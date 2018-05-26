45 фактов о киевском финале Лиги чемпионов, которые вы обязаны знать

1. «Реал» – первая команда в истории, которая может выиграть конкретно Лигу чемпионов трижды подряд. Рекорд в два Кубка подряд тоже принадлежит им.



2. Мадридцы выиграли шесть подряд своих финалов Лиги чемпионов.



3. Последний раз «Реал» проигрывал в финале турнира «Ливерпулю». 1981-й год. 0:1.



4. Осенью «Реал» вышел из своей группы только со второго место. Первым стал «Тоттенхэм».



5. Роналду – разрушитель рекордов турнира.

6. Финал 1981 года – первый и пока последний случай, когда английская команда выигрывала у испанской в решающей игре Лиги чемпионов.



7. Олимпийский стадион в Киеве построили в 1923 году. На финале Лиги чемпионов он примет 63 тыс. зрителей.



8. Судить финал будет серб Милорад Мажич. Летом он поедет на свой второй чемпионат мира.



9. Мажич 13 раз судил главное дерби Сербии между «Црвеной Звездой» и «Партизаном». В 2015 году его позвали судить и вечное дерби Египта: «Аль-Ахли» – «Замалек».

10. «Реалу» ни разу в истории не забивал египтянин.



11. Роберто Фирмино участвовал в 18 голевых комбинациях «Ливерпуля» из 40. 10 голов и 8 ассистов.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

12. Трио BBC – Бэйл, Бензема, Роналду – не сыграло в этом сезоне Лиги чемпионов ни одной минуты вместе.



13. «Ливерпуль» играл в Киеве дважды: победа и ничья.



14. Юрген Клопп может стать пятым немецким тренером с Кубком чемпионов. В 2013 году он уже выходил в финал турнира с «Боруссией» Дортмунд, но проиграл «Баварии» – 1:2



15. «Ливерпуль» – команда, пропустившая самый быстрый гол в истории финалов Лиги чемпионов. В 2005 году в Стамбуле защитник «Милана» Паоло Мальдини забил уже на 51-й секунде.



16. Ни один из игроков «Реала» и «Ливерпуля» не родился на момент финала 1981 года.



17. В родной сенегальской деревне Садио Мане живёт 2 тыс. человек. Перед финалом игрок отправил на родину 300 маек «Ливерпуля».



18. Испанский физиотерапевт Рубен Понс рассказал, что Мохамед Салах на три дня перестал соблюдать Рамадан, чтобы подготовиться к финалу. Вечером воскресенья египтянин возобновит пост.



19. Если в год победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов происходит свадьба в королевской семье Великобритании, то жизнь папы римского под угрозой. Без шуток: в 1978 году умер Папа Хуан Пабло, в 1981-м было покушение на Иоанна Павла II, в 2005-м он же скончался. Боже, храни папу Франциска!



20. Мать Марко Асенсио родилась в Нидерландах и обожала футбол. Сына она назвала в честь ван Бастена.

Фото: TF-Images/Getty Images

21. Средняя зарплата футболистов в мадридской команде 6,98 млн евро в год. В «Ливерпуле» в среднем получают 4,08 млн евро.



22. У красных около 50 млн подписчиков во всех соцсетях. На «Реал» подписано почти 200 млн любителей футбола.



23. На финалы в 2014, 2016 и 2017 годах «Реал» летал с одной командой пилотов. Но для полёта в Киев потребовался более крупный Airbus A340, на управление которым у «счастливого» экипажа нет лицензии. Некоторые СМИ в Испании уверены, что «Реал» пригласит экипаж на борт самолёта в качестве своих гостей.

24. Цены на жилье в Киеве на 26 мая начинаются с 420 евро/сутки.



25. Билеты на игру стоили от 70 до 450 евро. Каждый клуб получил по 16,5 тыс. билетов на реализацию.



26. Выступать на церемонии открытия матча будет британская певица косовского происхождения Dua Lipa.

Фото: Kevin Winter/Getty Images

27. Серхио Рамос уже выигрывал финал в Киеве – в 2012 году за сборную Испании он победил Италию в финале Евро.



28. В Киеве уже прошёл финал Лиги чемпионов — 2018. Среди женщин. «Вольфсбург» и «Лион» играли 24 мая. Основное время закончилось 0:0, в овертайме француженки были сильнее – 4:1.



29. В детстве Трент Александер-Арнольд играл не только в футбол, но и в регби. Его школьный учитель вспоминал, как объяснял ему суть игры: «Хватаешь мяч и бежишь с ним вперед». В первой попытке Трент пробежал с мячом 80 метров, и его никто не смог догнать.

30. Скауты «Ливерпуля» нашли Александер-Арнольда, когда ему было около семи лет. Клуб не мог его подписать, но они пообещали семье парня забрать его при первой возможности. А чтобы талант не нашли другие скауты, Трента в команду Воскресной лиги, в которой обычно выступают игроки низкого уровня.

31. Последнее про Арнольда. Иногда мать запрещала выпускать его на поле, потому что он не поужинал. Когда Трент исправлялся, наказание отменялось: «При условии, что и дальше будет хорошо себя вести»

32. Лукас Эрнандес на прошлой неделе выиграл Лигу Европы с «Атлетико». В субботу его брат Тео может стать победителе Лиги чемпионов. «Честно говоря, после их победы он невероятно достал меня со своими подколами. Надеюсь, скоро у меня будет повод ответить».



33. Рождественское пожелание для Тео от брата было таким: «Первое – счастливого Рождества. Второе – всем счастливого Нового года. Третье – отличных подарков от Санты. Четвертое… это место «Реала» в таблице».



34. Криштиану Роналду утверждает, что биологический возраст его организма всего 23 года.



35. Шеф-повар сборной Португалии Луис Лаврадор рассказал о меню Роналду. «Он принимает специальные изотоники с пониженным содержанием сахара, углеводные смеси, электролиты и витамин B12 для борьбы с усталостью. В рационе много белков, постоянно присутствует рыба, свежие фрукты, крупы и разнообразные салаты. И да – ежедневно он выпивает бокал вина».

36. Самое любимое блюдо португальца – «Bacalhau à Brás». Кусочки соленой трески, лука и жареного картофеля с большим количеством омлета и зеленью.



37. Первой позицией Мохамеда Салаха в футболе был левый фланг обороны.



38. Стивен Монаган по прозвищу Моно – 59-летний фанат «Ливерпуля». Он болеет за клуб конца 60-х годов. В субботу «Моно» посмотрит свой восьмой финал Лиги чемпионов с участием любимой команды.



39. После ответного полуфинала в Риме, пока весь «Ливерпуль» праздновал, Джордан Хендерсон искал на поле вратаря Лориса Кариуса. Капитана интересовало, какого черта несколько минут назад голкипер после подачи выбил мяч из штрафной, а не забрал его себе.

40. Полузащитник «Гранады» Хави Маркес назвал своего сына Модрич. И уверяет, что в этом нет никакой связи с полузащитником «Реала». «Моей жене просто понравилось имя, это просто совпадение. Хотя Модрич – хороший игрок и футболист».



41. «Я смогу играть до 45 лет, только не убирайте из команды этого парня. Он спасает мне жизнь», – так Марсело объясняет значимость для «Реала» бразильца Каземиро.



42. Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус ни разу не участвовал в серии пенальти на взрослом уровне. «Внутренний голос внутри вас говорит, в какую сторону прыгать», – говорит Кариус об одиннадцатиметровых.



43. 7-летний болельщик «Ливерпуля» Альфи Рэдфорда потратил все карманные деньги на помощь малоимущим семьям. Когда об этом узнали футболисты, больше всех растрогался Эндрю Робертсон. Он написал мальчишке письмо, к которому приложил майку. Не свою – Роберто Фирмино. «Никто не мечтает о майке левого защитника, так что держи майку Фирмино, которую он подписал», – написал Роберто.



44. Когда Фирмино перешел в «Фигейренсе», главный тренер клуба первую неделю называл его «Альберто», а тот стеснялся исправить.



45. Стоимость игроков «Реала» составляет 771 млн евро. «Ливерпуля» – 459 млн евро.