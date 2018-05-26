«Футбол фром май харт». Мутко прощается, но пока не уходит

26 мая состоялась очередная конференция РФС, на которой обсуждались насущные вопросы российского футбола и подготовка к чемпионату мира. До последнего было непонятно, приедет ли Виталий Мутко: кто-то убеждал журналистов, что он всё ещё не вернулся с экономического форума, а кто-то настаивал, что вице-премьер не пропустит такое мероприятие. И он приехал. Теплее всех Мутко поприветствовал Никита Симонян:

— Главное, Виталий, чтобы вы были с нами!

Журналисты тоже обрадовались: с Виталием Леонтьевичем любое мероприятие проходит гораздо веселее.

Вице-премьер взял первое слово и обещал, что будет краток. Но со сцены не уходил около часа.

О сборной России

— В Новогорске мы создали отличные условия для сборной — национальная команда получила свой дом. У нас с вами молодая, перспективная команда. Если не было бы проблем в обороне, я бы назвал её амбициозной. Уверен, что игры, которые мы провели с бразильцами, аргентинцами, испанцами, дала им возможность почувствовать уверенность в себе. И, надеюсь, что это даст определенный результат.

О чемпионате мира

— Сейчас наступают самые тяжелые дни для Оргкомитета. До 2016 года мы занимались ерундой. Потребовалось 2 года усилий, чтобы исправить все пробелы. Но сейчас можно сказать, что та главная задача, которую мы ставили перед собой, — открыть Россию и показать её, — уже реализовывается. Президент Владимир Путин сказал, что успехом будет создание комфортной среды для болельщиков. А для нас — то наследие, которое мы получим и сможем пользоваться в будущем. И, конечно, важно, как выступит наша национальная команда.

Мутко футболистам сборной России: всё, что вы заработаете, – ваше Российская команда начала готовиться к чемпионату мира под проливным дождём.

О наследии

— По окончании чемпионата мира должна быть принята программа развития футбола. Первое — наследие чемпионата. Нам нужно все те 100 футбольных полей задействовать, отдать в ведение спортивных школ.

Второе — разобраться с каждым стадионом. Мы договорились, что каждый стадион получит концепцию наследия, после этого они будут переданы регионам. В первую очередь, клубам. Если это клубы маломощные, тогда должны быть созданы управляющие компании, которые примут эти стадионы. Но нам нужно запустить их в футбольный оборот, чтобы они не стояли белыми слонами и проезжающие люди не тыкали в них пальцами.

О Платини

— Я очень рад за Мишеля, и сразу говорил, что будут закрыты все уголовные дела. Они ничего не доказали. Это медийные истории, которые создаются и начинается «ты украл, у тебя украли…». Уголовное дело закрыто и к Мишелю Платини никаких вопросов нет.

Об иске в CAS

— Ситуация такова, что был допинговый скандал, медийный скандал, судебное разбирательство, было решение МОК, согласно которому мы поехали на Олимпиаду без флага и гимна. Главная цель была – дискредитировать российский спорт. Но наказали не меня, как физическое лицо, а меня, как министра. Считаю, что это неадекватное, несоразмерное наказание. Меня даже не выслушали. Но последующее оправдание спортсменов доказали мою правоту. Естественно, я подал иск в CAS. Это процесс непростой и недешевый: час поговоришь со швейцарским адвокатом, и тебе крупную сумму выставят. Пошли процедуры, один срок, другой. Моя жалоба подана. До 4 июля МОК должен дать на нее ответ. После этого суд должен назначить дату слушания и выбрать арбитров.Могу сказать, что это будет самый большой кейс в истории CAS.

О критике

— Иногда мне приходится выслушивать критику о нашей работе. На рынке порой подходят и говорят: «Вы футбол развалили». Я два года с вами и говорил, что нужно определиться с оценками — многие оценивают футбол по своим клубам, экономическим проблемам. Мы построили 326 футбольных полей, 11 манежей. Но люди очень критичны.

«Мутко – это смешно». Они хохочут Над нами.

О любви к работе

— Футбол во мне, в моём сердце — я всю жизнь с ним. Во мне никаких корыстей — копейки ни разу заработал на организации. Для меня это не просто какая-то работа — это смысл жизни.

О будущем

— Как вы знаете, я приостановил работу на посту президента РФС. Сегодня попросил, чтобы это решение было закреплено юридически. Считаю, что Александр Алаев хорошо исполняет свои обязанности. Как только появится ясность с иском, то оценю ситуацию и обсудим вопрос. Все будет зависеть от решения. Руководство страны предложило серьёзный вызов: я буду курировать вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Напоследок скажу — футбол фром май харт!