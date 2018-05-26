Фурсенко и Дзюба за «Реал», Черчесов и Геркус — за «Ливерпуль». А за кого будете болеть в финале вы?

Вопрос дня. За кого вы сегодня: за «Реал» или «Ливерпуль»?

Совсем скоро в Киеве состоится главное событие европейского клубного футбола – финал Лиги чемпионов. В случае победы «Реал» установит новый рекорд: никто ранее не брал три «ушастых» подряд. Увидим мы и противостояние одного из лучших игроков планеты и футболиста, серьёзно претендующего на такое звание – Криштиану Роналду против Мохамеда Салаха. За кого же переживать?

Андрей Семёнов, защитник сборной России:

— Я за «Ливерпуль». Мне нравится его новый футбол! К тому же просто не люблю «Реал».

Фёдор Чалов, нападающий сборной России:

— Скорее, я за «Реал», но не расстроюсь победе «Ливерпуля». В этом розыгрыше он заслужил победы не меньше, чем мадридский клуб.

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Александр Головин, полузащитник сборной России:

— Болеть буду за «Реал». Смотреть будем вместе с Чаловым. Буду болеть за мадридский клуб, потому что с детства за них болею.

Артём Дзюба, нападающий сборной России:

— «Реал», конечно. Это более мастеровитая команда. А «Ливерпуль» для «Реала» — вообще самый удобный соперник. Клопп любит игру на контратаках, что для «Реала» кстати. Трио Бензема-Бэйл-Роналду — очень быстрое и атлетичное.

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Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака»:

— Болеть ни за кого не буду, не «Спартак» же играет.

Роман Зобнин, полузащитник сборной России:

— Чуть больше хочется, чтобы выиграл «Ливерпуль». «Реал» уже слегка поднадоел. К тому же, против «Ливерпуля» мы играли.

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Александр Ташаев, полузащитник сборной России:

— Сегодня буду болеть за «Ливерпуль», потому что болею за «Барсу». Ну, и «Ливерпуль» крут в этом году: очень классная команда у Клоппа получилась.

Илья Геркус, президент «Локомотива»:

— Я сейчас в Киеве. Болею за «Ливерпуль», так как всегда за них! YNWA!

Сергей Фурсенко, президент «Зенита»:

— Я за «Реал». Я всегда за него болею. Матч собираюсь смотреть дома с семьёй.

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Владимир Гранат, защитник сборной России:

— Болеть буду за «Реал», потому что там Зидан.

Илья Кутепов, защитник сборной России:

— Я за «Реал», потому что поспорил. С кем? А это уже наш маленький «семейный» секрет. Большего раскрыть не могу.

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

— Буду болеть за футбол. Посмотрим, чем смогут удивить команды. Мне симпатичны и Клопп, и Зидан. Зидан — выдающийся футболист, выдающийся тренер. Клопп был хорошим футболистом, тренер тоже выдающийся.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— В этом году я хочу отметить команду, которая преподнесла сюрприз – «Ливерпуль». Он разительно отличался качеством игры и философией Клоппа, когда тактика подкреплялась творчеством игроков. Эта атакующая концепция придавала атаке нестандартности. Шансы на победу «Ливерпуля» достаточны, его атака создаст проблемы обороне «Реала».

Фёдор Кудряшов, защитник сборной России:

— Всё-таки чуть больше я за «Реал». Надеюсь, посмотрим матч все вместе в сборной на большом экране.

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА:

— Буду болеть за «Ливерпуль» – из-за Клоппа. Он один из моих любимых тренеров.

Во время работы в «Кубани» я как-то инкогнито съездил в Испанию на сбор дортмундской «Боруссии». Со мной тогда находился отправленный на тот момент в отставку Клаудио Раньери, перед тем как он принял «Лестер».



Ведение тренировочного процесса Клоппом не может не вызывать уважения. Это просто супер: такие скорости на тренировке, и при этом команда не устает от того, что предлагает тренер.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

— Я за англичан! Буду смотреть матч у себя в номере.

Кто выиграет Лигу чемпионов? Опрос «Ливерпуль» не выигрывал Лигу чемпионов много лет, «Реал» побеждал в двух предыдущих розыгрышах. Чья возьмёт?

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»:

— Мой прогноз: «Ливерпуль» выиграет у «Реала» 2:1. Финал смотрю в ресторане с женой.

Павел Погребняк, форвард «Тосно»:

— Я ждал эту пару в финале Лиги чемпионов. «Реал» не нуждается в представлении, а «Ливерпуль» показывает лучший футбол в этом году. Их тройка впереди, которая делает результат, очень впечатляет. Ждал Клоппа, который мне очень симпатичен как тренер. За такого тренера надо умирать на поле.



Болеть буду за английский клуб. С одной стороны, хочется, чтобы «Реал» сделал рекордный хет-трик в завоевании Лиги чемпионов. С другой стороны, хочется, чтобы «Ливерпуль» выиграл. И Салах, и Клопп заслужили.



Смотреть финал будем с братьями, в мужской семейной компании. Думаю, всё закончится в основное время. Цена слишком высока, чтобы играть в открытый футбол. Но эти команды по-другому не умеют, поэтому будет зрелищный матч»

«Я ждал эту пару в финале Лиги чемпионов. «Реал» не нуждается в представлении, а «Ливерпуль» показывает лучший футбол в этом году. Их тройка впереди, которая делает результат, очень впечатляет. Ждал Клоппа, который мне очень симпатичен как тренер. За такого тренера надо умирать на поле.



Болеть буду за английский клуб. С одной стороны, хочется, чтобы «Реал» сделал рекордный хет-трик в завоевании Лиги чемпионов. С другой стороны, хочется, чтобы «Ливерпуль» выиграл. И Салах, и Клопп заслужили.



Смотреть финал будем с братьями, в мужской семейной компании. Думаю, всё закончится в основное время. Цена слишком высока, чтобы играть в открытый футбол. Но эти команды по-другому не умеют, поэтому будет зрелищный матч.