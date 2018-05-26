Лига чемпионов. Финал. «Реал» — «Ливерпуль». LIVE

«Реал» может выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд. Сумеет ли «Ливерпуль» помешать Роналду и К? Онлайн-трансляция.

«Реал» — «Ливерпуль». Текстовая трансляция

21:40. Церемония открытия. Видео.

21:36. Григорий Телингатер готов к матчу.

21:35. Дуа Липа поёт перед началом матча. Немного её фото.

Красота дня. Девушка, которая споёт на финале Лиги чемпионов Кто выступит «на разогреве» у «Реала» и «Ливерпуля»?

21:30. «Реал» и «Ливерпуль» прибыли на стадион «Олимпийский».

21:25. Перед финалом Лиги чемпионов в Киеве возле стадиона «НСК Олимпийский» прошла акция в поддержку осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.

21:22. Ещё видео от Григория Телингатера.

21:20. Состав «Ливерпуля».

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.



Запасные: Миньоле, Клайн, Клаван, Морено, Джан, Лаллана, Соланке.

21:20. Заявка «Реала» на финал.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Роналду, Бензема.



Запасные: Касилья, Начо, Тео, Васкес, Асенсио, Ковачич, Бэйл.

21:18. Персональные поклонники Салаха.

21:17. И ещё видео из Киева.

21:16. Ещё немного видео.

21:15. Подключаем еще одного нашего корреспондента — Григория Телингатера.

21:10. Продолжаем гулять по Киеву с Олегом Лысенко.

21:05. Ещё немного испанских болельщиков в Киеве.

21:00. Павел Пучков подобрал самые интересные факты о грядущем финале.

45 фактов о киевском финале Лиги чемпионов, которые вы обязаны знать Запомните их все и будете королем во время просмотра матча.

20:55. Фото из Киева.

20:50. Сергей Титов считает, что лучший игрок «Ливерпуля» — не Салах. Читаем про Фирмино.

Лучший игрок «Ливерпуля». Это не Мохамед Салах Сергей Титов – о Роберто Фирмино.

20:40. Материал про последнюю победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль»–2005: где они сейчас Совершали камбэк до того, как это стало мейнстримом.

20:30. Что сейчас просиходит в Киеве? Рассказывает наш корреспондент Олег Лысенко.

Красные в городе! В чём «Ливерпуль» уже превзошёл «Реал» Что происходит в Киеве за считаные часы до финала Лиги чемпионов.

20:20. А вот здесь рассказываем о том, за кого будут болеть игроки сборной России, которые готовятся в Австрии к чемпионату мира.

«Зидан — лучший и уникальный». За кого игроки сборной будут болеть в финале ЛЧ Черышев – за «Реал», а Габулов будет следить за Салахом.

20:15. Ещё немного на тему боления. За кого будут переживать в матче известные футбольные люди?

Вопрос дня. За кого вы сегодня: за «Реал» или «Ливерпуль»? Фурсенко и Дзюба за «Реал», Черчесов и Геркус — за «Ливерпуль». А за кого будете болеть в финале вы?

20.00. Добрый вечер всем, кто сегодняшним вечером решил следить за финалом Лиги чемпионов с помощью «Чемпионата». Надеемся, что вам будет не скучно.

Начинаем с опроса.

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И ещё один опрос.

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