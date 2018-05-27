Салах, Карвахаль, Буффон, Иньеста, Кокорин… Как плачут мужчины

Мохамед Салах и Даниэль Карвахаль
По ходу финального матча Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» сразу два игрока покидали поле в слезах. Сперва «Ливерпуль» потерял своего лидера Мохамеда Салаха. Египетский нападающий получил травму плеча в единоборстве с Серхио Рамосом и не смог продолжить встречу. Это случилось на исходе получаса, а на 37-й минуте рыдал, вставая с газона, защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль. Попытка поддержать атаку закончилась для испанца повреждением. Зато после финального свистка Карвахаль наверняка чувствовал гораздо более счастливым человеком, чем Салах, ведь его команда выиграла трофей.
Лорис Кариус
Ну вы сами всё видели. Человек, который забил сам себе два гола в финале Лиги чемпионов — это уникальное явление. Такого раньше не было.
Димитри Пайет
Французский полузащитник попал в похожую историю в недавнем финале Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико». У Пайета были мокрые глаза из-за того, что он усугубил травму и попросил замену ещё в первом тайме. Без ключевого игрока «Марсель» совсем растерялся в противостоянии с соперником уровня плей-офф Лиги чемпионов, потерпев в результате крупное поражение.
Неймар
Нападающему «ПСЖ» и сборной Бразилии повезло: он не пропустит чемпионат мира. Возможно, из-за этой мысли Неймар покидал поле в слезах, когда получил травму в матче с «Марселем». Всё оказалось не так страшно, однако в ответной встрече с «Реалом» в Лиге чемпионов и вообще в концовке сезона бразилец парижанам не помог. Восстанавливался на родине, весело глядя на стороны на победы «ПСЖ» в чемпионате и Кубке Франции.
Габриэл Жезус
Травма довела до слёз и партнёра Неймара по сборной Бразилии – нападающего Габриэла Жезуса. За день до наступления нового года молодой игрок «Манчестер Сити» выбыл из строя, так как повредил связку колена в матче с «Кристал Пэлас». К счастью, и Габриэл Жезус не рисковал пропустить чемпионата мира. Он восстановился менее чем за два месяца.
Джанлуиджи Буффон
Великий голкипер не сумел справиться с эмоциями, покидая поле в матче «Ювентус» – «Верона». Буффон прощался с туринским клубом и его болельщиками после 17 лет в «Ювентусе». Казалось, 40-летняя легенда хотел пожать руку каждому, кто находился в этот день на трибунах, перед уходом в раздевалку.
Андрес Иньеста
Иньеста, как и Буффон, плакал из-за прощания с командой своей жизни. Испанский полузащитник выиграл с «Барселоной» миллион трофеев, но самым трогательным получился последний финал – кубковый с «Севильей». Фанаты устроили Иньесте овации. Аплодировали даже болельщики соперника. Тут бы любой не сдержался!
Доменико Кришито
Эмоциональные прощания продолжит история из российской Премьер-Лиги. Итальянский защитник Доменико Кришито покинул «Зенит» после семи сезонов в петербургском клубе. В концовке матча со «СКА-Хабаровск» капитан со слезами на глазах уступил место юному коллеге по амплуа Илье Скоботову.
Александр Кокорин
Ещё один игрок «Зенита», пустивший скупую мужскую слезу – Александр Кокорин. Правда, у нападающего была совсем другая причина для этого: боль и разочарование. Кокорин получил тяжёлую травму в самом начале домашней игры 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» и быстро понял, что не поможет ни «Зениту» на финише сезона, ни сборной России на чемпионате мира.
Олег Шатов
Олег Шатов плакал на скамейке запасных «Краснодара», но тоже в Петербурге и из-за связи с «Зенитом». Арендованного краснодарским клубом у петербургского полузащитника «накрыло» после гола в ворота команды Роберто Манчини. Шатов доказывал итальянцу, что тот допустил ошибку, отказавшись от его услуг. Голы от Шатова и Артёма Дзюбы в Туле лишили «Зенит» Лиги чемпионов. Правда, Дзюба не рыдал.
Саломон Рондон
Бывший нападающий «Зенита» тоже сильно переживал из-за травмы, но не собственной. При попытке выбить мяч венесуэлец, выступающий за «Вест Бромвич», сломал ногу игроку «Эвертона» Джейми Маккарти и был шокирован этим обстоятельством. Осознав, что случилось, Рондон заплакал прямо на поле. Утешал его главный тренер.