«Роналду должен остаться!» Клопп, Зидан и Бэйл – о финале ЛЧ

Даже после такого потрясения, как второй проигранный финал Лиги чемпионов (первый был с «Боруссией»), Юрген Клопп не утратил способности шутить. Пару раз предводитель «Ливерпуля» заставил улыбнуться конференц-зал киевского «Олимпийского». Чего ему это стоило – знает только сам Юрген. Но ещё один плюсик в глазах общественности немец заработал – за немецкое самообладание и выдержку.

— Сочувствуем вам, Юрген. Ключевой момент матча – травма Салаха?

— Прежде всего хочу поздравить «Реал» Мадрид с победой в Лиге чемпионов. Да, это был важный момент. В футболе не всегда проигрываешь, потому что ты худший. Нам сильно не повезло, когда Мохамед упал. Похоже, у него серьёзная травма плеча. Ребят этот эпизод шокировал. «Реал» попробовал этим воспользоваться, но мы сохранили к перерыву счёт 0:0, взяли себя в руки. А потом получили эти странные голы…

— Кошмар начался с травмы Салаха?

— Это был очень плохой момент и для нас, и для него. Это часть спорта, которая мне не нравится, но с этим ничего не поделаешь. Не знаю, как мы сыграли бы с Салахом, никто этого не знает. Но все видели, что в первые полчаса мы играли в хороший футбол, создавали моменты, оказывали давление на соперника. Но в итоге уступили – 1:3. Через 10 лет никто не вспомнит – как. Все будут помнить результат.



— Диагноз Салаху уже поставлен?

— Он сейчас в клинике на рентгене. У него повреждено плечо или хребет. Первые прогнозы не очень оптимистичные.

Салах, Карвахаль, Буффон, Иньеста, Кокорин… Как плачут мужчины Слёзы украшают мужчин – в футболе. За последний год мы видели плачущих игроков слишком часто.

— «Реал» выиграл, потому что в состоянии платить за игроков и игрокам больше «Ливерпуля»?

— Мне бы хотелось ответить отрицательно… У них действительно классные футболисты. Бэйл забил фантастический гол, было попадание в перекладину. В таких играх важен фактор везения, а от нас удача отвернулась сегодня. Когда столько и сразу на тебя сваливается, в голову лезут мысли: «Почему? За что всё это нам?». Как бы то ни было, результат не изменить. Остаётся только принять его.



— И всё-таки. Вам противостояли сегодня большие деньги или просто хорошая команда?

— Это была игра в футбол. Мы точно так же, как и «Реал», покупаем и продаём игроков. Возможностей для этого у нас чуть меньше, но меня это устраивает. Если бы всё пошло не так плохо, если бы не совершили столько ошибок, могли бы и выиграть. Но всё пошло так, как пошло.



— Вы уже имели беседу с Кариусом?

— Несколькими словами обменялся. Сейчас не о чем говорить. Я ему сочувствую. Кариус совершил ошибки – я это знаю, он знает, вы знаете. Очевидно, что сегодня был не его вечер. Но мы с этим справимся.

Кто он такой, Лорис Кариус? Главное о вратаре «Ливерпуля», который шокировал мир 6 фактов о главном антигерое финала ЛЧ, некоторые из которых вас удивят.

— Вы считаете, что у этого «Реала» невозможно выиграть?

— Нет.



— Если бы был второй шанс, что-то изменили бы?

— Мне нравится вопрос. Ответ: нет.



— Как вы себя сейчас чувствуете?

— Не могу сказать, что хорошо. Но я стараюсь оставаться профессионалом, как бы трудно это порою ни было. Мне скоро исполнится 51 года, я знаю, каково выигрывать и проигрывать важные матчи. Самое тяжёлое – это вечер после игры. Мы поедем домой в скверном настроении.



Первым от «Реала» на встречу с прессой пришёл Гарет Бэйл – в качестве лучшего игрока матча.



— Это вашим лучшие голы в карьере?

— Наверное, да. Сегодня мечты сбылись. Раньше у меня тоже были неплохие голы, но я всегда стремлюсь к большему. Безумно рад отличиться в таком важном матче.



— Можете описать свои голы?

— Марсело набросил мне мяч, и я подумал: «Почему бы не попробовать пробить?». Получилось красиво. Во втором эпизоде вратарю не повезло – он совершил ошибку.



— Что почувствовали, когда узнали, что начнёте матч в запасе?

— Конечно, я был разочарован. Мне хотелось начать игру в основе. Но я профессионал и подчиняюсь интересам команды. Когда выходишь на поле, всегда стараешься помочь ей.



Главное, что мы выиграли и принесли этот кубок Мадриду.



— До матча вы говорили, что не время размышлять о будущем. Теперь – пора?

— Я всегда хотел и хочу играть еженедельно. Мне кажется, я этого заслуживаю. У меня ещё достаточно времени, чтобы подумать о будущем. Посмотрим.



— Если не «Реал», то АПЛ?

— Мне нужно сесть с агентом, поговорить. Сейчас ничего не могу сказать. Может быть, останусь, а может быть, и нет.

Слёзы Салаха, ляпы Кариуса и шедевр Бэйла – этот финал вы точно не забудете! «Реал» снова лучший в Европе. Третий раз подряд!

«Пьют», — многозначительно протянул коллега в ожидании главного идейного вдохновителя последних успехов «Реала». Кто-то, возможно, уже и праздновал – только не Зидан. Месье Зизу прибыл на брифинг «ни в одном глазу». Сама серьёзность и сосредоточенность – будто не он только что выиграл третью подряд Лигу чемпионов.



— Вы уже сравнивали свой знаменитый гол «Байеру» с «ножницами» Криштиану. Сравните его теперь с шедевром Бэйла.

— Не могу сказать, что какой-то гол лучше, а какой-то хуже. Каждый из них имеет огромное значение для истории клуба. Но поскольку гол Бэйла самый свежий, то он и более важный, чем мой.

— Роналду только что намекнул, что может покинуть «Реал». Он останется или нет?

— Я не думаю об этом сейчас. Мы думаем о настоящем – о матче, о своём выдающемся достижении. Так или иначе Криштиану должен остаться в «Реале». Сегодня он сказал одно, а через несколько дней, может быть, скажет другое.



— Вы достигли всего в Лиге чемпионов и как игрок, и как тренер. Эмоции от этих побед отличаются?

— Мне страшно нравится то, что я делаю. Не могу сказать, в каком качестве я наслаждался футболом больше – раньше игроком или сейчас тренером. Меня радует эта непрерывность.



— Означает ли третий подряд триумф «Реала» в Европе, что чемпионат Испании сегодня лучший в мире?

— Как по мне, испанская лига является самой напряжённой и интересной в мире. Мне такой футбол больше всего нравится.

— Что вам сказали на поле Перес и Клопп?

— Просто поздравили. Клопп быстро это сделал, у президента было чуть больше времени.

— В чём же всё-таки ваш секрет – личный и командный?

— Нет секрета. Составляющие успеха – работа и талант. У этой команды много энтузиазма. Благодаря этому мы смогли сделать то, что до нас никто не делал.



— Карвахаль плакал на поле. Поговорили с ним в раздевалке?

— Он и в раздевалке не мог сдержать слёз. Мне очень жаль, что так вышло. В перерыве поговорил с Дани немного, подбодрил. Ребята тоже его поддержали. Но Дани Карвахаль тоже выиграл Лигу чемпионов, это главное.



— Бэйл сегодня высказался о будущем столь же туманно, как и Роналду. Как это понимать?

— Ситуация довольно сложная. Все думают о будущем. Бывает так, что игроки заслуживают большего. Я понимаю желания Бэйла, и не только его. Со своей стороны я как тренер стараюсь делать всё наилучшее для команды.