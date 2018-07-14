Всё, что нужно знать, о новом главном тренере «Челси» Маурицио Сарри

В футбол пришёл из банка

Маурицио Сарри не был профессиональным игроком, хотя всегда любил футбол больше, чем иные состоявшиеся футболисты. В молодости итальянец изучал экономику и получил должность в банке Montepaschi. Для совершения сделок ездил в другие страны – Англию, Германию, Швейцарию, Люксембург. «Благодаря своей работе я путешествовал, учился понимать английский язык. Но когда сидел в банковском офисе, думал о тренерской работе, о футбольном поле. Я не сводил глаз с часов, потому что хотел поскорее начать тренировать своих парней», – признался Сарри в одном из интервью. Маурицио изучал специальную литературу и тренировал по вечерам любительские команды, а в 2000 году ухватился за свой шанс в клубе «Сансовино» из Серии D.

Сарри, Анчелотти, «Зенит» и «Наполи». Объясняем, что происходит Сарри ушёл. Ждём ещё более важных новостей.

Плохая реклама здоровому образу жизни

Имидж Сарри, откровенно говоря, не лучшая реклама здорового образа жизни. Итальянский тренер – заядлый курильщик, которому требуются как минимум три пачки в день. Сигареты и кофе помогают ему думать, оставаться бодрым. Обладающий здоровой самоиронией Маурицио рассказывал с улыбкой о своей вредной привычке, когда возглавлял «Эмполи»: «Я уже и сам не знаю, сколько курю. К сожалению, во время матча нельзя дымить на скамейке запасных. Но на стадионе «Карло Кастеллани» нет барьеров, и здесь хватает фанатов, у которых можно стрельнуть одну-другую сигаретку. К тому же меня так часто выгоняют на трибуну, что слишком долго без сигарет я не обхожусь». Кстати, руководители «РБ Лейпциг» специально ради Сарри подготовили к домашнему матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» комнату для курения, отключив все детекторы дыма.

По прозвищу «Мистер 33»

Для Маурицио в футболе нет ничего важнее мелочей. Сарри очень много работает над тактическими деталями, сыгранностью в линии обороны и стандартными положениями. По словам итальянца, он занимается футболом по 13 часов в сутки. Кто-то дал 59-летнему тренеру прозвище «Мистер 33», поскольку у Сарри якобы было именно такое количество вариантов розыгрышей угловых и штрафных. Впрочем, сам Маурицио утверждает, что его раздражают подобные ярлыки: «33 схемы стандартов – это чушь. Один из моих игроков ляпнул это в интервью, а журналисты подхватили».

Дал достойный ответ Марадоне

Сарри родился в Неаполе и с детства болел за «Наполи». Когда три года назад Маурицио возглавил «партенопейцев» и выдал не очень удачный старт, его раскритиковал Диего Марадона. Суть высказываний аргентинца сводилась к тому, что новый тренер не подходит клубу калибра «Наполи». Сарри не стал спорить с легендой, а достойно ответил: «Я ничего не буду говорить Марадоне. Это идол всего Неаполя, и мой в том числе. Ему пришла в голову мысль – он её высказал. Надеюсь, смогу изменить его мнение, а вступать с ним в полемику через прессу не посмею никогда». И Маурицио действительно изменил мнение Марадоны. Потом Диего уже заявлял, что «Наполи» Сарри напоминает ему команду, в которой он сам играл, и имеет все шансы выиграть скудетто.

Манчини против Сарри. Гомофобия или «обычное оскорбление»? Тренера «Наполи» могут дисквалифицировать за оскорбление коллеги. Выясняем, было ли в его словах что-то, заслуживающее сурового наказания.

Поругался с Манчини

В период работы с «Наполи» Сарри стал участником нашумевшего конфликта с экс-главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, возглавлявшего тогда «Интер». Два тренера поругались в январе 2016-го в четвертьфинальном матче Кубка Италии. В концовке встречи Сарри с Манчини стали спорить из-за количества компенсированных минут, и Маурицио употребил в адрес коллеги слово frocio (сленговое слово, которое используется в значении «гомосексуалист» в грубой форме). Сарри обвинили в гомофобии. Тем более это был уже не первый случай в карьере Маурицио, когда он оскорбил сексуальные меньшинства. Тренер «Наполи» оправдывался состоянием стресса, утверждал, что просто хотел задеть Манчини, поэтому использовал это слово как первое пришедшее в голову оскорбление. Сарри подчеркнул: у него есть друзья-геи, он вовсе не гомофоб. И пошутил, что в следующий раз назовёт Роберто демохристианином. «Если бы в Англии тренер сказал такое в адрес коллеги, то больше не смог бы находиться у футбольного поля», – предупредил его Манчини.

Тренер-заноза

У Сарри вообще характер – не сахар. Бывший наставник «Наполи» попадал и в другие скандальные истории, возглавляя «партенопейцев». Только в минувшем сезоне было два таких случая. В марте Маурицио жёстко ответил журналистке на её предположение, что «Наполи» потерял шансы на золото. «Вы молодая и красивая. По этим двум причинам я не скажу вам идти в задницу», – сказал Сарри. А перед апрельским матчем с «Ювентусом» в Турине Маурицио показал средний палец болельщикам «Старой синьоры», которые недобро встретили подъезжавший к стадиону автобус неаполитанцев. Когда Сарри вручили приз лучшему тренеру Италии по итогам сезона-2016/17, он выдал: «После этой награды я не стану более политкорректным в интервью. Я заноза от природы».

Имел шанс возглавить «Рубин»

Сарри мог перебраться в российскую Премьер-Лигу три года назад, возглавив «Рубин» вместо «Наполи». Этого хотел Курбан Бердыев – большой поклонник творчества своего итальянского коллеги. В интервью «Бизнес Online» Бердыев рассказывал, что видел Сарри своим сменщиком в казанском клубе: «Я приезжал к Сарри, он тогда тренировал «Эмполи». Это был тренер, которого многие не знали, а сегодня он тренирует «Наполи». Но я по матчам «Эмполи» чувствовал мощную организацию. Начинаю смотреть, кто такой Сарри – бухгалтер. Вообще не понял, как так. Подумал, может быть, его сила в помощниках… А его сила в организации, в деталях, и у него вообще нет мелочей. У Хосепа Гвардиолы их тоже нет, но Сарри копает еще глубже. Когда я это увидел, сразу захотел позвать его в «Рубин». понял, что это тот человек, который поднимет «Рубин». Сарри – очень сильный тренер. То, что «Наполи» идет в лидерах, – это закономерность».

Герой без трофеев

Сарри превратился в ориентир для многих коллег, несмотря на то, что в его коллекции до сих пор нет трофеев. 59-летний специалист лишь четыре сезона отработал на высшем уровне – один с «Эмполи» и три с «Наполи» в Серии А. «Партенопейцы» каждый раз улучшали при Маурицио свои результаты: сперва набрали 82 очка, потом – 86, а на третий год – 91. Однако и этого оказалась мало, чтобы опередить «Ювентус» в борьбе за скудетто. Марадона так и не дождался победы «Наполи» в Серии А с этим тренером, с кубками и еврокубками тоже не сложилось. Может, первый трофей ждёт Сарри в нынешнем сезоне на чужбине?