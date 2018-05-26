Лучший игрок «Ливерпуля». Это не Мохамед Салах

«Фирмино – самый совершенный нападающий в АПЛ. Я не говорю о лучшем финишёре, об игроке с лучшей скоростью работы, а говорю обо всех умениях. Самый совершенный в лиге», – говорит Тьерри Анри: кажется, он знает толк в нападающих. Гари Невилл кидает инсайд, что Фирмино хотел бы видеть в «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Адам Лаллана, главный движок прессинга «Ливерпуля» до травмы, называет Фирмино своей любимой и очень недооценённой «девяткой», бывший трудяга в атаке красных Дирк Кюйт считает Фирмино особенным игроком из-за собственного стиля, а Вирджил ван Дейк, поигравший против бразильца за «Саутгемптон», называет Фирмино кошмаром для защитников.

Все так просят «Золотой мяч» для Мохамеда Салаха и отправляют египтянина во вселенную Месси и Криштиану – да пожалуйста, только попутно придумайте специальную награду для Роберто Фирмино. Салах ставит точки в атаках «Ливерпуля», Фирмино помогает их придумывать, а перед быстрыми атаками проделывает мощнейший объём беговой и черновой работы. Другого нападающего с такими характеристиками и ТАКИМ влиянием на команду нет, в качестве работы без мяча Фирмино переигрывает даже Карима Бензема – идеального нападающего-ролевика последних лет. Вместе с продвижением «Ливерпуля» по сетке плей-офф всё чаще стали говорить о влиянии Роберто Фирмино на команду. Фирмино – антихайп, ставший хайпом. Игроки такого склада, как Бобби, добиваются этого очень редко.

Открывается в нужных зонах

В феврале Юрген Клопп классно охарактеризовал роль Роберто Фирмино – «десятка» и немного «девятка». Мысль тренера завязана на зонах, где открывается Бобби: для наконечника атаки бразилец нетипично часто получает мяч за штрафной, в центральном круге или на флангах. Февральская карта точек, где Фирмино встречался с мячом, объясняла широкую роль игрока – его любимой зоной для приёма мяча была зона по центру за штрафной площадью, а у центрального круга Бобби касался мяча чаще, чем в штрафной. Карта февральская, но данные если и изменились, то незначительно. Фирмино всё ещё ищет мяч максимально широко.

Фирмино подстраивает своё движение под тактический план Клоппа и под движение партнёров – такой багаж умений делает Бобби ещё круче. Первое качество важно, когда «Ливерпуль» играет в более вертикальном, дортмундском стиле, как в матчах с «Ман Сити» и дома против «Ромы»: тогда Фирмино цепляется за длинные передачи в конкретных квадратах поля, или же просто навязывает борьбу, но создаёт ситуацию для подбора. Так в плей-офф Лиги чемпионов «Ливерпуль» многократно забрасывал мячи на Фирмино в зону правого защитника соперника, а подборы собирал Садио Мане или кто-то из центральных хавбеков (Окслейд-Чемберлен или Вейналдум). Подобные открывания Бобби «Ливерпуль» использовал и в прошлом сезоне.

Второе качество Фирмино, кажется, эксплуатируется всегда. Он грамотно открывается в зонах, не заполненных партнёрами, или там, где возникает свободное пространство. Опять же против соперников, оставляющих много такого пространства, качества Фирмино становятся наиболее явными. Отличный пример – организация второго гола в ворота «Ромы». Бразилец открылся под скидку Салаха после длинной передачи максимально правильно: во-первых, в центре квадрата, возникшего между четырьмя игроками «Ромы», во-вторых, так, чтобы сразу после приёма потащить мяч на свободное пространство. Положение корпуса, как и выбор позиции, для этого оптимальны. Фирмино идеально открывается, тащит мяч через свободный коридор, а уже потом пасует под классное забегание Салаха из глубины. Гол и справедливая похвала от Клоппа за организацию гола.

Искать пространство Фирмино помогает опыт игры «десяткой» в «Хоффенхайме». В одной из самых шальных команд Бундеслиги Бобби, по собственному признанию, полностью поменял стиль – сделал его наполовину бразильским и наполовину немецким. В Германии высоко котируют игроков, сильно ищущих пространство между линиями и между игроками – так что абсолютно точно Фирмино прокачал это качество в «Хоффенхайме». Его же отмечал и Брендан Роджерс, всегда строивший команды под тотальный контроль мяча. В таком футболе игроки с открываниями, как у Фирмино, становятся ключевыми.

Делает незаметные крутые тактические решения

В тактическом плане Фирмино помогает «Ливерпулю» не только при длинных передачах и поиске пространства. Возникая в нужных зонах, Бобби или создаёт численное преимущество своей команды, или разбивает установку соперника. Плей-офф Лиги чемпионов – опять же лучший маркер крутости Фирмино.

В Ливерпуле тренер «Ромы» Эузебио Ди Франческо построил план игры без мяча на почти персональной опеке Мохамеда Салаха – египтянина плотно встречал Жуан Жезус, выбегая за Салахом даже глубоко на фланг. Разбить такую опеку очень сложно. Перед первым голом «Ливерпуля» Фирмино принял, пожалуй, лучшее решение для взлома такой стратегии: подобрав мяч на чужой половине поля, бразилец потащил мяч в правый полуфланг – в зону Жуана Жезуса. Защитник «Ромы» остался один против двоих. Отвлёкся на Фирмино. И был отрезан пасом Бобби на Салаха.

Делает очень, очень много черновой работы

Здесь Фирмино помогает симбиоз двух качеств, вытекающих друг из друга. Во-первых, Бобби выдаёт огромный объём беговой работы. В Лиге чемпионов Фирмино пробегает 11,75 километров на 90-минутных отрезках, в АПЛ по состоянию на февраль средний пробег составлял 11,3 км. Понятно, что чистый километраж мало что даёт, в отличие от рывковой статистики (её, к сожалению, вообще нет в открытом доступе). Но в контексте Фирмино эти цифры – важные для оценки: это значит, что бразилец нескончаемо прессингует по всей ширине поля и очень агрессивно вступает в прессинг.

Для Юргена Клоппа и его модели гегенпрессинга, периодически используемой «Ливерпулем», беговая работа Бобби – одна из основ давления. «Фирмино выделяется среди своих коллег по амплуа. Ты понимаешь это на следующий день после игры, когда смотришь на цифры и чувствуешь: «Вау, сколько спринтов и рывков на большие дистанции». Уже на следующий день после матча он чувствует себя нормально. На второй день он снова свеж».

Во-вторых, Фирмино очень агрессивно вступает в борьбу. Начиная с сезона-2015/16, Фирмино – лучший атакующий игрок АПЛ по количеству отборов и перехватов. Важна не только сама активность, важны ещё и зоны, где Фирмино вступает в прессинг. Вот показательная карта оборонительных и прессинг-действий: главная зона, где Бобби начинает давление – «зона 14» и пространство вокруг неё. Здесь Фирмино не обязательно вернёт «Ливерпулю» мяч, но точно начнёт прессинг – за бразильцем красные продолжают давление всей командой.

Влияние на Салаха

Без Фирмино Мо Салах никогда не выдал бы такой мощный сезон. Если заметили, во всех предыдущих разделах нитью проходит влияние на Салаха.

Это касается и движения в контратаках. «Если вы посмотрите за действиями Фирмино, то увидите, что своими действиями он создаёт пространство для Мо. Он будто приглашает: «Я закрою эту зону, жди там. Я доставлю тебе мяч», – говорит Клопп. Он открывается, тащит мяч в быстрых атаках лицом к воротам и стягивает защитников так, чтобы Салах остался свободен.

Это касается и прессинг-задач – Клопп признаёт, что Бобби и Садио Мане обороняются чаще, чем Салах.

Это касается и создания пространства в штрафной, где Фирмино может вытянуть на себя защитников и расчистить дорогу для любого из бомбардиров.

Влияние Салаха ниже. Мохамед много забивает и завершает атаки, но меньше работает без мяча, возникает в более свободных зонах, а его главная задача – заполнить пространство, где от него требуется завершение атаки. Салах крут, но Роберто Фирмино – главный игрок «Ливерпуля». Удивительно, что игрок, которого однажды нашли в скаутской базе Football Manager перед анализом, стал таким крутым.