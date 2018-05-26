Слёзы Салаха, ляпы Кариуса и шедевр Бэйла – этот финал вы точно не забудете!

Для испанского футбола Киев уже особенный город. Шесть лет назад сборная этой страны успешно отстояла в столице Украины звание чемпиона Европы, а теперь свой континентальный титул на берегах Днепра надлежало защитить самому титулованному клубу Пиренейского полуострова. Общей в этих двух историях была фигура одного человека – капитана «бланкос» Серхио Рамоса. Только он выходил на поле «Олимпийского» тогда и сейчас. На его опыт и удивительное умение выстреливать в решающих матчах поклонники «Реала» очень рассчитывали.

Год назад в Кардиффе мадридский гранд стал первым уникумом Лиги чемпионов, выигравшим трофей дважды подряд. Соответственно, трижды без перерыва его тем более никто не брал. Сливочные явились в Киев исполненными желания и этому достижению присвоить собственное имя. По крайней мере, поклонники «Реала», кажется, и мысли не допускали о возможной неудаче. Невзирая на ощутимый численный перевес британцев, они излучали твёрдую уверенность в успехе своего предприятия.

Оснований для оптимизма у номинальных хозяев финала было более чем достаточно. Загибаем пальцы: а) люди (Зидан благополучно довёз до Киева всех лидеров); б) опыт (у этой банды столько больших матчей было, что одним лишним её не напугать; в) статистика (после реформы чемпионского турнира количество финалов у «Реала» строго совпадало с числом трофеев – по шесть).

«Ливерпуль» в этой паре объективно котировался ниже. Но в этом-то и заключалось его преимущество над фаворитом. Неспроста на предматчевой пресс-конференции красных звучали шутки и смех и несколько раз, причём разными людьми, словно заклинание, произносилась фраза: «Получить удовольствие от игры». В то время как «Реал» вынужден был справляться с колоссальным моральным грузом ответственности и ожиданий, его соперник чувствовал себя раскрепощённо. Ну, или умело имитировал расслабленность и спокойствие. Так или иначе, Клопп проделал огромную психологическую работу со своими футболистами.



Её плоды были отчётливо видны в первом тайме. Будет преувеличением сказать, что «Ливерпуль» вчистую переиграл соперника, но он и в созидании выглядел проворнее, изобретательнее, и в завершении – острее. Несколько полётов наяву Кейлору Навасу совершить пришлось.



Но главный эпизод первого тайма произошёл при участии других персоналий. Столкновение с Серхио Рамосом дорого стоило Салаху. Получив оперативную помощь от докторов, Мохамед вернулся на поле, но уже следующее единоборство оказалось для него последним в сезоне. Глядя, как слёзы катятся из глаз их любимого Фараона, поклонники «Ливерпуля» плакали вместе с ним. Даже неисправимый весельчак и оптимист Клопп в этот момент выглядел откровенно растерянным. Лишиться в главном матче сезона – а, возможно, и жизни – своего лучшего игрока – что может быть обиднее для тренера? У наставника сборной Египта Эктора Купера в этот момент тоже, должно быть, противно засосало под ложечкой…

«Реал» выиграл ЛЧ в третий раз подряд. Кариуса утешают. Как это было Салах и Карвахаль покинули поле из-за травм, Бэйл забил супергол — как Роналду «Ювентусу». А Кариус совершил два невообразимых ляпа.

«Реал» тоже не дотянул до перерыва первоначальным составом, но, при всём уважении и сочувствии к Дани Карвахалю, тяжесть потерь оказалась несопоставимой. Если Мадрид внешне невозмутимо пережил размен одного защитника на другого, то «Ливерпуль», и это было заметно, как-то разом сник, морально раздавленный несчастьем своего лидера. Испанцы, эти свирепые футбольные конкистадоры, изменение настроения противника чутко уловили – и ринулись добивать, пока не пришёл в чувство.



На счастье «Ливерпуля», лайнсмен оказался зорким малым и углядел крошечный офсайд у Бензема в момент воздушного налёта Роналду. Иначе на душе у красных стало бы совсем паршиво.

Второй за вечер коллективный вздох облегчения прокатился по красным трибунам после залпа Иско в перекладину. И всё-таки своей локальной цели «Реал» добился. Не использовав действительно убойный, 100-процентный момент, он организовал, возможно, самый комичный гол евросезона. Кариус так спешил ввести мяч в игру после неточной передачи Модрича, что весь – ну, почти весь – мир насмешил. Только Ливерпулю не хохотать – рыдать впору было. Кариус просто выронил мяч на бутсу маячившему поблизости Бензема, и тот в касание направил его в сетку. Оснований для отмены ещё одного гола Карима у судьи не было.



Как ни странно, ляпсус собственного кипера не вогнал англичан окончательно в ступор – наоборот, вывел из него. Словно прогнав тяжёлые мысли, они вновь устремились вперёд и довольно оперативно сравняли счёт. Ловрену удалось невозможное – перевисеть в воздухе летучего Рамоса, и Мане оставалось только не промахнуться с пары метров. Он и не промахнулся.

Зидан моментально отреагировал на неприятность – заменой Иско на Бэйла. И попал точно в яблочко! Валлийцу хватило трёх минут, чтобы отблагодарить тренера за сделанный выбор. Да как! У шедевра Криштиану туринского производства появился достойный конкурент. Удар Бэйла через себя не уступил ему с эстетической точки зрения, а в плане важности, пожалуй, что и превзошёл.



Бедный, бедный Кариус! На этом его злоключения не закончились. У каждого бывают моменты, когда всё, решительно всё валится из рук. Не у каждого это происходит в самый важный момент карьеры. Кариусу в этом отношении чудовищно не повезло. Третий гол «Реала» вышел не менее издевательским для него, чем первый. После дальнего и достаточно прямолинейного удара Бэйла Кариус только мазнул по мячу ладонями, и всё всем стало ясно.



Легендарная You'll never walk alone от великодушных британских болельщиков в этот раз звучала и персонально для него. Только легче от этого Кариусу вряд ли станет. Финальный свисток он встретил лежа ничком на газоне, в отчаянии обхватив голову руками.



А «Реал» ликовал. Он приехал за третьим подряд чемпионским кубком – и он его взял. Король не умер — он продолжает править! Девиз этого мая — «Hala Madrid!». Как, впрочем, и прошлого, и позапрошлого…