Травма Салаха сломала всю игру «Ливерпуля». Не только атаку

На самом деле тактический разбор – последнее, что нужно писать после такого матча. «Реал» и «Ливерпуль» выдали слабейший финал Лиги чемпионов по качеству футбола в 2010-х, а весь футбол отодвинули слёзы, драмы, ошибки и разовая позитивная вспышка от Гарета Бэйла. Но драматургия матча напрямую повлияла на качество футбола – игру расколола травма Мохамеда Салаха. Юрген Клопп честно сказал, что после травмы египтянина «Ливерпуль» оказался шокирован и утратил нити игры, но проблема чуть глубже. Заменивший Салаха Адам Лаллана вообще не попал в игру, а план перехода из обороны в атаку оказался разрушен.

Первые полчаса. Когда план «Ливерпуля» работал

Юрген Клопп выбрал единственно верную стратегию, учитывая специфику футбола своей команды и «Реала» – Мадрид настолько гибок, что может подстроиться под любой стиль соперника, перетерпеть и навязать свой, явного оружия против blancos нет. Изначально главное, что могло помочь «Ливерпулю» выиграть финал – агрессивное начало, быстрый гол и мощные контратаки на скорости через зоны крайних защитников. Клопп действительно сделал ставку на агрессивный старт, и игра «Ливерпуля» нравилась тренеру: «Думаю, все видели: первые полчаса мы играли в очень хороший футбол, держали мяч, меняли направления, прессинговали, создавали моменты».

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Часть формулировок Клоппа можно оспорить – так, даже до травмы Салаха «Ливерпуль» контролировал мяч 42,7% времени, что не сочетается со словами об удержании мяча. Но в первые полчаса «Ливерпуль» играл в свой традиционный футбол для весенней Лиги чемпионов – агрессивно прессинговал, накрывая атаки «Реала» до центральных защитников, переходил в атаку за счёт быстрых вертикальных передач и концентрировал своё движение на флангах.

Клопп не стал перестраивать под Мадрид систему игры без мяча – это немного удивительно, учитывая слабости Салаха без мяча и позитивный опыт с переводом на правый фланг Садио Мане в ответном матче с «Манчестер Сити». «Ливерпуль» применил персонально-ориентированный прессинг по Кроосу (его накрывал на приёме мяча Вейналдум) и Модричу (его опекал Милнер), Иско тоже удалось выжать глубоко – план прессинга в центральной зоне сработал. Но из-за хаотичного движения в давлении Салаха «Реал» неоднократно выходил из-под прессинга через диагонали Рамоса на Марсело. На Марсело выбрасывался Александр-Арнольд, а за спиной правого защитника красных уже забегал Криштиану – потенциально это создавало серьёзные проблемы «Ливерпулю». Но когда удавалось взламывать фланг, Ловрен удачно страховал Александра-Арнольда.

Ещё более симптоматичный момент, объясняющий и достоинства, и недостатки прессинга «Ливерпуля». Центр перекрыт – каждого хавбека «Реала» готовы атаковать в момент приёма мяча. Но инсайды прессингуют центральных защитников не слишком дисциплинированно. Салаха это касается в первую очередь: египтянин вылетает на Рамоса, но после его паса Варану застывает в центральной зоне и делает диагональ на фланг логичным вариантом. Ещё дважды Салаха осознанно провоцировал на прессинг Рамос – дожидался встречного движения соперника и закидывал диагональ на Марсело. В таких ситуациях опять же был хорош Ловрен.

Свои атаки «Ливерпуль» также строил через фланги. План Клоппа под Мадрид, вероятно, строился на трёх причинах: 1) при схеме 4-4-2 ромбом ломиться через центр очень наивно, 2) опускавшиеся во фланги Иско (чаще справа) и Криштиану (только слева) недорабатывали без мяча или отпускали соперников, как только были обыграны/отыграны, 3) слабости крайних защитников «Реала» и любовь играть слишком высоко. Ещё сложнее атаковать через центр было из-за персональной ориентировки Бензема по Хендерсону, зато на флангах красные дышали свободно.

Салах единично показал, как Клопп собирался ломать фланг Марсело – египтянин нашёл свободу через две стеночки, отрезавшие и Марсело, и страхующего бразильца Рамоса – но чаще «Ливерпуль» атаковал левым флангом, пользуясь недоработками Иско. В самой опасной атаке красных сыграл ещё один фактор. При ошибках «Реала» на флангах часто вылетает из опорной зоны Касемиро, но если отрезать бразильца пасом, он уже не успеет за ситуацией, а центральная зона перед штрафной останется под контролем сахарного Крооса и не всегда дорабатывающего Модрича. Когда «Ливерпуль» численно насытил левый край, направо сместился Касемиро – его отыграли простой стеночкой, а в его зоне перед штрафной идеально открылся Фирмино. Кроос сыграл в своей типичной манере – изначально не видел Фирмино, а в момент приёма мяча бразильцем застыл. «Реалу» повезло, что Бобби плохо обработал передачу.

Нельзя сказать, что «Ливерпуль» был чудесен и очень много создавал. Но при меньшем владении атаки красных гораздо лучше доходили до конкретики (9-2 по ударам до травмы Салаха). Клопп перекрыл центр поля, его вертикальный футбол работал, а редкие шансы «Реала» возникали после беспечных передач поперёк. Но после одного эпизода игра «Ливерпуля» рухнула.

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Без Салаха игра «Ливерпуля» разбилась

Травма Мохамеда Салаха повлияла на «Ливерпуль» сразу в серии аспектов:

1. Пожалуй, главное, о чём Клопп говорил по ходу сезона: «Больше ли обороняются Фирмино и Мане? Да, больше. Но если вы посмотрите за действиями Фирмино, то увидите, что своими действиями он создаёт пространство для Салаха. Он будто приглашает: «Я закрою эту зону, жди там. Я доставлю тебе мяч». При позиционной обороне Салах располагается выше, чем Мане и Фирмино, но это расчёт на быструю контратаку после перехода мяча к «Ливерпулю». Как только мяч отбирается или перехватывается, Салах уже начинает ускорение. Так было и в финале – в ситуации на скриншоте Салах начинает рывок сразу после отбора, получает пас от Фирмино, ожидавшего мяч в глубине, и сразу пасует под забегание Мане на свободный фланг.

Без Салаха Клопп не нашёл такого игрока. Он перебросил направо Мане, но сенегалец гораздо больше внимания уделяет обороне – после перехода мяча к «Ливерпулю» Мане часто оставался на своей трети поля, глубоко во фланге. Фирмино сохранил свои задачи и цеплялся за мячи в глубине, но быстро доставлять их вперёд банально было некому. Это одна из главных причин, почему вертикальная контригра «Ливерпуля» разладилась.

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2. Вообще не попал в игру Адам Лаллана, вышедший вместо Салаха. Лаллана только в последнем туре АПЛ впервые вышел на поле после травмы, но дело даже не в плохой готовности хавбека. Лаллана – игрок совсем другого склада, в первую очередь полезный в прессинге. До травмы Адам руководил общекомандным движением «Ливерпуля» в прессинге, и потеря Лалланы повлияла на тактический поиск Клоппа по ходу сезона – он специально сажал линию полузащиты пониже, чтобы замаскировать слабости в игре без мяча.

Лаллана так и не понял свою миссию на поле. Во-первых, Адам почти всегда был вдалеке от мяча: он сделал всего 7 передач, набил в них 1 Packing и отрезал 12 соперников на приёме. Для игрока атакующей тройки топ-клуба это слабейшие цифры. Во-вторых, возникло впечатление, что в прессинге Лаллана дублировал Милнера. Несколько раз возникали ситуации, когда Лаллана и Милнер оказывались в одной точке на левом фланге и поочерёдно выбрасывались вперёд-назад, не понимая, кто именно накрывает игрока с мячом. Один из таких моментов – на скриншоте: здесь Милнер и Лаллана внезапно дадут пасу пройти.

3. Как следствие выхода Лалланы и его слабой игры при атаках «Ливерпуля» – Фирмино и Мане не хватило Салаха. Это правда, что Фирмино для красных важнее Салаха в плане черновой работы, конструирования атаки и доставки мяча на ударные позиции, но важная черта «Ливерпуля» – взаимозаменяемость и постоянное движение на передней линии. По ходу сезона неоднократно возникали ситуации, когда один в тройке Мане-Салах-Фирмино (неважно, кто) тащит мяч на скорости, второй забегает и вытягивает за собой защитника соперника, а третий вбегает в созданную зону. Даже в финале у них прошла одна такая атака.

Без Салаха и с Лалланой такого движения не было – Лаллана хорошо понимает игру, но не вписывается в алгоритмы атаки «Ливерпуля». Клоппу нужен ещё один футболист похожего склада, который лучше впишется в структуру контратак. Ну… вроде Набиля Фекира, который вроде как должен перейти из «Лиона» в «Ливерпуль» до чемпионата мира.

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Сесть ниже без Салаха – ошибка Клоппа

Для измерения прессинга «Ливерпуля» до и после травмы Салаха не нужно считать PPDA (тем более цифры внезапно будут обманчивы и покажут, что с 30-й минуты «Ливерпуль» прессинговал выше – это неправда). При Салахе на поле «Реал» сделал 191 пас до центральной линии. За следующий час – 147. Комментарии излишни.

Если проблемы «Ливерпуля» в переходе из обороны в атаку без Салаха читались и были неисправимы из-за короткой скамейки, то прессинг мог стать даже сильнее из-за специфики игры Лалланы. Однако красные сели значительно ниже и дали полузащитникам «Реала» почувствовать себя в своей тарелке, спокойнее разыгрывать мяч. Снизилось персональное давление на Крооса и Модрича. Жоржиньо Вейналдум не стал играть хуже (вообще не согласен с точкой зрения, что голландец провёл слабый матч) – Вейналдум стал играть ниже, что изменило специфику его единоборств. До травмы Салаха Жини провёл 5 из 6 единоборств за центральной линией. После травмы – всего 1 из 3.

Вот типичная для «Ливерпуля» после замены ситуация. Если в стартовые полчаса Вейналдум регулярно накрывал Крооса на приёме мяча, заставляя сразу же откатывать атаку назад к центральным защитникам, то потом голландец (как и вся команда) опустился ниже. Возможно, причина ослабления прессинга – не в травме Салаха, а в специфике матч-плана Клоппа, с активным стартом и постепенным «откатом», но против «Реала» такая структура игры без мяча была убийственна. Ещё порция цифр, подтверждающая тезис: до 25-й минуты Кроос и Модрич сделали на двоих 34 Packing и 0 Impect, после – 140 Packing и 16 Impect. Мадриду дали больше пространства и возможности растягивать защиту, и испанцы ей воспользовались. Хотя голы действительно не вытекали из логики игры.

Несколько тёплых слов о «Реале»

Так получилось, что даже в разрезе тактики финала Лиги чемпионов мы говорим о Зинедине Зидане намного меньше, чем о Клоппе, даже при уникальности достижения Мадрида. Зидан спокойно реагирует на слова в прессе, что он слабый тактик – разбирающаяся публика поймёт, что это не так. Слабый тактик не перестроил бы команду на 4-4-2 ромбом по ходу предыдущего плей-офф Лиги чемпионов. Можно спокойно говорить, что Клопп сам проиграл тактическую дуэль Зидану после замены Салаха (кстати, это будет правдой), но и Зидан сделал ряд важных решений до матча и по ходу.

Если говорить о тактическом плане – это насыщение флангов. «Реал» явно тренировал выход из-под прессинга через диагонали на Марсело и быстрый перевод мяча вперёд, а позиционные атаки строил через фланги. Роль Иско, как бы традиционно свободная, из-за такого плана была изменена: он отвечал за доводку мяча на фланги и сам создавал там численное преимущество. Карта передач Иско подтверждает тезис.

За счёт Иско «Реал» получал численное преимущество на обоих флангах – это тоже заслуга Зидана. Причём изначально его план с Иско в свободной роли не работал. Первые 20-25 минут Иско пришлось несладко, его агрессивно выжимали на свою половину поля в момент приёма мяча, но когда «Ливерпуль» ослабил прессинг, Иско разыгрался. К моменту замены Иско был лучшим игроком «Реала» по PackingFT, Impect и количеству отрезанных соперников на приёме мяча – то есть самым влияющим на командное продвижение мяча. А своими открываниями для дальнейшей доставки мяча на фланги Иско создал два шанса, для Бензема (удар из штрафной) и Криштиану (головой после кросса, который Иско подготовил и сам сделал).

Сыграла и замена Зидана – убрать Иско, выпустить Гарета Бэйла и перестроиться на 4-3-3. Дело не в голах: во-первых, «Реал» полноценно отзеркалил схему соперника (ключевое при таком приёме – преимущество игроков над соперниками в классе, у Мадрида оно было на большинстве позиций), во-вторых, Зидан дополнительно насытил проблемную зону Лалланы, плохо работавшего даже без мяча. Лаллана часто сваливался в центр, из-за чего Бэйл оставался 1v1 против Робертсона, а встречать его над линией защитников было некому. Перед третьим голом «Реала» это сыграло: Лаллана свалился в центр, и Бэйла до удара никто не накрыл.

Ну и здесь нужен отдельный абзац имени Карима Бензема, в которого Зинедин Зидан всегда верил и ставил в состав на все важные матчи. Уже неоднократно говорилось и писалось, что работа Бензема без мяча важнее, чем с мячом, и француз снова это доказал. Опускаясь в глубину, Бензема тоже создавал численный перевес «Реала» на флангах, а оттуда мог сам потащить мяч через центр (как в конце первого тайма). А его работа в прессинге часто недооценивается, но после гола в финале ЛЧ её точно стоит пересмотреть. Понятно, что в голе все обвиняют Лориса Кариуса – но лучше обратите внимание на то, как Бензема мешал вратарю ввести мяч в игру и пошёл в прессинге до конца. Это не просто везение.

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