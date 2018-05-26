«Ливерпуль»–2005: где они сейчас

Эта Лига чемпионов местами похожа на «Игру престолов». Вот главный персонаж, вокруг которого идут основные события. Вот перспективная сюжетная линия, в которую он идеально вписывается…



«А теперь полоснём его кинжалом по горлу!» — кровожадно кричит режиссёр.

В кинематографе убийству главного героя до сих пор не придумали чёткий термин. Зато в футболе он давно есть. «Камбэк». Здесь у этого приёма даже есть свои классики. Одним из них является «Ливерпуль», и единственная победа клуба в ЛЧ в 21-м веке была построена на нём.



Фаны «Реала», не обижайтесь вниманию к команде соперника: у вашего клуба в последние годы его было предостаточно. Фаны «Ливерпуля», смотрите не разрыдайтесь, когда будете в очередной раз вспоминать ту потрясающую ночь в мае 2005-го.



Вот герои той встречи.

Вратарь: Ежи Дудек, 45 лет

После Англии Дудек играл в мадридском «Реале», где и завершил карьеру футболиста. Потом он был послом финала Лиги Европы в своей стране, но самым громким событием стал выход автобиографии. В ней Ежи вспоминает, как Моуринью искал «крысу» в «Реале», Месси поливал соперников грязью, а сам он хотел ударить по лицу Рафу Бенитеса.

Дудек: голос в моей голове говорил мне ударить Бенитеса в лицо

Защитник: Джейми Каррагер, 40 лет

Джейми построил недурную карьеру тв-эксперта, став одним из лиц английского SKY. Каррагер не стеснялся откровенно высказываться в эфире, и ему многое прощали. Но плюнув в болельщика в ответ на оскорбления, случайно угодил в девочку. Тут-то ему всё и припомнили. Сейчас Каррагер отстранён от эфира до конца года: что дальше – пока непонятно.

Фото : Catherine Ivill — AMA/Getty Images

Защитник: Стив Финнэн, 42 года

«Моя травма в том финале – лучшее, что случилось с «Ливерпулем». Финнэн скромничает, но вышедший вместо него в середине той игры Хаманн и правда сыграл здорово. Стив после «Ливерпуля» поиграл в «Эспаньоле» и «Портсмуте». Говорят, сейчас занимается недвижимостью.

Защитник: Дитмар Хаманн, 44 года

В том самом финале Хаманн сыграл со сломанным пальцем, что не помешало ему забить гол в серии пенальти. Но этот момент так и остался минутой славы в карьере немца. Поиграв в «Ман Сити» и «МК Донс», он без особых успехов пытался стать тренером. В итоге стал работать экспертом.

Защитник: Сами Хююпя, 44 года

Последним клубом Хююпия-игрока стал «Байер 04», в нём же финн начал свою тренерскую карьеру. После него был «Брайтон энд Хоув Альбион» и швейцарский «Цюрих», но вот уже пару лет специалист сидит без работы. В прошлом году приезжал в Москву в рамках рекламного партнёрства.

Фото : Yu Chun Christopher Wong/Getty Images for Liverpool FC

Защитник: Йон Арне Риисе, 37 лет

Брутальный норвежец не скучает. Поиграв напоследок в Индии, он подался в лыжный спорт и даже принял участие в крупном турнире. Не добившись больших успехов, объявил о начале карьеры агента и временами играет в гольф. Кстати, недавно его родной «Олесунн» посвятил ему памятник.

Защитник: Джими Траоре, 38 лет

Малиец покинул Англию спустя год после победы в ЛЧ. Клубов подобного уровня в его карьере больше не было. В 2014-м решил доигрывать за океаном в «Сиэтл Саундерс». Джими до сих пор остаётся в США и работает помощником тренера.

Полузащитник: Стивен Джеррард, 37 лет

Легендарный капитан «красных» так и не сыграл ни одного матча за другой европейский клуб. После пары сезонов в «ЛА Гэлакси» последовало возвращение в «Ливерпуль», где он работал тренером в юношеской команде. Недавно шотландский «Рейнджерс» объявил о его назначении на пост главного тренера по окончании сезона. Теперь Стив — красно-синий.

Полузащитник: Хаби Алонсо, 36 лет

Испанец после «Ливерпуля» поиграл в «Реале» и «Баварии». В 2017-м закончил карьеру в Мюнхене и объявил, что намерен стать тренером. Говорил о желании вернуться в «Реал Сосьедад», но пока больше разговоров о его разбирательстве с испанской полицией по делу о неуплате налогов.

Полузащитник: Харри Кьюэлл, 39 лет

Австралиец заканчивал на родине. Транзитом через Катар. Пару лет назад решил начать тренерскую карьеру. Стартовал с «молодёжки» Уотфорда, но провалился и потерял пост. Второй шанс выдался во второй английской лиге, где его «Кроули Таун» не пробился даже в первую десятку.

Фото : James Williamson — AMA/Getty Images

Полузащитник: Владимир Шмицер, 45 лет

Шмицер закончил карьеру давным-давно. В 2007-м он вернулся в родную пражскую «Славию», а уже в 2009-м замученный травмами игрок решил заканчивать с футболом. Тренером чех не стал, а в последнее время работал послом проекта «Футбол против расизма».

Полузащитник: Луис Гарсия, 39 лет

Двоюродный брат экс-зенитовца Хави Гарсии сменил уйму клубов из разных стран. Заканчивалось всё отборной экзотикой – Мексика, Австралия, Индия. Недавно пошёл учиться на тренера вместе с бывшими партнёрами по сборной Испании.

Рауль, Хави и несколько экс-игроков сборной Испании поступили в школу тренеров

Нападающий: Милан Барош, 36 лет

Ещё один футболист, который после «Ливерпуля» сменил кучу клубов. Вы не поверите, но Барош до сих пор играет в футбол на родине – за «Баник» из Остравы. В этом сезоне он даже забил девять мячей, хоть и оказывался на скамейке в последних матчах. Заканчивать пока вроде бы не собирается.

Нападающий: Джибриль Сиссе, 36 лет

По части смены клубов даже Барошу далеко до Сиссе. Француз пустился во все тяжкие, добравшись даже до краснодарской «Кубани». Джибриль несколько раз завершал карьеру, но потом снова возобновлял. В последний раз – ради «Ивердон Спорт», клуба третьего швейцарского дивизиона. А ведь планировал стать диджеем.

Главный тренер: Рафаэль Бенитес, 58 лет

Сделав себе имя в «Ливерпуле», Рафа тренировал ряд топ-клубов Европы. Неожиданно для многих последней его командой стал «Ньюкасл». С ним он вылетел в первую лигу, вернулся обратно, а теперь сидит без работы. Слухи отправляли его в «Зенит», но пока это мало похоже на правду.