Дзагоев: поэтому и говорю Головину: «Саша, уезжай»

Предыдущий большой турнир – чемпионат Европы во Франции – Алан пропустил из-за досадной травмы, полученной за считанные даже не часы, минуты до конца клубного сезона. Поэтому на ЧМ-2018 Дзагоев возлагает особые надежды. И не только поэтому…
Но прежде чем перейти к теме сборной и главного турнира четырёхлетия, мы обсудили более локальную историю – финиш Премьер-Лиги, ознаменованный очередным впечатляющим марш-броском «армейцев».
«В перерыве матча с «Анжи» Михалыч немного разнёс раздевалку»
— С точки зрения объективных факторов серебро – скорее повод для радости, чем сожалений?
— Исходя из того, что у нас было – небольшая обойма, постоянные кадровые проблемы – сезон получился успешным. Рассчитывать на большее ЦСКА было бы, наверное, сверхнаглостью (улыбается).
— Уместен эпитет «подвиг»?
— В какой-то степени – да.
— Ожидали от «Динамо» дружеского содействия в последнем туре?
— Мы знали, что «Динамо» будет играть на все 100, поскольку ещё не решило своих задач, а для «Спартака» это традиционно сложный соперник. Так что надежда была, да. Но прежде всего нужно было выигрывать свой матч.
— Оглядывались на параллельную игру в Тушино?
— Честно – нет. В перерыве зашли, Виктор Михайлович немного разнёс раздевалку. В конце сообщил: «Динамо» ведёт – 1:0.
— В каком смысле «разнёс»?
— У Михалыча всегда после неудачных игр нужно раздевалку ремонтировать (смеётся).
— Бутсы, сумки по раздевалке летают?
— Всё в совокупности.
— Когда ещё приводили Гончаренко в ярость?
— Когда с «Зенитом» 0:0 дома сыграли.
— Бутылку в стиле Сёмина Виктор Михайлович способен запустить?
— Бутылку – вряд ли, а макетной доске доставалось (улыбается). В перерыве матча с «Анжи» не конкретно к кому-то претензии были, а в целом по игре: забили гол, должны были контролировать матч, удваивать счёт, а вместо этого позволили сопернику играть. Конечно, он был недоволен – как и все мы.
— После Газзаева вас должно быть сложно чем-то удивить.
— А он в последний год карьеры особо не бушевал – мы же только в 2008-м и успели поработать. Знаменитые истории с участием Валерия Георгиевича прошли мимо меня. Это было раньше.
«Кузяев спросил: «Как у вас это получается?»
— В чём сила тренера Гончаренко?
— То, что два года подряд занимаем высокие места, уже говорит о многом. В работе Виктора Михайловича отличает требовательность, но и шутки тоже присутствуют. Гончаренко сумел сохранить хорошую атмосферу, которая была при Слуцком, а в чём-то даже и улучшить. Он очень не любит проигрывать.
— Главное качество, необходимое тренеру?
— Наверное, гибкость, умение находить индивидуальный подход к каждому.
— У Гончаренко это есть?
— Думаю, да. Он прямой, но умеет слушать и слышать игроков.
— Под комментарии Слуцкого по ТВ начинаешь лучше понимать футбол – настолько скрупулёзно он объясняет все тонкости. Гончаренко столь же дотошен в плане тактики?
— Может быть, и больше. Порой теории бывает даже слишком много, но у тренера своё видение. Мы его солдаты и должны подчиняться. Как он скажет, так и должно быть.
— Футболисты в такие моменты не имеют права на своё мнение?
— Вы знаете, Виктор Михайлович часто советуется с игроками, с Березуцкими, Игнашевичем, Акинфеевым, со мной: «Как то видишь, как это?» Он восприимчив к мнениям других.
— Пример, пожалуйста.
— Как только начали играть 3-5-2, я в процессе диалога выразил пожелание насытить центр поля и перейти на 3-4-3. Не потому что мне так удобнее – считал, что команда от этого выиграет. В результате мы стали действовать в ином ключе – обыграли «Базель» и набрали приличный ход: из семи матчей проиграли, кажется, только один.
— Гончаренко же вернул вас обратно из опорной зоны ближе к атаке.
— Да, но против «Анжи» я опять исполнял опорника. Давно говорил: это не проблема. Комфортно чувствую себя и там, и там.
— Но функции-то разные.
— Вы удивитесь, но, играя выше, я больше бегаю, чем в опорной зоне. В центре поля какие-то ситуации уже просчитываешь заранее, на опыте. От футболиста этого амплуа требуется не только совершать перехваты, но и регулировать темп игры.
— Спрашивали у Игоря Акинфеева – спросим у вас: как ЦСКА удаётся в любой ситуации выжимать максимум?
— Меня в сборной об этом же Далер Кузяев спрашивал. «Как у вас это получается?» — удивился он.
— Так сказали бы: переходи – узнаешь.
— Ну нет, мы не крадём игроков у других команд (смеётся). Хотя такой игрок, как Кузяев, никому не помешал бы.
— Так что ответили-то?
— Костяк у нас сформировался давно – Березуцкие, Игнашевич, Акинфеев, Вернблум. За счёт этого и держались. Не знаю, что будет в следующем сезоне. Надеюсь, братья ещё останутся.
— А если нет?
— В любом случае это будет их решение, и его надо уважать.
— Вам оно уже известно?
— Ещё точно нет. Одно время казалось, что Вася с Лёшей точно уходят. Сейчас появилась надежда, что ещё поиграют. Разные слухи на этот счёт ходят.
«Приезжают как-то допинг-офицеры, а у них в списке — Онопко»
— О возвращении Игнашевича в сборную узнали из СМИ?
— Я несколько раз спрашивал Серёжу: звонил/не звонил Черчесов? Но о возвращении узнал из прессы.
— Реакция?
— С одной стороны, обидно за земляка и друга Камболова, который вынужден пропустить турнир такого масштаба. А с другой – радостно за многолетнего партнёра по ЦСКА. Я видел в последние полгода-год, как он хочет сыграть на этом чемпионате.
— Представляете себя таким же крутым в 38 лет?
— Ох… Сергею надо памятник поставить. Профессионал до мозга костей! Не зря же до сих пор уровень держит. Человек-танк. Видно, что и здоровьем природа не обделила, и серьёзные травмы обошли стороной. И всё равно его футбольному долголетию не устаёшь удивляться.
— Когда у ЦСКА практически закончились здоровые защитники, не предлагали в шутку Гончаренко, Онопко подсобить команде?
— Савельичу предлагали. Я вам больше скажу. Приезжают как-то допинг-офицеры, а у них в списке – Онопко!
— Да ладно.
— Серьёзно! Доктора им говорят: «Он же не игрок». А те в ответ: «Но тренируется же!» В итоге пробу они не взяли, но мы по этому поводу ещё долго смеялись.
— Самое светлое воспоминание о прошедшем сезоне?
— В целом весь сезон можно занести в актив. В Европе погремели – девять очков в Лиге чемпионов взяли (давно такого не было), в Лиге Европы вошли в восьмёрку лучших. Несмотря на результат, даже в Лондоне показали хороший футбол: играли не вторым номером, а с позиции силы, создали много моментов.
— Может быть, на «Эмирейтс» как раз и стоило вторым номером сыграть?
— А потом бы говорили: ну вот, опять российские команды запираются в защите. Повторюсь, сыграли неплохо. Разница в том, что «Арсенал» реализовал свои моменты, а мы – нет. Дома сыграли удачнее, могли даже пройти дальше – немного не хватило…
— В ходе квалификации Лиги чемпионов не давила подспудная мысль: от результата этих игр и клубное, и личное благосостояние каждого футболиста напрямую зависит?
— Вы знаете, в такие моменты мало думаешь об экономической составляющей. Лига чемпионов – это турнир, в котором хочется выступить каждому. Даже бесплатно.
— Матч, который вспоминать не слишком приятно?
— После «Динамо», например, я долго переживал поражение. Самую важную игру в сезоне проиграли – настроение было не ахти.
— Что помогает справляться с тяжёлыми мыслями?
— Иногда общение с супругой, детьми спасает. Но вообще в такие моменты со мной лучше не разговаривать. Жена в курсе.
— Книги, компьютерные игры?
— Со временем все само собой проходит.
«Понтус обещал вернуться – приехать в гости»
— Вам как игровику по натуре, наверное, особенно тяжко сидеть на скамейке или на трибуне с травмой?
— Всегда лучше тренироваться и играть, чем смотреть футбол по телевизору. Раньше в такие моменты было очень тяжело. Сейчас – полегче. Не то чтобы миришься с трудностями – просто понимаешь: в футболе без этого никак.
— Часто рвались на поле раньше, чем следовало?
— Бывало – например, в прошлом сезоне, когда с задней поверхностью бедра мучился. Выходишь – и дорываешься. Несколько таких моментов было. Со временем пришёл к выводу: лучше пять лишних дней подождать, восстановиться – зато потом долго играть.
— Из этих соображений вернулись на поле только в заключительном туре?
— Первоначально планировалось, что к «Зениту» подойду. Вышел, пробежался – почувствовал боль. Да, я мог бы выйти, сыграть – и усугубить травму. И команде не помог бы, и мимо чемпионата мира пролетел бы – кому это нужно?
— Ещё рассчитываете встретить Мусу в Ватутинках после чемпионата мира?
— По крайней мере, он не прощался.
— А Вернблум?
— Понтуса беспокоило ребро, потом заднюю дёрнул. Он точно так же должен был к «Зениту» готовиться, но перед выездом в Питер почувствовал себя не очень хорошо. За два дня до «Анжи» стало ясно, что и последний тур Вернблум пропускает. Он попрощался со всеми и уехал домой. Но обещал вернуться – в гости.
— Реально такого духовитого парня заменить?
— Понятно, что он много дал ЦСКА, и не только в игровом отношении. У Понтуса здорово получалось заводить команду. Глядя, как он рубится в стыках, никто не позволял себе расслабленности на поле. Конечно, это потеря. Но сколько уже было таких расставаний? Вагнер уходил – все говорили: «Как же мы без него?». Думбия, Муса – то же самое. И всякий раз ЦСКА оставался на плаву и показывал результат. Надеюсь, так будет и дальше.
— Вы, начиная в ЦСКА, рассчитывали задержаться в команде на десятилетку?
— На 10 лет – вряд ли. Всё-таки были планы и в Европе поиграть тоже. Они и сейчас есть. Пока не сложилось, но и в ЦСКА у меня все в порядке. За десятилетие только один раз пятыми были – остальное время в призах.
— Роман Широков полагает, что в случае ухода «стариков» молодёжь должна подхватить клубное знамя. Готова она для этого, пропиталась клубным духом?
— Я-то точно пропитался – столько игр на жилах за годы вытаскивали… А насчёт молодёжи время покажет. Когда на твоих глазах опытные парни превозмогают себя и соперника, это и молодых должно дополнительно подстёгивать, мотивировать. Не всегда всё идёт, как ты хочешь, и в такие моменты надо вытаскивать из себя все резервы.
«Думаю, за 11-12 миллионов меня можно отпускать»
— Игнашевич тоже одно время стремился на Запад – пока в какой-то момент не осознал: поезд ушёл. Ваш поезд в Европу ещё не ушёл?
— Надеюсь, что нет. После ЧМ-2018 посмотрим…
— С Гинером эту тему обсуждали?
— Нет.
— Но и без разговоров ясно, что ЦСКА не хотелось бы терять ещё и Дзагоева.
— На эту ситуацию можно и иначе посмотреть: клуб может что-то выручить с трансфера.
— Знаете свою рыночную стоимость?
— Слышал о 15 миллионах евро.
— Адекватно?
— Думаю, за 11-12 можно отпускать (смеётся).
— Хоть раз до конкретики доходило?
— Всегда было море слухов, но дальше слов дело ни разу не зашло.
— Какой слух был ближе всего к правде?
— Какие команды только в прессе ни всплывали: и «Рома», и «Манчестер Сити», и «Эвертон». Но слухи так и остались слухами.
— Если бы предложили на выбор несколько стран – Англия была бы в приоритете?
— По своим ощущениям, нигде не должен затеряться.
— Что так влечёт в Европу?
— Я своими глазами видел, на себе почувствовал, какая там атмосфера на стадионах, конкурентоспособность. Хочется новых эмоций, ощущений. Я просто уверен, что у меня получится – если какая-то команда в меня поверит.
— Но это должна быть команда, которая…
— … за что-то борется. В десятую команду не пойду – даже в английскую Премьер-Лигу.
— Условный «Эвертон» не предлагать?
— Почему? «Эвертон» за Лигу Европы борется.
— Язык быстро выучили бы?
— Тяжело пришлось бы, но что делать? Попал туда – выкручивайся.
— Головин не напоминает вам самого себя в молодости?
— В некоторых аспектах напоминает. Поэтому и говорю ему: «Саша, уезжай».
— Прислушивается?
— А тут без лишних слов всё ясно: нужно уезжать, однозначно. Уже сейчас, после «мира».
— Физически, ментально Головин созрел для этого?
— Однозначно.
«Космосом показалась только Бразилия»
— К кому из осенних и весенних топ-соперников сборной России применим эпитет Слуцкого «космос»?
— Мне Бразилия показалась космосом. С остальными можно играть.
— Лионель Месси – ожидания и действительность?
— Давно догадывался, а сейчас лишний раз убедился: Месси в Аргентине и «Барселоне» — это всё-таки два разных человека. Если в клубе идёт полная подстройка под него, то в сборной, такое ощущение, ему дают мяч: «Лео, сделай что-нибудь». При том, что встречают Месси по двое, по трое.
— Салах…
— Мне Салах скоро сниться будет (смеется). А если серьёзно, понятно, что игрок высокого класса, сейчас входит в пятёрку лучших в мире. Следовательно, и внимание ему нужно уделить самое пристальное. Если Салах почувствует свободу – не остановишь. Будет бежать, забивать, отдавать (интервью с Дзагоевым состоялось до финала Лиги чемпионов, в котором Салах получил травму – прим. ред).
— 2008-й у вас прямо год юбилеев: в апреле – 10 лет дебюту в ЦСКА, а осенью – в сборной. Придаёте значение подобным датам?
— Не слежу, но надеюсь минимум 15-летний юбилей встретить. Почему нет?
БЛИЦ С АЛАНОМ ДЗАГОЕВЫМ
— Что всегда есть у вас в холодильнике?
— Молоко, яйца.
— Самая красивая женщина, не считая супруги?
— Джессика Альба.
— Любимое место в квартире?
— Диван и компьютерный стол.
— На что потратили бы последние 100 долларов?
— На еду и воду.
— В каком месте земного шара хотите побывать?
— Побольше островов хотелось бы посмотреть.
— Что вам не нравится в собственной профессии?
— Травмы.
— Чем займётесь после выхода на пенсию?
— Первое время буду путешествовать и пить вино.
— Красное или белое?
— И красное, и белое. Смотря под что.
— Что взяли бы с собой на необитаемый остров?
— Не что, а кого. Жену! Что мне там делать одному (смеется)?