Красные в городе! В чём «Ливерпуль» уже превзошёл «Реал»

Полное ощущение дежавю. Где-то я уже это видел… Точно видел! Шесть лет назад на Евро-2012. Та же шумная фан-миля в монументальных декорациях Крещатика, те же пёстрые интернациональные толпы в центре города – и… практически полное отсутствие признаков грандиозного спортивного события в других, спальных районах украинской столицы. Даже фото на аккредитацию – и то организаторы матча, словно специально, вытащили из 2012-го! Хорошо, что за прошедшие шесть лет я не облысел и не завёл окладистую бороду – иначе процесс идентификации личности и прохода на стадион, и без того утомительный, был бы затруднён ещё больше…

Киев на неделе накрыла волна самых разнообразных праздников – от религиозной Троицы до Дня города. Плюс финал Лиги чемпионов, плюс последний звонок у школьников. Можете себе представить, какая атмосфера царит вокруг: шум, гам, песни, пляски. Так сразу и не разберёшь, что празднуют. Часто отмечают всё вместе, в комплексе. Погода шепчет: вперёд, на свежий воздух! Даже служители правопорядка, строгие в иное время, сегодня сквозь пальцы благодушно глядят на мелкие административные правонарушения киевлян и гостей столицы – вроде распития спиртных напитков в общественных местах. Пиво льётся рекой не только на фан-зоне, где ему положено быть согласно одному из рекламных контрактов УЕФА, но и за её забором.

С точки зрения болельщицкого колорита трудно было представить более удачный состав финальной пары. Испанцы – это фейерверк эмоций, англичане – песни. А фанаты «Ливерпуля» совершенно заслуженно входят в «топ» самых певчих болельщицких сообществ в мире. Благодаря финалу Лиги чемпионов с их творчеством познакомились и украинцы.

Помимо голосовых данных британцы переигрывают испанцев кое в чём ещё – конкретно в численности. На глазок, «красных» в Киев съехалось-слетелось значительно больше, чем «белых». И тех, и других могло оказаться больше, если бы не сложная логистика и дороговизна цен на жильё для туристов. Жажда наживы лишила рассудка массу отельеров и квартиросдатчиков – знакомая ситуация в контексте ЧМ-2018, не правда ли? – и вылилась в «недоезд» до Украины минимум нескольких тысяч поклонников «Реала», «Ливерпуля» или просто футбола в чистом виде.

— Только что подвозил из аэропорта Борисполь двух англичан, — какой же репортаж без вкрапления байки от – клянусь, реального! – таксиста? – Усталые, но весёлые. Говорят, две тысячи англичан отказались от билетов на финал из-за наших спекулянтов. А эти оригинально вышли из ситуации – приехали одним днём! Потусуются до игры, сходят на футбол, ночь в кабаке скоротают – и обратно в аэропорт.

Киевские «барыги» заставили даже не бедных европейцев включить смекалку. И таких, разумеется, гораздо больше двух. По сравнению с пятницей в субботу посещаемость фан-зоны возросла примерно втрое-вчетверо Масса болельщиков до минимума сократила время пребывания в Киеве исключительно из экономических соображений.

Непосредственным участникам финала скряжничать статус не позволяет. И те, и другие поселились в центре города в пешей доступности друг от друга – меньше трёх километров между отелями. Теоретически Роналду и Салах могли встретиться раньше 21:45 – где-нибудь на утреннем променаде. На практике вероятность такой встречи была близка к нулю. Обе гостиницы в Киеве оказались в осаде у болельщиков – прошмыгнуть незамеченным мимо толпищ своих обожателей Криштиану едва ли удалось бы. Он, вроде бы, и не пытался.

Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Интересно, что расположился «королевский» клуб в той самой гостинице «Опера», где проживала перед финалом Евро-2012 сборная Испании – не иначе как на фарт. Правда, из той плеяды «красной фурии» по сей день в «Реале» состоит только Серхио Рамос. Но как раз его позволительно назвать спецом по решающим матчам.

Несмотря на численный перевес соперника, мадридцы веселы, расслаблены и уверены в своих силах. Ну, то есть в силах своих любимцев. Уличное мини-интервью с четвёркой испанцев это только подтвердило.

— Парни, вы откуда?

— Все из Мадрида.

— Что вам нравится в Киеве?

— Женщины!

— Очень красивый город.

— Правда, что цены на жильё сумасшедшие?

— Да-да!

— Но мы нашли более или менее бюджетный вариант на одну ночь. Обычно стоимость жилья колеблется в районе 50-60 евро, но здесь она намного выше.

— Сколько уже потратили на это путешествие?

— По две тысячи евро каждый.

— Почему «Реал» сегодня победит?

— Потому что это лучшая команда мира!

— Потому что играет лучше «Ливерпуля». «Ливерпуль» умеет только контратаковать, тогда как «Реал» более разнообразен.

— Потому что Мадрид не проигрывает финалы. Если уже доходит до финала — всегда побеждает.

Англичанам тут крыть нечем: после реформы Лиги чемпионов Мадрид шесть раз доходил до финала – и все шесть выиграл. «Ливерпуль» обречён?