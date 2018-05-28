12 величайших команд в истории Кубка и Лиги чемпионов

До 90-х годов этот турнир назывался Кубком европейских чемпионов, но сейчас вы знаете его как Лигу чемпионов. Вспоминаем клубы, которые смогли жирным шрифтом вписать своё имя в его историю. Предупреждаем: будет много «Реала».

«Реал» (Мадрид) 1955-1960 г.

5 титулов

«Сливочные» бьют рекорды не только в наши дни: Мадрид выиграл первые пять розыгрышей турнира, предваряющего ЛЧ. Ничего подобного после них никому не удавалось. В те годы в составе «королевского» клуба феерили Альфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш. Забавно, что в клубе на том этапе регулярно менялся главный тренер, но это не мешало испанцам брать трофей за трофеем. «Реал» неизменно был участником турнира аж до 70 года и порой собирал на свои матчи более сотни тысяч человек.

«Бенфика» (Лиссабон) 1960-1962 г.

2 титула

Португальцы с великим Эйсебио в составе смогли потеснить «Реал» с трона и выиграли два европейских титула подряд. Главным тренером команды был Белла Гуттманн. В 62-м босс покинул свой клуб со скандалом: австро-венгра обидели с финансами. Уходя, Белла завещал «Бенфике» сто лет без Кубка чемпионов. После этого клуб проиграл восемь финалов европейских турниров. Осталось 44 года?

«Интер» (Милан) 1963-1965 г.

2 титула

Пришедший на пост главного тренера Эленио Эррера положил начало новой эпохе «Интера». Именно Эрреру многие считают основоположником тактики «катеначчо», которую он и применил в миланском клубе. Команда, ведомая Джачиндо Факетти и Сандро Маццолой, смогла по очереди сокрушить главных фаворитов последних лет и взять первые Кубки европейских чемпионов в своей истории.

«Аякс» (Амстердам) 1970-1973 г.

3 титула

Ринус Михелс за шесть лет сколотил потрясающую команду в Амстердаме и даже застал первую победу клуба в Кубке европейских чемпионов. Вскоре Михелса сменил Штефан Ковач, и он провернул тот же трюк ещё пару раз. Эти времена «Аякса» славны тем, что в его составе играли те самые «12 апостолов» во главе с Йоханом Кройфом. Кстати, тогда же в команду попал Луи Ван Гал, но не смог закрепиться в составе суперклуба.

«Бавария» (Мюнхен) 1973-1976 г.

3 титула

Ту команду собрал Удо Латтек, попав в клуб в не самое благополучное время. С первого раза в финале выиграть не вышло: ничья с «Атлетико» привела к переигровке финального матча (такие были правила). В переигровке «Бавария» разбила соперника со счётом 4:0, а позднее выиграла европейский трофей ещё пару раз. В то время в составе немцев была половина сборной Германии, выигравшей домашний чемпионат мира, с Францом Беккенбауэром и Гердом Мюллером в составе.

«Ливерпуль» 1976-1985 г.

4 титула, 1 выход в финал

После провала «Ливерпуля» и вылета из английской Премьер-лиги за команду всерьёз взялись. Новых футболистов подвозили пачками: лишь бы вернуть «красных» на былой уровень. В числе этих футболистов — юный Джон Тошак, пришедший в клуб в 70-х. Большая заслуга в той перестройке принадлежит Биллу Шенкли, но своих главных результатов в Европе клуб достиг, когда на место босса пришёл его ассистент Боб Пейсли. Тот трижды выиграл Кубок европейских чемпионов. Затем была очередная рокировка, и его сменил Джо Фэган. С ним «Ливерпуль» взял трофей ещё раз и был близок ко второму. Тот матч в Хэйзеле обернулся огромной трагедией с множеством жертв, которая закончилась для английских клубов пятилетним запретом на участие в еврокубках.

«Ноттингем Форест». 1978-1980 г.

2 титула

Клуб жил жизнью унылого середняка, пока в него не пришёл Брайан Клафф, испытывавший проблемы в тренерской карьере. В «Ноттингеме» Клафф выстрелил: добился выхода в высшую лигу, а в дебютном сезоне вместе с Питером Шилтоном и Мартином О’Нилом привёл команду к чемпионству. Но и это ещё не всё: впереди были два выигранных Кубка европейских чемпионов. Те победы так и остались недостижимой вершиной для сегодняшнего «Ноттингем Форест», который едва не вылетел из Чемпионшипа в этом сезоне.

«Милан» 1988-1994 г.

3 титула

Эпоха Сильвио Берлускони в «Милане» началась с мощных трансферов: в клуб пришли Роберто Донадони, Джованни Галли и тренер Арриго Сакки. А чуть позже в Италии заиграло и голландское трио Ван Бастен-Гуллит-Райкард. Команда стала доминировать в Европе, показывая очень сильный футбол. Развитию «Милана» не помешал даже уход Сакки, сменивший его Капелло продолжат брать трофеи с клубом.

Фото : Simon Bruty/Allsport/ Getty Images

«Ювентус» (Турин) 1995-1998 г.

1 титул, 2 выхода в финал

В «Юве» тех лет взрыв на европейской арене тоже был во многом связан с трансферной активностью. Среди новичков были Баджо, Дель Пьеро и Вьери, а годом ранее главным тренером стал Марчелло Липпи. Лигу чемпионов удалось взять лишь однажды, но других трофеев у команды было полно. Кстати, в том «Ювентусе» вовсю играл Зинедин Зидан, тренер нынешних победителей турнира.

«Реал» (Мадрид) 1997-2002 г.

3 титула

Снова «Реал», но что уж с ними поделаешь: на рубеже веков клуб выигрывал Лигу чемпионов каждые два года. Начал тот марафон Капелло в 98-м, но уже в следующем сезоне его команда затормозила, и тренера сменил Висенте Дель Боске. Испанец выиграл ещё один титул Лиги чемпионов, в том финале с «Валенсией» здорово покуражился Рауль. Следующую победу в ЛЧ клуб встречал уже с президентом Пересом.

«Барселона» 2008-2011 г.

2 титула

Ровно десять лет назад в «Барсу» пришёл Пеп Гвардиола. Тогда он затеял обновление состава и расстался с такими людьми как Роналдиньо и Деку. В то же время к каталонцам присоединились Пике и Дани Алвес. В 2009-м команда Гвардиолы впервые в истории испанского футбола сделала триплет, выиграв Кубок, чемпионат и Лигу чемпионов. Двумя годами позже Пеп снова выиграл главный турнир Европы, а уже спустя год объявил о своём уходе. Утомился побеждать.

«Реал» (Мадрид) 2013-2018 г.

4 титула

В 2013-м в Мадрид возглавил Анчелотти, но уже тогда в его штабе работал Зинедин Зидан. В первый же свой сезон Карло взял ЛЧ, не испытав никаких сложностей в финале против «Атлетико». Сложности были потом. Уже пару лет спустя Карло покинул пост при не самых плохих результатах, а на его место пошёл Зинедин Зидан. Под его руководством «Реал» выиграл три Лиги чемпионов подряд: такого в истории турнира ещё не было. Большую роль в этих титулах сыграл Криштиану Роналду, в очередной раз став её лучшим бомбардиром. Кажется, турнир и впрямь пора переименовать.