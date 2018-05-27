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Лига чемпионов. «Реал» — «Ливерпуль». Лучшие фото финала

Алёна Сахарова
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Как Рамос оставил «Ливерпуль» без лидера – в мгновениях финала Лиги чемпионов
Давайте ещё раз переживём главные моменты финала главного европейского турнира.
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который побеждал в Лиге чемпионов в составе «Милана» в 2003 году, удостоился чести вынести трофей чемпионата перед началом матча.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед началом матча британская поп-звезда Дуа Липа выступила с одним из своих самых известных хитов “New Rules”.

Дуа Липа
Дуа Липа
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На 30-й минуте матча «Ливерпуль» потерял своего ключевого игрока – после столкновения с Серхио Рамосом поле в слезах покинул Мохамед Салах, который получил травму плеча.

Серхио Рамос и Мохамед Салах
Серхио Рамос и Мохамед Салах
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Через семь минут Даниэль Карвахаль получил серьёзное повреждение и также не смог сдержать эмоции.

Даниэль Карвахаль
Даниэль Карвахаль
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Криштиану Роналду поддержал Мохамеда Салаха – он, как никто, знает, каково это получать травму в финале.

Криштиану Роналду и Мохамед Салах
Криштиану Роналду и Мохамед Салах
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Салах, Карвахаль, Буффон, Иньеста, Кокорин… Как плачут мужчины
Слёзы украшают мужчин – в футболе. За последний год мы видели плачущих игроков слишком часто.

Казусная ошибка голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса привела к голу Карима Бензема.

Лорис Кариус и Карим Бензема
Лорис Кариус и Карим Бензема
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гарет Бейл повторил за Криштиану Роналду и забил шикарный гол через себя, а позже отличился дублем. И снова грубо ошибся Кариус.

Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Фото: David Ramos/Getty Images
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Не обошлось без происшествий – в конце матча выбежавший болельщик на поле помешал атаке Криштиану Роналду.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

После окончания матча Лорис Кариус попросил прощения у фанатов «Ливерпуля».

Лорис Кариус
Лорис Кариус
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Лорис Кариус
Лорис Кариус
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Кто он такой, Лорис Кариус? Главное о вратаре «Ливерпуля», который шокировал мир
6 фактов о главном антигерое финала ЛЧ, некоторые из которых вас удивят.

Алекс Окслейд-Чемберлен приехал поддержать «Ливерпуль» даже на костылях.

Алекс Окслейд-Чемберлен
Алекс Окслейд-Чемберлен
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Зинедин Зидан третий раз подряд привёл «Реал» к победе в Лиге чемпионов, что является абсолютным рекордом.

Криштиану Роналду стал обладателем кубка Лиги чемпионов в пятый раз и намекнул на свой возможный уход из «Реала».

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Многие игроки «сливочных» разделили победу с семьёй.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Капитанский поцелуй кубка.

Серхио Рамос
Серхио Рамос
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марсело на память срезал себе сетку ворот стадиона «Олимпийский».

Марсело
Марсело
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Внушительная коллекция значков болельщика «Ливерпуля».

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Как Зидан установил мировой рекорд с «Реалом». Лучшие фото с финала ЛЧ
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