Дзагоев: поэтому и говорю Головину: «Саша, уезжай»

Алан Дзагоев – об очередном подвиге ЦСКА, методах Гончаренко, советах Головину и приколе с Онопко, у которого хотели взять тест на допинг.

Предыдущий большой турнир – чемпионат Европы во Франции – Алан пропустил из-за досадной травмы, полученной за считанные даже не часы, минуты до конца клубного сезона. Поэтому на ЧМ-2018 Дзагоев возлагает особые надежды. И не только поэтому…

Но прежде чем перейти к теме сборной и главного турнира четырёхлетия, мы обсудили более локальную историю – финиш Премьер-Лиги, ознаменованный очередным впечатляющим марш-броском «армейцев».

«В перерыве матча с «Анжи» Михалыч немного разнёс раздевалку»

— С точки зрения объективных факторов серебро – скорее повод для радости, чем сожалений?

— Исходя из того, что у нас было – небольшая обойма, постоянные кадровые проблемы – сезон получился успешным. Рассчитывать на большее ЦСКА было бы, наверное, сверхнаглостью (улыбается).

— Уместен эпитет «подвиг»?

— В какой-то степени – да.

— Ожидали от «Динамо» дружеского содействия в последнем туре?

— Мы знали, что «Динамо» будет играть на все 100, поскольку ещё не решило своих задач, а для «Спартака» это традиционно сложный соперник. Так что надежда была, да. Но прежде всего нужно было выигрывать свой матч.

— Оглядывались на параллельную игру в Тушино?

— Честно – нет. В перерыве зашли, Виктор Михайлович немного разнёс раздевалку. В конце сообщил: «Динамо» ведёт – 1:0.

— В каком смысле «разнёс»?

— У Михалыча всегда после неудачных игр нужно раздевалку ремонтировать (смеётся).

— Бутсы, сумки по раздевалке летают?

— Всё в совокупности.

— Когда ещё приводили Гончаренко в ярость?

— Когда с «Зенитом» 0:0 дома сыграли.

— Бутылку в стиле Сёмина Виктор Михайлович способен запустить?

— Бутылку – вряд ли, а макетной доске доставалось (улыбается). В перерыве матча с «Анжи» не конкретно к кому-то претензии были, а в целом по игре: забили гол, должны были контролировать матч, удваивать счёт, а вместо этого позволили сопернику играть. Конечно, он был недоволен – как и все мы.



— После Газзаева вас должно быть сложно чем-то удивить.

— А он в последний год карьеры особо не бушевал – мы же только в 2008-м и успели поработать. Знаменитые истории с участием Валерия Георгиевича прошли мимо меня. Это было раньше.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Кузяев спросил: «Как у вас это получается?»

— В чём сила тренера Гончаренко?

— То, что два года подряд занимаем высокие места, уже говорит о многом. В работе Виктора Михайловича отличает требовательность, но и шутки тоже присутствуют. Гончаренко сумел сохранить хорошую атмосферу, которая была при Слуцком, а в чём-то даже и улучшить. Он очень не любит проигрывать.

— Главное качество, необходимое тренеру?

— Наверное, гибкость, умение находить индивидуальный подход к каждому.

— У Гончаренко это есть?

— Думаю, да. Он прямой, но умеет слушать и слышать игроков.

— Под комментарии Слуцкого по ТВ начинаешь лучше понимать футбол – настолько скрупулёзно он объясняет все тонкости. Гончаренко столь же дотошен в плане тактики?

— Может быть, и больше. Порой теории бывает даже слишком много, но у тренера своё видение. Мы его солдаты и должны подчиняться. Как он скажет, так и должно быть.

— Футболисты в такие моменты не имеют права на своё мнение?

— Вы знаете, Виктор Михайлович часто советуется с игроками, с Березуцкими, Игнашевичем, Акинфеевым, со мной: «Как то видишь, как это?» Он восприимчив к мнениям других.

— Пример, пожалуйста.

— Как только начали играть 3-5-2, я в процессе диалога выразил пожелание насытить центр поля и перейти на 3-4-3. Не потому что мне так удобнее – считал, что команда от этого выиграет. В результате мы стали действовать в ином ключе – обыграли «Базель» и набрали приличный ход: из семи матчей проиграли, кажется, только один.

— Гончаренко же вернул вас обратно из опорной зоны ближе к атаке.

— Да, но против «Анжи» я опять исполнял опорника. Давно говорил: это не проблема. Комфортно чувствую себя и там, и там.

— Но функции-то разные.

— Вы удивитесь, но, играя выше, я больше бегаю, чем в опорной зоне. В центре поля какие-то ситуации уже просчитываешь заранее, на опыте. От футболиста этого амплуа требуется не только совершать перехваты, но и регулировать темп игры.

— Спрашивали у Игоря Акинфеева – спросим у вас: как ЦСКА удаётся в любой ситуации выжимать максимум?

— Меня в сборной об этом же Далер Кузяев спрашивал. «Как у вас это получается?» — удивился он.



— Так сказали бы: переходи – узнаешь.

— Ну нет, мы не крадём игроков у других команд (смеётся). Хотя такой игрок, как Кузяев, никому не помешал бы.

— Так что ответили-то?

— Костяк у нас сформировался давно – Березуцкие, Игнашевич, Акинфеев, Вернблум. За счёт этого и держались. Не знаю, что будет в следующем сезоне. Надеюсь, братья ещё останутся.

— А если нет?

— В любом случае это будет их решение, и его надо уважать.

— Вам оно уже известно?

— Ещё точно нет. Одно время казалось, что Вася с Лёшей точно уходят. Сейчас появилась надежда, что ещё поиграют. Разные слухи на этот счёт ходят.

«После чемпионата мира всё узнаете». Акинфеев интригует Капитан ЦСКА и сборной – о том, где начинается футбол, серебре «армейцев», силе Гончаренко, решении Игнашевича и, разумеется, Кубке мира.

«Приезжают как-то допинг-офицеры, а у них в списке — Онопко»

— О возвращении Игнашевича в сборную узнали из СМИ?

— Я несколько раз спрашивал Серёжу: звонил/не звонил Черчесов? Но о возвращении узнал из прессы.

— Реакция?

— С одной стороны, обидно за земляка и друга Камболова, который вынужден пропустить турнир такого масштаба. А с другой – радостно за многолетнего партнёра по ЦСКА. Я видел в последние полгода-год, как он хочет сыграть на этом чемпионате.

— Представляете себя таким же крутым в 38 лет?

— Ох… Сергею надо памятник поставить. Профессионал до мозга костей! Не зря же до сих пор уровень держит. Человек-танк. Видно, что и здоровьем природа не обделила, и серьёзные травмы обошли стороной. И всё равно его футбольному долголетию не устаёшь удивляться.

«Для меня футбол никогда не был в тягость». Правила жизни Сергея Игнашевича В сборной России замена: вместо Руслана Камболова вызван Сергей Игнашевич. 38-летний защитник согласился помочь сборной на домашнем ЧМ.

— Когда у ЦСКА практически закончились здоровые защитники, не предлагали в шутку Гончаренко, Онопко подсобить команде?

— Савельичу предлагали. Я вам больше скажу. Приезжают как-то допинг-офицеры, а у них в списке – Онопко!

— Да ладно.

— Серьёзно! Доктора им говорят: «Он же не игрок». А те в ответ: «Но тренируется же!» В итоге пробу они не взяли, но мы по этому поводу ещё долго смеялись.

— Самое светлое воспоминание о прошедшем сезоне?

— В целом весь сезон можно занести в актив. В Европе погремели – девять очков в Лиге чемпионов взяли (давно такого не было), в Лиге Европы вошли в восьмёрку лучших. Несмотря на результат, даже в Лондоне показали хороший футбол: играли не вторым номером, а с позиции силы, создали много моментов.

— Может быть, на «Эмирейтс» как раз и стоило вторым номером сыграть?

— А потом бы говорили: ну вот, опять российские команды запираются в защите. Повторюсь, сыграли неплохо. Разница в том, что «Арсенал» реализовал свои моменты, а мы – нет. Дома сыграли удачнее, могли даже пройти дальше – немного не хватило…

— В ходе квалификации Лиги чемпионов не давила подспудная мысль: от результата этих игр и клубное, и личное благосостояние каждого футболиста напрямую зависит?

— Вы знаете, в такие моменты мало думаешь об экономической составляющей. Лига чемпионов – это турнир, в котором хочется выступить каждому. Даже бесплатно.

— Матч, который вспоминать не слишком приятно?

— После «Динамо», например, я долго переживал поражение. Самую важную игру в сезоне проиграли – настроение было не ахти.

— Что помогает справляться с тяжёлыми мыслями?

— Иногда общение с супругой, детьми спасает. Но вообще в такие моменты со мной лучше не разговаривать. Жена в курсе.

— Книги, компьютерные игры?

— Со временем все само собой проходит.

«Понтус обещал вернуться – приехать в гости»

— Вам как игровику по натуре, наверное, особенно тяжко сидеть на скамейке или на трибуне с травмой?

— Всегда лучше тренироваться и играть, чем смотреть футбол по телевизору. Раньше в такие моменты было очень тяжело. Сейчас – полегче. Не то чтобы миришься с трудностями – просто понимаешь: в футболе без этого никак.

— Часто рвались на поле раньше, чем следовало?

— Бывало – например, в прошлом сезоне, когда с задней поверхностью бедра мучился. Выходишь – и дорываешься. Несколько таких моментов было. Со временем пришёл к выводу: лучше пять лишних дней подождать, восстановиться – зато потом долго играть.

— Из этих соображений вернулись на поле только в заключительном туре?

— Первоначально планировалось, что к «Зениту» подойду. Вышел, пробежался – почувствовал боль. Да, я мог бы выйти, сыграть – и усугубить травму. И команде не помог бы, и мимо чемпионата мира пролетел бы – кому это нужно?

— Ещё рассчитываете встретить Мусу в Ватутинках после чемпионата мира?

— По крайней мере, он не прощался.

— А Вернблум?

— Понтуса беспокоило ребро, потом заднюю дёрнул. Он точно так же должен был к «Зениту» готовиться, но перед выездом в Питер почувствовал себя не очень хорошо. За два дня до «Анжи» стало ясно, что и последний тур Вернблум пропускает. Он попрощался со всеми и уехал домой. Но обещал вернуться – в гости.

— Реально такого духовитого парня заменить?

— Понятно, что он много дал ЦСКА, и не только в игровом отношении. У Понтуса здорово получалось заводить команду. Глядя, как он рубится в стыках, никто не позволял себе расслабленности на поле. Конечно, это потеря. Но сколько уже было таких расставаний? Вагнер уходил – все говорили: «Как же мы без него?». Думбия, Муса – то же самое. И всякий раз ЦСКА оставался на плаву и показывал результат. Надеюсь, так будет и дальше.

Бабаев: Вернблум прощался с ЦСКА со слезами на глазах Генеральный директор ЦСКА в интервью «Чемпионату» подвёл итоги сезона, рассказал о трансферных планах и уходе Понтуса Вернблума.

— Вы, начиная в ЦСКА, рассчитывали задержаться в команде на десятилетку?

— На 10 лет – вряд ли. Всё-таки были планы и в Европе поиграть тоже. Они и сейчас есть. Пока не сложилось, но и в ЦСКА у меня все в порядке. За десятилетие только один раз пятыми были – остальное время в призах.

— Роман Широков полагает, что в случае ухода «стариков» молодёжь должна подхватить клубное знамя. Готова она для этого, пропиталась клубным духом?

— Я-то точно пропитался – столько игр на жилах за годы вытаскивали… А насчёт молодёжи время покажет. Когда на твоих глазах опытные парни превозмогают себя и соперника, это и молодых должно дополнительно подстёгивать, мотивировать. Не всегда всё идёт, как ты хочешь, и в такие моменты надо вытаскивать из себя все резервы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Думаю, за 11-12 миллионов меня можно отпускать»

— Игнашевич тоже одно время стремился на Запад – пока в какой-то момент не осознал: поезд ушёл. Ваш поезд в Европу ещё не ушёл?

— Надеюсь, что нет. После ЧМ-2018 посмотрим…

— С Гинером эту тему обсуждали?

— Нет.

— Но и без разговоров ясно, что ЦСКА не хотелось бы терять ещё и Дзагоева.

— На эту ситуацию можно и иначе посмотреть: клуб может что-то выручить с трансфера.

— Знаете свою рыночную стоимость?

— Слышал о 15 миллионах евро.

— Адекватно?

— Думаю, за 11-12 можно отпускать (смеётся).

— Хоть раз до конкретики доходило?

— Всегда было море слухов, но дальше слов дело ни разу не зашло.

— Какой слух был ближе всего к правде?

— Какие команды только в прессе ни всплывали: и «Рома», и «Манчестер Сити», и «Эвертон». Но слухи так и остались слухами.

— Если бы предложили на выбор несколько стран – Англия была бы в приоритете?

— По своим ощущениям, нигде не должен затеряться.

— Что так влечёт в Европу?

— Я своими глазами видел, на себе почувствовал, какая там атмосфера на стадионах, конкурентоспособность. Хочется новых эмоций, ощущений. Я просто уверен, что у меня получится – если какая-то команда в меня поверит.

— Но это должна быть команда, которая…

— … за что-то борется. В десятую команду не пойду – даже в английскую Премьер-Лигу.

— Условный «Эвертон» не предлагать?

— Почему? «Эвертон» за Лигу Европы борется.

— Язык быстро выучили бы?

— Тяжело пришлось бы, но что делать? Попал туда – выкручивайся.



— Головин не напоминает вам самого себя в молодости?

— В некоторых аспектах напоминает. Поэтому и говорю ему: «Саша, уезжай».

— Прислушивается?

— А тут без лишних слов всё ясно: нужно уезжать, однозначно. Уже сейчас, после «мира».

— Физически, ментально Головин созрел для этого?

— Однозначно.

«Космосом показалась только Бразилия»

— К кому из осенних и весенних топ-соперников сборной России применим эпитет Слуцкого «космос»?

— Мне Бразилия показалась космосом. С остальными можно играть.

— Лионель Месси – ожидания и действительность?

— Давно догадывался, а сейчас лишний раз убедился: Месси в Аргентине и «Барселоне» — это всё-таки два разных человека. Если в клубе идёт полная подстройка под него, то в сборной, такое ощущение, ему дают мяч: «Лео, сделай что-нибудь». При том, что встречают Месси по двое, по трое.

— Салах…

— Мне Салах скоро сниться будет (смеется). А если серьёзно, понятно, что игрок высокого класса, сейчас входит в пятёрку лучших в мире. Следовательно, и внимание ему нужно уделить самое пристальное. Если Салах почувствует свободу – не остановишь. Будет бежать, забивать, отдавать (интервью с Дзагоевым состоялось до финала Лиги чемпионов, в котором Салах получил травму – прим. ред).

Поедет ли Салах на чемпионат мира? Всё, что сейчас известно Последние новости.

— 2008-й у вас прямо год юбилеев: в апреле – 10 лет дебюту в ЦСКА, а осенью – в сборной. Придаёте значение подобным датам?

— Не слежу, но надеюсь минимум 15-летний юбилей встретить. Почему нет?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

БЛИЦ С АЛАНОМ ДЗАГОЕВЫМ

— Что всегда есть у вас в холодильнике?

— Молоко, яйца.

— Самая красивая женщина, не считая супруги?

— Джессика Альба.

— Любимое место в квартире?

— Диван и компьютерный стол.

— На что потратили бы последние 100 долларов?

— На еду и воду.

— В каком месте земного шара хотите побывать?

— Побольше островов хотелось бы посмотреть.

— Что вам не нравится в собственной профессии?

— Травмы.

— Чем займётесь после выхода на пенсию?

— Первое время буду путешествовать и пить вино.

— Красное или белое?

— И красное, и белое. Смотря под что.

— Что взяли бы с собой на необитаемый остров?

— Не что, а кого. Жену! Что мне там делать одному (смеется)?