честно.

Повторю главную мысль той статьи: Зидан спокойно подстраивает европейского чемпиона под соперника. Выпускает трёх центральных полузащитников и ещё Иско в зону десятки, чтобы лучше контролировать мяч в центре. Играет без Каземиро, когда не боится прессинга. Использует сдвоенные фланги атаки а-ля Анчелотти, когда надо добивать соперника. Одно неизменно: «Реал» меняется по ходу матча. С Васкесом, Асенсио и Бэйлом на скамейке запасных у Зидана всегда есть возможность применить новый подход, и он этим отлично пользуется.

Накануне финала главные вопросы по стартовому составу мадридцев вызывает Бэйл. Выйдет ли он? Логично предположить, что нет. Две лиги чемпионов за два года Зидану принёс прагматизм, а прагматизм требует выпустить Каземиро рядом с Кроосом и Модричем, а также Иско, который станет смещаться на левый фланг. Ведь там его помощь очень понадобится.

Фланг, на котором всё решится

Зона, через которую «Ливерпуль» проводит больше всего атак, – правый фланг. Тот, где в начальной фазе атак располагается Салах. А зона, через которую проводит большей всего атак «Реал», — левый фланг Марсело и Роналду. Другими словами, на этой бровке в вечер финала будет не протолкнуться. Узкая борозда, на которой решится если не всё, то многое. Там будет главное противостояние.

Марсело – Салах. Сравнить влияние Марсело на «Реал» с влиянием Салаха на «Ливерпуль» — не преувеличение. Ведь бразилец – это запасной план Зидана, когда соперник перекрывает воздух Модричу и Кроосу прессингом в центре. О его вкладе в организацию атак говорит количество пасов за игру: 57, всего на два меньше, чем у Модрича. Марсело – второй в «Реале» по количеству пасов под удар (два за игру).

Невозможно делать такой вклад в атаку и при этом оставаться надёжным в обороне. Марсело и не остаётся. Он в тройке (вместе с Роналду и Иско) игроков, которые чаще всего теряют мяч. Он оставляет за спиной зону, в которую не всегда успевает вернуться – это нормальные издержки такого стиля. Его необходимо страховать – и это одна из причин, почему Зидан так часто использует 4-4-2.

По ходу сезона мы уже обращали внимание на то, как атакующий стиль Марсело создаёт «Реалу» проблемы, и на то, как «Реал» их преодолевает.

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В финале Лиги чемпионов в зону Марсело будет врываться игрок, который в этом году разрывает зоны лучше всех в мире. Салах номинально играет правого вингера, по факту – стартует с фланга и ищет зоны.

Добавим, что на этот же левый фланг атаки (что там будет твориться с газоном через час?) в какой-то момент обязательно выйдет Асенсио. Именно его выход переломил игру с «ПСЖ» в Мадриде, когда «Реал» разорвал гостей левым флангом в последние 10 минут. В общем, если «Ливерпуль» не обойдётся без провалов в защите на фланге Александера-Арнольда, особенно после 60-й минуты, – не удивляйтесь.

Что ещё нужно иметь в виду

Персональная опека Салаха. Этого нельзя исключать: и Зидан в этом сезоне уже пробовал использовать персональную опеку (против Месси, не получилось), и против Салаха уже применяли это средство (Моуринью, получилось). Вряд ли тренер «Реала» разменяет на эту роль кого-то из тройки полузащитников, но суперпрагматичный расклад, при котором он жертвует Иско ради того, чтобы Ковачич не давал играть Салаху – да, такое можно представить. Либо кто-то из полузащитников получит задание персональной ориентировки – хотя бы, когда мяч у «Ливерпуля». Вот это вполне вероятный вариант.

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Перед стартовым прессингом «Ливерпуля» невозможно устоять. Из 40 голов в Лиге чемпионов, 18 забиты в первые полчаса. Исход 180 минут против «Порту» решили первые 30 (0:2 в гостях). Исход 180 минут против «Ман Сити» — первые 30 (3:0 дома). Собственно, исход с «Ромой» тоже был формально решён в первые полчаса второго матча, когда «Ливерпуль» забил два гола – но потом команда показала, как мало значит даже такое преимущество. Отсюда следующий пункт.

Слабый тайм-менеджмент «Ливерпуля». Не секрет, что поддерживать интенсивность игры на протяжении всего матча команде не удаётся. «Ливерпулю» нужны паузы, причём, лучше, чтобы они были равномерно разбиты по ходу матча. Ведь умение защищать преимущество в последние минуты – явно не сильная сторона команды. В то же время это конёк «Реала», пусть и не настолько, как год назад (тогда голы, забитые после 80-й минуты, принесли больше 20 очков в Примере).

Связка Асенсио — Васкес. Этот абзац напрямую связан с предыдущим. Привычка «Ливерпуля» садиться слишком глубоко в концовке, на которую жаловался Клопп после ответного матча с «Ромой», явно рифмуется с привычкой Зидана менять схему и добавлять агрессии на флангах атаки по ходу игры. Это не значит, что кто-то из них двоих обязательно забьёт или отдаст голевой пас: есть и более косвенные факторы. Например, появление Асенсио ещё больше развязывает руки Марсело, и его подключения по флангу становятся ещё опаснее. Растягивание обороны приводит к тому, что на последних минутах больше пространства получает Роналду.

Качество игры ничего не значит. Победа над «Баварией» показала: результаты мадридцев не обязательно коррелируют с качеством их игры. Это просто ни к чему команде, которая: а) лучше всех в Европе умеет наказывать за ошибки; б) лучше всех в Европе вытаскивает матчи на последних минутах.

И последнее. Фаворит и андердог в гонке за «Золотой мяч» сыграют друг против друга в финале Лиги чемпионов. Даже если мы вдруг об этом забудем, Роналду и Салах – точно нет. И это делает финал ещё круче.