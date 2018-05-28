Как не проболеть главное событие этого лета?

Долгожданное мероприятие вот-вот начнётся, а значит, ни о чём кроме футбола говорить уже не хочется. Тем не менее, есть тема, уместная в любое время – здоровье. Согласитесь, обидно пропустить «по болезни» даже часть матчей. Какие опасности для здоровья могут быть связаны с предстоящим событием и как минимизировать риски, расскажем прямо сейчас.

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция

Большинство людей уверено, что летняя жара надежный защитник от вирусной инфекции, а значит летом заболеть различными ОРВИ, включая грипп, невозможно. К сожалению, это не так. Более того, некоторые специалисты полагают, что летние острые респираторные заболевания могут быть даже опаснее зимних, поскольку зачастую в это время года симптомы болезни могут быть стерты, не так очевидны, многие не воспринимают их всерьез, запаздывая с обращением к врачу и началом лечения. Поэтому, в теплое время года проявления инфекции могут сохраняться дольше, чаще сопровождаясь осложнениями.



Несомненно, один из факторов риска – переохлаждение, летом в большинстве случаев отсутствует, однако, стоит учитывать другой не менее важный фактор – скопление людей, которое вполне может превратить болельщика в заболевшего аутсайдера.



Что делать: очевидная рекомендация не посещать места большого скопления людей, для настоящего фаната в разгар игр, может показаться оскорбительной, поэтому ограничимся советом как можно чаще мыть руки – подхватить ОРВИ, например, можно всего лишь пожав руку человеку, который только что покашлял в неё.

Острый тонзиллит (ангина)

Привычка отмечать футбольные победы холодным пивом или другими ледяными напитками чревата воспалением глотки, известным как острый тонзиллит или ангина. Резкое локальное охлаждение активизирует болезнетворные бактерии, постоянно населяющие носоглотку. Ситуацию усугубляет сорванный на матчах голос – поврежденная громким криком слизистая становится более восприимчивой к инфекции.



Что делать: лучшим защитником от летнего тонзиллита может служить… терпение. Не следует залпом осушать бокал, желательно дождаться пока температура жидкости приблизится к комнатной или делать первый глоток после того, как любимая команда забьет гол. Правда, при такой тактике, есть риск просидеть вечер «всухую».

Миозит

Даже один тайм, проведенный в спорт-баре с мощным кондиционером, может обернуться на утро резкой болью при попытках повернуть голову. Шейный миозит, то есть воспаление мышц шеи, частая причина, способная на несколько дней выбить человека из колеи. Мучительная боль ограничивающая движения, а также болезненность при надавливании на мышцы – вот главные признаки миозита.



Что делать: для начала следует проще относиться к происходящему на футбольном поле. Дело в том, что хронический стресс приводит к мышечному напряжению, которое также является фактором риска развития миозита. Если избежать воспаления не удалось, то выручит шарф болельщика – местное прогревание воспаленных мышц один из рекомендованных способов лечения. Усилить эффективность согревания могут мази или гели с противовоспалительным действием.

Пищевая токсикоинфекция – острые кишечные инфекции

Группа острых кишечных заболеваний, возникающих в результате употребления инфицированных продуктов, носит название пищевой токсикоинфекции, и является, пожалуй, самой частой летней опасностью: именно в жаркое время создаются благоприятные условия для размножения ее возбудителей и накопления токсинов. Заболевание, которое проявляется рвотой, диареей и повышенной температурой, может быть вызвано различными микроорганизмами. Наиболее частыми виновниками принято считать сальмонеллу и стафилококк, которые при не соблюдении санитарных правил размножаются в молочных продуктах, кондитерских изделиях и яйцах, реже в мясе, рыбе или консервах.



Что делать: взять за правило не употреблять любую пищу, если она провела на открытом воздухе хотя бы полчаса. Желание доесть остатки шашлыка, забытые до утра на столе, надеясь, что авось пронесет, обернется уверенностью – пронесет, еще как.

ИППП – инфекции, передаваемые половым путем

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 357 миллионов человек приобретают одну из четырех инфекций, передаваемых половым путем — хламидиоз, гонорею, сифилис или трихомониаз. Учитывая такую распространенность, вероятность «получить сувенир» от симпатичной болельщицы достаточно высока.



Что делать: думать головой. Не затрагивая моральную сторону вопроса и такие очевидные способы защиты как использование презерватива, стоит заметить, что нередко ИППП протекают бессимптомно или не имеют характерных признаков, и по этой причине часто остаются нераспознанными. Поэтому через некоторое время после страстной ночи дриблинга, желательно обратиться к врачу и провести первичную лабораторную диагностику – сдать анализ крови и мазок.



Инвитро желает каждому болельщику удовольствия от предстоящего грандиозного события! Болейте за футбол, а не за футбол – не болейте!

А чтобы не болеть, пройдите профилактическое обследование… и получите шанс выиграть ценный приз и осуществить заветную мечту болельщика.