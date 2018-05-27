«Зенит» поднял посещаемость РФПЛ. Интересные итоги ведущих лиг

Сравнение данных проведено относительно данных последнего обзора завершившегося сезона по состоянию на 30 марта 2018 года и итогов предыдущего сезона-2017/18.

Результативность

Если по состоянию на 30 марта максимальная средняя результативность была в Португалии (2,72 гола в среднем за матч), то по итогам сезона (2,70) Примейра уступила не только традиционно результативной германской Бундеслиге (2,79), но и французской Лиге 1 (2,72). За ними плотной группой расположились испанская Примера (2,69), английская Премьер-лига и итальянская Серия А (по 2,68).



К сожалению, второй сезон подряд в российской Премьер-Лиге процветает «голевая засуха». В принципе, зафиксирован рост по сравнению с предыдущим сезоном (с 2,13 до 2,25), но эти цифры далеки не только от европейских, но и российских со времени перехода на систему «осень-весна» — от 2,43 до 2,61.

По сравнению с предыдущим сезоном наибольшее падение было в Италии (-0,28) и Испании (-0,25), а рост – в Португалии (+0,32).



К 14 матчам во всех лигах, в которых было забито 8 и более голов, за период с 30 марта добавились ещё 5, которые в общем списке отмечены звездочкой:



Англия (2). «Манчестер Сити» — «Сток» — 7:2; «Тоттенхэм» — «Лестер» — 5:4 *.



Испания (7). «Реал Сосьедад» — «Бетис» — 4:4; «Бетис» — «Валенсия» — 3:6; «Севилья» — «Бетис» -3:5; «Реал» М — «Депортиво» — 7:1; «Бетис» — «Реал» М — 3:5; «Реал» М — «Жирона» — 6:3; «Леванте» — «Барселона» — 5:4*.



Италия (2). «Удинезе» — «Ювентус» — 2:6; «Лацио» — «Беневенто» — 6:2*.



Германия (3). «Боруссия»Д — «Шальке» — 4:4; «Ганновер» — «Байер» — 4:4; «Герта» — «Лейпциг» — 2:6*.



Франция (5). «ПСЖ» — «Тулуза» — 6:2; «ПСЖ» — «Бордо» — 6:2; «ПСЖ» — «Дижон» — 8:0; «Марсель» — «Метц» — 6:3; «ПСЖ» — «Монако» — 7:1*.



И только в Португалии и России максимальное количество голов, забитых в одном матче, составило семь. Но если в Примейре было 7 игр, то в РФПЛ всего одна – встреча предыдущего и нынешнего чемпионов страны – московских «Спартака» и «Локомотива» (3:4).



Исходя из средней результативности матчей, не удивительно, что по проценту нулевых ничьих РФПЛ (12,5%) намного опережает другие лиги (от 5,5% в некогда скупой на голы Франции до 8,4% в Англии). По сравнению с предыдущим сезоном наибольший рост в Италии (с 5,0% до 7,4%), а падение – в Португалии (с 9,8% до 6,2%).

«Плотность» чемпионата

Третий сезон подряд наиболее «плотными» становятся чемпионаты Германии (2,35) и Франции (2,61). Вынося за скобки безоговорочное лидерство мюнхенской «Баварии» и «ПСЖ», на обоих полюсах этих лиг последние годы ведется ожесточенная борьба соответственно за путевки в еврокубки и прописку в элитных дивизионах. На этот раз не повезло «Гамбургу», который был единственным клубом, не покидавшим Бундеслигу со дня её учреждения (1963 год). В предыдущих сезонах им удавалось оставаться на плаву.



Наибольшее расслоение между тремя лидерами и тремя аутсайдерами, как и в сезоне-2016/17, встретилось в чемпионате Испании (3,49). В Примере задолго до окончания сезона определились как участники Лиги чемпионов («Барселона», «Атлетико» М, «Реал» М, «Валенсия»), так и неудачники («Депортиво», «Лас-Пальмас», «Малага»). Для этого достаточно взглянуть на итоговую турнирную таблицу.



В России плотность с 2,74 стала 2,85. И «виновником» можно безошибочно признать «СКА-Хабаровск», который в последних 16 матчах набрал всего одно (!) очко.

Пенальти

По проценту реализации пенальти впереди Примейра (80,2%) и Лига 1 (76,7%). Хуже остальных пробивают 11-метровые удары в РФПЛ (64,4%) и АПЛ (70,0%). В прошлом сезоне показатели во всех лигах были близки (от 71,5% в Серии А до 78,4% в Лиге 1).



По сравнению с прошлым сезоном рост наблюдается только в Португалии (+4,6%) и Германии (+0,7%). В тех же России (-12,4%) и Англии (-6,4%) зафиксировано наибольшее падение.

В среднем за игру больше всех пенальти назначается во Франции (0,34) и Италии (0,33), а реже – в Англии (0,21) и России (0,27).



Относительно предыдущего сезона максимальный рост количества 11- метровых ударов в Португалии (+0,02), а падение – в Англии (-0,07).



Представляем список клубов, получивших наибольшее количество попыток по пробитию пенальти в каждой из 7 лиг, а также имена арбитров, назначивших максимальное их количество.



Англия. 38 игр. «Кристал Пэлас» — 10 (8 забито). Дж.Мосс – 9 (29 игр).



Испания. 38 игр. «Хетафе» — 12 (5). М.Лаос – 10 (17).



Италия. 38 игр. «Лацио» — 11 (9). К.Гавиллуччи – 10 (17).



Германия. 34 игры. «Шальке» — 10 (10) и «Фрайбург» — 10 (6). Г.Винкман – 9 (13).



Франция. 38 игр. «Тулуза» — 11 (8) и «Сент-Этьен» — 11 (7). Й.Амель, Ж.Бризар и Ф.Летексье – по 10 (20, 22 и 24).



Португалия. 34 игры. «Бенфика» – 11 (9). Т.Мартинш – 8 (17).



Россия. 30 игр. «Ростов» — 8 (6). С.Лапочкин — 9 (20).



«Ростов» в предыдущем сезоне был единственным из 132 клубов 7 лиг, который не пробивал ни одного пенальти, а в этом стал рекордсменом в РФПЛ.



В завершившемся сезоне таких клубов 4 – «Бёрнли» (Англия), «Вердер» (Германия), «Маритиму» (Португалия) и «Уфа» (Россия).

Предупреждения

По сравнению с предыдущим сезоном количество предупреждений уменьшилось в 5 из 7 лиг. Во Франции наблюдается заметный рост (с 3,40 в среднем за матч до 3,80), а в России почти те же цифры (с 3,70 до 3,76). Максимальное падение было в Англии (с 3,71 до 3,11) и Италии (с 4,52 до 3,97).



По традиции максимальное количество желтых карточек в Испании (4,94) и Португалии (4,47). Минимум на этот раз в Англии (3,11) и Германии (3,37).



Представляем список клубов в каждой из лиг с максимальными и минимальными показателями предупреждений.



Англия. «Вест Хэм» — 74 (1,95). «Ливерпуль» и «Челси» — по 44 (1,16).



Испания. «Хетафе» — 130 (3,42). «Реал Сосьедад» — 61 (1,61).



Италия. СПАЛ — 99 (2,61). «Рома» — 47 (1,24).



Германия. «Айнтрахт» Ф – 72 (2,12). «Боруссия» Д – 40 (1,18).



Франция. «Тулуза» — 95 (2,50). «Лилль» — 61 (1,61).



Португалия. «Фейренсе» — 102 (3,00). «Шавиш» — 58 (1,71).



Россия. «Ахмат» — 69 (2,30). «Краснодар» – 46 (1,53).



«Ливерпуль», франкфуртский «Айнтрахт», «Тулуза» и «Фейренсе» и в прошлом сезоне отметились в этой номинации.

Удаления

По удалениям в среднем за матч, как и в предыдущем сезоне, максимум в Португалии (0,29), а минимум – в Англии (0,10).



Рост по сравнению с сезоном-2016/17 имеется только в Португалии (с 0,26 до 0,29), а максимальное уменьшение – в России (с 0,22 до 0,14).



А теперь ознакомьтесь со списком клубов по удалениям. Принцип тот же, что и в разделе «Предупреждения».



Англия. «Лестер» — 5 «Кристал Пэлас» и «Бёрнли» — по 0.

Испания. «Малага» — 8. «Жирона» и «Атлетик»Б – по 0.



Италия. «Милан», «Сассуоло» и «Ювентус» и «Интер» — по 1.

«Беневенто» — по 7.



Германия. «Вольфсбург» и «Лейпциг» — по 6. «Бавария», «Боруссия»М, «Вердер»,



«Хоффенхайм» и «Ганновер» — по 0.



Франция. «Сент-Этьен» — 8. «Монпелье» — 1.



Португалия. «Белененсеш» — 9. «Бенфика» и «Брага» — по 1.



Россия. «Ахмат», «Амкар» и «Тосно» — по 4. «Уфа» и «Динамо» — по 0.



В прошлогоднем списке присутствовали: «Кристал Пэлас», «Милан», «Ювентус» и «Бавария».

Бомбардиры

Если в предыдущем сезоне 5 из 7 лучших бомбардиров забивали в среднем больше одного мяча за полный матч (90 минут), то в этом всего трое. Лучший результат у Жонаса из лиссабонской «Бенфики» — 72,7 минут на гол. За ним следуют Роберт Левандовски из мюнхенской «Баварии» (74,8) и победитель приза «Золотая бутса» завершившегося сезона Лионель Месси из «Барселоны» (88,1).



Замыкает список по традиции лучший бомбардир РФПЛ. На этот раз им стал московский спартаковец Квинси Промес (151,3).



В Серии А 29 голов забил также Мауро Икарди из миланского «Интера». Но у него хуже скорострельность (102,4), чем у Чиро Иммобиле из римского «Лацио» (93,0).

Зрители

В 6 лигах из 7 средняя посещаемость матчей увеличилась и только в Испании зафиксировано падение (с 28,3 до 27,3 тыс.зр.). В абсолютном выражении наибольший рост в Германии (с 41,5 до 44,7). В обзоре за прошлый сезон мы это прогнозировали. Дело в том, что в Бундеслигу возвратились «Штутгарт» и «Ганновер», имеющие вместительные арены, а покинули «Ингольштадт» и «Дармштадт» с самыми маленькими стадионами сезона-2016/17.



А по темпам роста (более 20%) впереди российская Премьер-Лига. Главная заслуга в этом принадлежит санкт-петербургскому «Зениту» со средней домашней посещаемостью 44,0 тысяч зрителей Россия (14,0), видимо, уже окончательно покинула последнее место среди семи лиг, потеснив туда Португалию (11,9).



Следующим ориентиром должна стать Англия, но не АПЛ, а Чемпионшип (20,6). Новые стадионы должны этому способствовать.