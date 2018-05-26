Лига чемпионов. Финал. «Реал» — «Ливерпуль». LIVE

«Реал» — «Ливерпуль». Текстовая трансляция
21:40. Церемония открытия. Видео.
21:36. Григорий Телингатер готов к матчу.
21:35. Дуа Липа поёт перед началом матча. Немного её фото.
21:30. «Реал» и «Ливерпуль» прибыли на стадион «Олимпийский».
21:25. Перед финалом Лиги чемпионов в Киеве возле стадиона «НСК Олимпийский» прошла акция в поддержку осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.
21:22. Ещё видео от Григория Телингатера.
21:20. Состав «Ливерпуля».
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Джан, Лаллана, Соланке.
21:20. Заявка «Реала» на финал.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Начо, Тео, Васкес, Асенсио, Ковачич, Бэйл.
21:18. Персональные поклонники Салаха.
21:17. И ещё видео из Киева.
21:16. Ещё немного видео.
21:15. Подключаем еще одного нашего корреспондента — Григория Телингатера.
21:10. Продолжаем гулять по Киеву с Олегом Лысенко.
21:05. Ещё немного испанских болельщиков в Киеве.
21:00. Павел Пучков подобрал самые интересные факты о грядущем финале.
20:55. Фото из Киева.
20:50. Сергей Титов считает, что лучший игрок «Ливерпуля» — не Салах. Читаем про Фирмино.
20:40. Материал про последнюю победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
20:30. Что сейчас просиходит в Киеве? Рассказывает наш корреспондент Олег Лысенко.
20:20. А вот здесь рассказываем о том, за кого будут болеть игроки сборной России, которые готовятся в Австрии к чемпионату мира.
20:15. Ещё немного на тему боления. За кого будут переживать в матче известные футбольные люди?
20.00. Добрый вечер всем, кто сегодняшним вечером решил следить за финалом Лиги чемпионов с помощью «Чемпионата». Надеемся, что вам будет не скучно.
Начинаем с опроса.
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И ещё один опрос.
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