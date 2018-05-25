Почему все без ума от Клоппа? Сейчас поймёте

Теперь я понимаю, почему немецкие, а с недавних пор и английские репортёры без ума от Клоппа. Обаянию Юргена трудно не поддаться. Даже в момент пикового стресса, за сутки до главного матча сезона, с «Реалом» в финале Лиги чемпионов, немецкий тренер «Ливерпуля» непринуждённо сыпал шутками, заставив хохотать разношёрстную журналистскую компанию, битком забившую конференц-за киевского «Олимпийского».

Но прежде перед прессой отчитались лидеры красных – Вирджил ван Дейк и Джордан Хендерсон. Этим двоим до красноречия своего Мистера пока далеко, но и они были в достаточной степени раскованны и словоохотливы – не иначе как плоды психологической подготовки герра Клоппа.

— Что думаете о ситуации с болельщиками «Ливерпуля»?

Хендерсон: Мы немного разочарованы тем, что не все желающие смогли добраться до Киева: кто-то не нашёл средств на поездку, кто-то – альтернативные маршруты. Но я уверен, те, кто всё-таки приехал, отлично нас поддержат в субботу.

— Вас называют наследником Стивена Джеррарда. Это ко многому обязывает?

— Я достаточно хорошо себя чувствую. И вообще, речь не обо мне сейчас – о команде, о всех нас, о том, как мы будем творить историю. Мы отлично играли до сих пор, но хотим сделать ещё один, решающий шаг – и выиграть Лигу чемпионов.

— Сегодня ровно 13 лет знаменитому камбэку «Ливерпуля» в Стамбуле. Не пора ли пересмотреть тот легендарный финал?

Ван Дейк: Не думаю, что нам нужны дополнительные стимулы завтра. Нас ожидает фантастическая игра. Немногим футболистам удаётся сыграть в таком матче. Мы отдадим все силы, чтобы выиграть.

Про этот «Ливерпуль» вы будете рассказывать своим детям Вы хоть представляете, что сейчас творит Клопп?

— В конце игры с «Ромой» «Ливерпуль» выглядел напуганным, а «Реал» как раз и славится умением забивать решающие мячи на последних минутах. Как это предотвратить?

Хендерсон: В финале Лиги чемпионов может случиться всё что угодно. Мы ко всему готовы. Знаем, что «Реал» — фантастическая команда, в которой собраны фантастические игроки. Но и у нас, между прочим, отличная команда. И мы постараемся сыграть так, чтобы доставить удовольствие всему Киеву и, разумеется, нашим болельщикам.



— Ваш тренер – мужчина вспыльчивый, Зидан – спокойный. А с точки зрения футбольной философии можете их сравнить?

— Не могу, потому что не знаю вкусов Зидана. На прошлых пресс-конференциях я говорил, что нам очень повезло с тренером. Он сделал неимоверные вещи. Естественно, он будет вести себя завтра эмоционально.

— Даже с учётом не доехавших до Киева болельщиков численный перевес англичан над испанцами на улицах Киева налицо. Это козырь «Ливерпуля»?

— Болельщики всегда оказывают колоссальную поддержку нам, а в этом турнире – особенно. Не знаю, сколько точно их будет на стадионе, но уверен, что они создадут фантастическую атмосферу.



— Присутствие в рядах противника Криштиану Роналду – дополнительная мотивация для вас?

Ван Дейк: Конечно, он особенный, уникальный игрок, и мы ждём этой игры с нетерпением. Нам нужно насладиться игрой и показать всё, на что способны. Надеюсь, матч получится зрелищным.



Отпустив футболистов готовиться к тренировке, микрофоном – и вниманием аудитории – безраздельно завладел харизматичный немецкой блондин.



— У нас все на месте за исключением травмированных, — без лишнего напоминания ответил Клопп на вопрос, прозвучавший в самом начале пресс-конференции.

«Мы забили 4, а в финале – Салах». СМИ Италии возмущены победой «Ливерпуля» В Италии вовсю трубят о судейской несправедливости, а в Англии Александер-Арнольд стал главным персонажем мемов.

— Пять лет назад вы уже были в похожей ситуации. Какие ожидания от нового финала? Когда волновались больше, тогда или сейчас?

— Тогда я был более взволнован, чем нужно. Непросто сохранить спокойствие, когда тебе выпадает такой шанс. Как сейчас помню, эмоции были фантастические. Я ещё подумал после матча: «Вот бы пережить их ещё раз». И вот я тут – мои парни дали мне такую возможность. Ребята фантастически работали ради этого и заслуживают быть здесь. Я неимоверно горжусь ими.



— Про вашего коллегу Зидана говорят, что он недостаточно опытен.

— Ну так то же самое может сказать про меня. Да, я дольше работаю в «Ливерпуле», чем он в «Реале», но за спиной у Зинедина восхитительное игровое прошлое. Я не раз говорил, что Зидан – лучший футболист своего времени. И он столько раз выигрывал Лигу чемпионов – это просто фантастика. Его команда работает как швейцарские часы.

— То, что «Реал» уже дважды был в финале, способно сыграть ему на руку?

— Ну откуда мне знать? Конечно, опыт имеет большое значение. Допускаю, что «Реал» будет поначалу более уверенно себя чувствовать. Но это не значит, что он так же будет себя чувствовать в конце…



— Что намерены противопоставить обладателю трофея?

— У нас было две недели, чтобы проанализировать их игру и качественно подготовиться к финалу. «Реал» ещё не играл против нас, и это может сыграть нам на руку. От нас никто не ожидал, что дойдём до финала, а мы – тут. И, считаю, совершенно заслуженно. Недаром мы забили больше всех голов. Мы – «Ливерпуль»! Да, опыт – большое дело, но это игра, и в ней не всё решает опыт.

Мы должны максимально осложнить жизнь сопернику. Тактика футбола состоит в том, чтобы превратить слабости соперника в свои козыри. Постараемся сделать это.



— Изменилась ли философия «Ливерпуля» с вашим приходом?

— Мы постепенно переходим с уровня на уровень и постараемся показать в субботу свои козыри. Но и сильные стороны соперника не хотим и не будем игнорировать. Всё это мы тщательно проанализировали, а результат этой работы увидим завтра. Я верю, что мы способны победить.

Шансы – всегда 50 на 50.

— Какая самая сильная сторона этого «Ливерпуля»?

— Дух. Сто процентов. Девять месяцев назад мы уже были хорошей командой, и за это время ребята созрели для больших подвигов. Мы мечтали о финале и заслужили его своей работой.

Фанаты «Спартака» могут сесть на 15 лет. Россия сдала своих Англии? «Ад» перед ЧМ-2018 уже устроен. Британия мстит за болельщиков, избитых в Марселе.

— Будет ли голодать Салах в связи с Рамаданом? Способен ли он разбавить пару Роналду и Месси?

— Религия – это личное дело каждого. Ничего не буду говорить на этот счёт, кроме того, что с Салахом всё хорошо. Он полон сил, и завтра вы в этом убедитесь.



Месси и Роналду? Сейчас это неважно. Нас интересует наша игра против «Реала». В любом случае Лео и Криштиану заслуживают величайшей похвалы за всё, что сделали в прошлом. Обоим уже за 30, но они по-прежнему в прекрасной форме. Для Салаха этот сезон был отличным, но впереди ещё одна игра, самая важная. Немногим удавалось 10-12 лет оставаться на таком уровне. Надеюсь, Салах сможет.



— Главная забота тренера перед такими матчами – снять давление с игроков?

— Да.

— И что же вы предприняли?

— На самом деле ничего особенного. Мы сразу, с первых дней совместной работы договорились: я буду отвечать за поражения, а парни – за победы. Это главное. Остальное мелочи. Мы работаем над тем, что уже умеем хорошо делать. И делаем это вместе. Думаю, многие будут нервничать перед игрой – это нормальное состояние. Но едва начнётся матч, они будут бить, отдавать пасы и всё остальное, что умеют. Это хоть и важная, но всего лишь игра.

Комичный диалог произошёл напоследок, когда микрофон взял господин со скрипучим голосом.

— Господин Клопп, издание ESPN.

— Да-да, я уже узнаю вас по голосу.

— Я с ним родился.

— Вот как?! Значит, в два года так же говорили?

— Да.

— Представляю, что чувствовала ваша матушка…



Когда все отсмеялись, коллега из ESPN всё же задал свой вопрос – о неравнозначных скамейках запасных «Реала» и «Ливерпуля».

— Возможно, у некоторых клубов лавка лучше, но они не в финале, а мы – в финале, парировал Юрген.



Объявление пресс-офицера УЕФА о том, что тренировка «Ливерпуля» будет полностью открытой для СМИ, Клопп сопроводил репликой: «Это была не моя идея». И, довольный собой, пошёл на поле. Под хохот зала. С микроклиматом в «Ливерпуле», похоже, полный порядок.