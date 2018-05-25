А у вас что, другое мнение?!

«Нойштедтер – лучший защитник в мире». Что думают о сборной России

Тренировка сборной России в Нойштифте заинтересовала людей. На дневное занятие специально приехали 15 фанатов. Правда, из Турции, но ждали ведь нашего – Романа Нойштедтера.

— Еще мы знаем Акинфеева, Смолова, Самедова, Габулова, — говорили парни в футболках «Фенербахче» и «Милана», а мы имели право гордиться российским футболом.

Если серьезно, то отношение к Нойштедтеру у нас в стране странное.

Во-первых, принято считать, что Роман играет редко и где-то на выселках, хотя на самом деле он – железный игрок основы «Фенербахче». Клуба, состав у которого не хуже, чем у лидеров РФПЛ.

Почувствуй себя Черчесовым. Отцепи лишних игроков из сборной России Выбери, кого бы ты хотел оставить в сборной, а кого – убрать.

Во-вторых, Нойштедера критикуют за каждый мяч, пропущенный сборной, не пытаясь даже анализировать цепочку предголевых событий в том же матче с Францией.

В-третьих, несмотря на то, что Роман немец – он чуть ли не интереснее всех в нашем футболе говорит на русском языке.

Из-за открытого нрава, уважительного отношения к фанатам и непосредственно демонстрируемому футболу его любят и в Турции.

— Он – лучший защитник в мире, — говорят парни. – Ну ладно, Роман — лучший в «Фенербахче». Иногда ошибается, конечно, но очень надежный, нам нравится.

— А я сказал, что чемпион – «Галатасарай», — говорит парень в майке главного соперника. – Но он ответил: «Нет-нет-нет».

— Мы с Ромой поговорили о Турции, он сказал, что с удовольствием живет в Стамбуле и не уйдет этим летом, — закончили фанаты «Фенербахче», и мы поняли, что «Спартаку» вряд ли стоит стараться.

«Иностранцы дома стельками торговали, а в РФПЛ им платят миллионы» Откровенное интервью с врачом сборной России — достанется даже «Спартаку» и комментаторам на «Чемпионате».

На занятии были и другие положительные моменты.

Во-первых, Федор Смолов работал даже больше, чем команда. Травма позади.

Во-вторых, мы видели, что Станислав Черчесов отрабатывает схему в 4 защитника. Причем Юрий Жирков располагается ближе к атаке.

«Наша схема может трансформироваться во время матча с четырех защитников на пять. Оттачиваем взаимопонимание, чтобы все понимали, как двигаться», — сказал Александр Ерохин.

В-третьих, Гинтарас Стауче рад за Владимира Габулова:

«Он попробовал себя в новом чемпионате, посмотрел как это — привыкать к новой жизни, к новым условиям, языковой среде. Владимир получил в Бельгии больше опыта, чем если бы остался в Туле, — сказал тренер вратарей.

Также Стауче сообщил, что «при подготовке голкиперов к играм сборная работает не только над физической формой, но и над психологией».

И все это очень-очень радует.