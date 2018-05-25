У кого в РФПЛ заканчиваются контракты

Рассказываем, кто ещё не продлил контракт в клубах РФПЛ. Больше всего «непродлённых» у «Локо» и ЦСКА, и о них мы писали отдельно. Вот здесь про первых, а здесь про вторых. Также в списке мы не учитывали подписавших соглашение «1+1». Такие контракты при взаимном согласии продлятся автоматически.



Обо всех остальных — чуть ниже.

«Спартак», Москва

Сердар Таски, 31 год



Бывший защитник сборной Германии и капитан «Штутгарта» не один раз был близок к уходу из «Спартака». В этом сезоне с игровой практикой у него было нестабильно. Ничего нового, в «Спартаке» он так и не стал ключевым игроком защиты. По весне Таски окончательно засел на банке, а разговоров о продлении немца до сих пор не слышно.

«Краснодар»

Андреас Гранквист, 33 года

Жоаозиньо, 29 лет

Рикардо Лаборде, 30 лет

Александр Мартынович, 30 лет



С уходом Жоаозиньо и Гранквиста всё уже понятно. Клуб на прощание посвятил им вот такую красоту.

То же самое с Лаборде: клуб простился с ним после матча с «Локомотивом». А вот с Мартыновичем пока ясности нет. В минувшем сезоне он появлялся на поле часто, а недавно вошёл в символическую сборную клуба десятилетия. Был слух, что контракт с ним могут продлить, но пока этого не случилось.

«Зенит», Санкт-Петербург

Юрий Жирков, 34 года



Истекающий контракт Жиркова — тема, которую незаслуженно обделяют вниманием. На уровне нашей лиги Юрий до сих пор очень сильный футболист. Тем более впереди домашний ЧМ, где будут все шансы засветиться. О'кей, может, не перед европейскими топ-клубами (34 года всё-таки). Но наиграть на безбедную пенсию в восточной лиге шансы уж точно есть. И необязательно ехать к шейхам, совсем рядом турецкая Суперлига. Может, звучит неожиданно, но почему бы и нет?

«Уфа»

Веролюб Салатич, 32 года

Николай Сафрониди, 34 года



Швейцарец Салатич пришёл в клуб прошлым летом и быстро стал важным игроком. Результативными действиями он не отметился, но здорово помог клубу в выходе в еврокубки. Вполне вероятно, что с ним соглашение продлят. А вот Николай Сафрониди уже попрощался с болельщиками и покинет клуб. Но «Владимирский централ» в исполнении его трио с Зинченко и Фримпонгом останется в архиве YouTube на долгие годы.

«Арсенал», Тула

Кирилл Комбаров, 31 год

Игорь Горбатенко, 29 лет

Илья Максимов, 31 год

Кантемир Берхамов, 29 лет

Михаил Левашов, 26 лет



С Ильёй Максимовым всё понятно: полузащитник не играет в команде уже с зимы. А вот другие четыре игрока входят в число основных. Комбаров — капитан команды, Горбатенко проводит лучший сезон в карьере, Берхамов почти всю весну начинал в старте, а коренной туляк Левашов удачно проводит дебютный сезон на высшем уровне. Вообще «Арсенал» ждёт время перемен: помимо окончания контрактов в клубе истекает сразу несколько арендных соглашений. Не говоря уж об уходе Божовича. Что ж, тем интереснее будет наблюдать за клубом.

«Динамо», Москва

Антон Соснин, 28 лет

Иван Темников, 29 лет

Николай Обольский, 21 год



Первые двое до зимы были важными футболистами, но по весне играли крайне мало. Николай Обольский пришёл из «молодёжки», получив несколько шансов в главной команде, но проявить себя не смог. В итоге тоже уселся в глухой запас. Шанс на продление контракта у форварда чуть выше: к своим воспитанникам терпения всегда больше. Вполне вероятно, что для него уготован типичный сценарий с продлением и отъездом в аренду.

Кто ещё?

«Ахмат», Грозный: Родолфо (35 лет), Заур Садаев (28 лет), Магомед Митришев (25 лет).



«Рубин», Казань: Виталий Устинов (27 лет), Сергей Рыжиков (37 лет), Сесар Навас (38 лет), Олег Кузьмин (37 лет).



«Ростов»: Рагнар Сигурдссон (31 год), Мусса Думбия (23 года), Илья Абаев (36 лет).



«Урал», Екатеринбург: Денис Кулаков (32 года), Ярослав Годзюр (33 года), Эдгар Манучарян (31 год), Никита Глушков (23 года).



«Амкар», Пермь: Павел Комолов (29 лет), Сергей Баланович (30 лет), Фегор Огуде (30 лет), Браун Форбс (26 лет), Станислав Прокофьев (31 год), Даниил Зуев (21 год).