«Зидан — лучший и уникальный». За кого игроки сборной будут болеть в финале ЛЧ

Сборная России провела очередную тренировку в Нойштифте, а сразу после нее уехала на допинг-контроль. Между этими знаменательными событиями состоялось общение с Денисом Черышевым и Владимиром Габуловым.

— Из «Реала» перед финалом Лиги чемпионов кому-то написали? – вопрос Денису.

— Так получилось, что у «Вилльярреала» на прошлой неделе был матч с ними. Мы увиделись, я зашел в раздевалку, со всеми пообщался, пожелал удачи. Думаю, команда готовы победить. Не знаю, с каким счетом, но выиграть будет по силам.

Разбираем «Реал» и «Ливерпуль» перед финалом ЛЧ Кто и как будет играть, что повлияет на результат матча.

— У «Ливерпуля» мало шансов?

— У них очень сильная команда. Мы видели, как они играли против «Рима». Будет тяжело, но ребята справятся.

— «Реал» может выиграть третью Лигу чемпионов подряд. Никому до Зинедина Зидана такого не удавалось. Он – уникальный тренер или речь идет о торжестве системы клуба?

— Зидан – уникальный человек, как футболист он лучший из лучших. Как у тренера тоже хорошо получается. Так что просто пожелаю ему удачи.

— На Евро-2008 сборная была готова физически и, во многом, за счет этого достигла лучшего результат в новейшей истории. Как вы оцениваете подготовку сейчас?

— Тренерский штаб усердно старается, чтобы мы подошли к чемпионату в лучших кондициях. Они все правильно делают. Нам же просто дальше работать и слушать, что говорят.

— Вы изучаете соперников?

— Посмотрели видеонарезку сборных, против которых будем играть на чемпионате мира. Команды сильные, есть хорошие исполнители. Будем готовиться. Самые опасные в группе, конечно, уругвайцы. Но с Египтом и Саудовской Аравией тоже будет тяжело. Нужно готовиться ментально и физически, чтобы подойти в лучших кондициях.

– На какой позиции вас наигрывают?

– Пока на своей, слева. Чувствую себя хорошо.

«Как игрок я был немного круче, чем Клопп». Зидан шутит перед финалом Зинедин Зидан и его игроки заряжены на финал Лиги чемпионов не меньше, чем мерсисайдцы. И шутки у тренера «Реала» тоже припасены.

– При двух центральных защитниках или трех?

– Это лучше у тренера спросить. Вдруг, он пока не хочет ничего раскрывать.

– Как оцените свой сезон в «Вильярреале»?

– Непростой. В начале были трудности, нечасто играл. Слава богу, концовка удалась. Последние два месяца получились интересными: команда начала побеждать, я – выходить в основном составе. Хочется продолжать.

– Скоро объявят окончательный состав на ЧМ-2018. Переживаете?

– Конечно. Но как бы ни сложилось, все, кто сыграют на чемпионате мира, этого заслужат. В любом случае будем болеть за команду. Мы единое целое.

Габулов: «Я – такой человек, всегда собой недоволен»

Владимир Габулов, в отличие от Черышева, финал ЛЧ будет смотреть ради интереса, без симпатий к одной из команд. Потому что играл не в «Реале», а выступает за «Брюгге».

— Будем следить за всеми игроками и конечно, за Салахом, — сказал Габулов.

— Какие эмоции от бельгийского сезона? – спросили у него. –Чемпионство взяли, но много голов пропустили, читали ли критические статьи?

— Не следил, что пишут в России, но понимал, что без критики не обойдётся. Но все получилось хорошо. Хотя я такой человек, что и собой всегда недоволен. Это новый чемпионат, новая среда, нужно было адаптироваться, но дальше будет легче.

— Говорят, что вы лидер раздевалки. Почему так считают?

— Это нужно не у меня спрашивать, а у ребят.

— В сборной четыре вратаря. Вы морально готовы к тому, что останетесь лишним и не поедете на ЧМ-2018?

— Я не думаю от этом. Конкуренция есть, и это хорошо. У нас в вратарском цехе хороший микроклимат, и это идёт на пользу всей команде.