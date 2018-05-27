«Роналду должен остаться!» Клопп, Зидан и Бэйл – о финале ЛЧ

Даже после такого потрясения, как второй проигранный финал Лиги чемпионов (первый был с «Боруссией»), Юрген Клопп не утратил способности шутить. Пару раз предводитель «Ливерпуля» заставил улыбнуться конференц-зал киевского «Олимпийского». Чего ему это стоило – знает только сам Юрген. Но ещё один плюсик в глазах общественности немец заработал – за немецкое самообладание и выдержку.
— Сочувствуем вам, Юрген. Ключевой момент матча – травма Салаха?
— Прежде всего хочу поздравить «Реал» Мадрид с победой в Лиге чемпионов. Да, это был важный момент. В футболе не всегда проигрываешь, потому что ты худший. Нам сильно не повезло, когда Мохамед упал. Похоже, у него серьёзная травма плеча. Ребят этот эпизод шокировал. «Реал» попробовал этим воспользоваться, но мы сохранили к перерыву счёт 0:0, взяли себя в руки. А потом получили эти странные голы…
— Кошмар начался с травмы Салаха?
— Это был очень плохой момент и для нас, и для него. Это часть спорта, которая мне не нравится, но с этим ничего не поделаешь. Не знаю, как мы сыграли бы с Салахом, никто этого не знает. Но все видели, что в первые полчаса мы играли в хороший футбол, создавали моменты, оказывали давление на соперника. Но в итоге уступили – 1:3. Через 10 лет никто не вспомнит – как. Все будут помнить результат.
— Диагноз Салаху уже поставлен?
— Он сейчас в клинике на рентгене. У него повреждено плечо или хребет. Первые прогнозы не очень оптимистичные.
— «Реал» выиграл, потому что в состоянии платить за игроков и игрокам больше «Ливерпуля»?
— Мне бы хотелось ответить отрицательно… У них действительно классные футболисты. Бэйл забил фантастический гол, было попадание в перекладину. В таких играх важен фактор везения, а от нас удача отвернулась сегодня. Когда столько и сразу на тебя сваливается, в голову лезут мысли: «Почему? За что всё это нам?». Как бы то ни было, результат не изменить. Остаётся только принять его.
— И всё-таки. Вам противостояли сегодня большие деньги или просто хорошая команда?
— Это была игра в футбол. Мы точно так же, как и «Реал», покупаем и продаём игроков. Возможностей для этого у нас чуть меньше, но меня это устраивает. Если бы всё пошло не так плохо, если бы не совершили столько ошибок, могли бы и выиграть. Но всё пошло так, как пошло.
— Вы уже имели беседу с Кариусом?
— Несколькими словами обменялся. Сейчас не о чем говорить. Я ему сочувствую. Кариус совершил ошибки – я это знаю, он знает, вы знаете. Очевидно, что сегодня был не его вечер. Но мы с этим справимся.
— Вы считаете, что у этого «Реала» невозможно выиграть?
— Нет.
— Если бы был второй шанс, что-то изменили бы?
— Мне нравится вопрос. Ответ: нет.
— Как вы себя сейчас чувствуете?
— Не могу сказать, что хорошо. Но я стараюсь оставаться профессионалом, как бы трудно это порою ни было. Мне скоро исполнится 51 года, я знаю, каково выигрывать и проигрывать важные матчи. Самое тяжёлое – это вечер после игры. Мы поедем домой в скверном настроении.
Первым от «Реала» на встречу с прессой пришёл Гарет Бэйл – в качестве лучшего игрока матча.
— Это вашим лучшие голы в карьере?
— Наверное, да. Сегодня мечты сбылись. Раньше у меня тоже были неплохие голы, но я всегда стремлюсь к большему. Безумно рад отличиться в таком важном матче.
— Можете описать свои голы?
— Марсело набросил мне мяч, и я подумал: «Почему бы не попробовать пробить?». Получилось красиво. Во втором эпизоде вратарю не повезло – он совершил ошибку.
— Что почувствовали, когда узнали, что начнёте матч в запасе?
— Конечно, я был разочарован. Мне хотелось начать игру в основе. Но я профессионал и подчиняюсь интересам команды. Когда выходишь на поле, всегда стараешься помочь ей.
Главное, что мы выиграли и принесли этот кубок Мадриду.
— До матча вы говорили, что не время размышлять о будущем. Теперь – пора?
— Я всегда хотел и хочу играть еженедельно. Мне кажется, я этого заслуживаю. У меня ещё достаточно времени, чтобы подумать о будущем. Посмотрим.
— Если не «Реал», то АПЛ?
— Мне нужно сесть с агентом, поговорить. Сейчас ничего не могу сказать. Может быть, останусь, а может быть, и нет.
«Пьют», — многозначительно протянул коллега в ожидании главного идейного вдохновителя последних успехов «Реала». Кто-то, возможно, уже и праздновал – только не Зидан. Месье Зизу прибыл на брифинг «ни в одном глазу». Сама серьёзность и сосредоточенность – будто не он только что выиграл третью подряд Лигу чемпионов.
— Вы уже сравнивали свой знаменитый гол «Байеру» с «ножницами» Криштиану. Сравните его теперь с шедевром Бэйла.
— Не могу сказать, что какой-то гол лучше, а какой-то хуже. Каждый из них имеет огромное значение для истории клуба. Но поскольку гол Бэйла самый свежий, то он и более важный, чем мой.
— Роналду только что намекнул, что может покинуть «Реал». Он останется или нет?
— Я не думаю об этом сейчас. Мы думаем о настоящем – о матче, о своём выдающемся достижении. Так или иначе Криштиану должен остаться в «Реале». Сегодня он сказал одно, а через несколько дней, может быть, скажет другое.
— Вы достигли всего в Лиге чемпионов и как игрок, и как тренер. Эмоции от этих побед отличаются?
— Мне страшно нравится то, что я делаю. Не могу сказать, в каком качестве я наслаждался футболом больше – раньше игроком или сейчас тренером. Меня радует эта непрерывность.
— Означает ли третий подряд триумф «Реала» в Европе, что чемпионат Испании сегодня лучший в мире?
— Как по мне, испанская лига является самой напряжённой и интересной в мире. Мне такой футбол больше всего нравится.
— Что вам сказали на поле Перес и Клопп?
— Просто поздравили. Клопп быстро это сделал, у президента было чуть больше времени.
— В чём же всё-таки ваш секрет – личный и командный?
— Нет секрета. Составляющие успеха – работа и талант. У этой команды много энтузиазма. Благодаря этому мы смогли сделать то, что до нас никто не делал.
— Карвахаль плакал на поле. Поговорили с ним в раздевалке?
— Он и в раздевалке не мог сдержать слёз. Мне очень жаль, что так вышло. В перерыве поговорил с Дани немного, подбодрил. Ребята тоже его поддержали. Но Дани Карвахаль тоже выиграл Лигу чемпионов, это главное.
— Бэйл сегодня высказался о будущем столь же туманно, как и Роналду. Как это понимать?
— Ситуация довольно сложная. Все думают о будущем. Бывает так, что игроки заслуживают большего. Я понимаю желания Бэйла, и не только его. Со своей стороны я как тренер стараюсь делать всё наилучшее для команды.