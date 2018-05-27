Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Как Рамос оставил «Ливерпуль» без лидера – в мгновениях финала Лиги чемпионов
Давайте ещё раз переживём главные моменты финала главного европейского турнира.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который побеждал в Лиге чемпионов в составе «Милана» в 2003 году, удостоился чести вынести трофей чемпионата перед началом матча.
Андрей Шевченко
Фото
: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Перед началом матча британская поп-звезда Дуа Липа выступила с одним из своих самых известных хитов “New Rules”.
Дуа Липа
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
На 30-й минуте матча «Ливерпуль» потерял своего ключевого игрока – после столкновения с Серхио Рамосом поле в слезах покинул Мохамед Салах, который получил травму плеча.
Серхио Рамос и Мохамед Салах
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Мохамед Салах
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Через семь минут Даниэль Карвахаль получил серьёзное повреждение и также не смог сдержать эмоции.
Даниэль Карвахаль
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Криштиану Роналду поддержал Мохамеда Салаха – он, как никто, знает, каково это получать травму в финале.
Криштиану Роналду и Мохамед Салах
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
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Казусная ошибка голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса привела к голу Карима Бензема.
Лорис Кариус
и Карим Бензема
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Гарет Бейл повторил за Криштиану Роналду и забил шикарный гол через себя, а позже отличился дублем. И снова грубо ошибся Кариус.
Фото: David Ramos/Getty Images
Гарет Бэйл
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Не обошлось без происшествий – в конце матча выбежавший болельщик на поле помешал атаке Криштиану Роналду.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
После окончания матча Лорис Кариус попросил прощения у фанатов «Ливерпуля».
Лорис Кариус
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Лорис Кариус
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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Алекс Окслейд-Чемберлен
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
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Криштиану Роналду
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Многие игроки «сливочных» разделили победу с семьёй.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Капитанский поцелуй кубка.
Серхио Рамос
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Марсело на память срезал себе сетку ворот стадиона «Олимпийский».
Марсело
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Внушительная коллекция значков болельщика «Ливерпуля».
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
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